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Google, Google+ etiket desteğini arama motoruna da ekliyor

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Google+ etiket desteğini arama motoruna da ekliyor
Google'ın sosyal ağı Google+ bildiğiniz üzere farklı içeriklerin keşfedilmesi ve paylaşılması konusunda birçok farklı platform üzerinde de görmeye alıştığımız etiketler (Hashtag) kullanıyor. Son yapılan duyuruya göre ise bu etiketleme sistemi ile Google’ın standart arama motoru üzerinden çok daha zengin bir deneyim sunulabilecek.
Bu gelişme sonucunda Google'ın standart arama motoru üzerinde örneğin "#Apple" yazan kullanıcılar, bu etiket ile Google+ üzerinde paylaşılan içerikleri de arama sayfası üzerinde görebilecekler. Bu bağlantılar üzerinden paylaşımı yapan kişilerin Google+ sayfalarına gidilebilecek, aynı zamanda diğer sosyal ağlardan da içerik görüntülenebilecek ve güvenlik amaçlı olarak sadece herkese açık içerikler arama sonuçlarına yansıtılacak.
Google+'ın yeni etiket sisteminin şimdilik sadece google.com (Amerika) ve google.ca (Kanada) adreslerinde kullanılabildiği belirtiliyor ve sistemin diğer bölgelerde kullanıma ne zaman geçeceği şimdilik bilinmiyor. 


https://plus.google.com/u/0/102280279666307949456/posts Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
google neden google+ diye sosyal ağ yaptı anlamıyorum, ilk cıktıgında heyecanlanıp davetiye ile üye olmuştum. Şimdi ise en son ne zaman girdim hatırlamıyorum. Karman çorman menemen gibi :D
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Kulak Misafiri 5 yıl
Çoğu facebbok'un alternatifi konumunda artık. Çünkü çok bi özelliği olmadığı halde reklamla Facebook yer edindi, insanlar üye oldukça vazgeçilmez oldu. Diğerleri alternatif kaldı. Ancak bu tür hamlelerle canlı tutmaya çalışıyorlar.

Güzel de bir fikir aslında ama atı alan koşturdu gitti artık.
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savasserter 5 yıl
Ooo face a karşı sağlam hamle...
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seven44 5 yıl
çöp
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