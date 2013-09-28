Google, Google+ etiket desteğini arama motoruna da ekliyor

Google'ın sosyal ağı Google+ bildiğiniz üzere farklı içeriklerin keşfedilmesi ve paylaşılması konusunda birçok farklı platform üzerinde de görmeye alıştığımız etiketler (Hashtag) kullanıyor. Son yapılan duyuruya göre ise bu etiketleme sistemi ile Google’ın standart arama motoru üzerinden çok daha zengin bir deneyim sunulabilecek.

Bu gelişme sonucunda Google'ın standart arama motoru üzerinde örneğin "#Apple" yazan kullanıcılar, bu etiket ile Google+ üzerinde paylaşılan içerikleri de arama sayfası üzerinde görebilecekler. Bu bağlantılar üzerinden paylaşımı yapan kişilerin Google+ sayfalarına gidilebilecek, aynı zamanda diğer sosyal ağlardan da içerik görüntülenebilecek ve güvenlik amaçlı olarak sadece herkese açık içerikler arama sonuçlarına yansıtılacak.

Google+'ın yeni etiket sisteminin şimdilik sadece google.com (Amerika) ve google.ca (Kanada) adreslerinde kullanılabildiği belirtiliyor ve sistemin diğer bölgelerde kullanıma ne zaman geçeceği şimdilik bilinmiyor.





https://plus.google.com/u/0/102280279666307949456/posts