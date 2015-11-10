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Google Hangouts'a yeni arama deneyimi

Google'un çok uzun süredir hizmet veren anlık mesajlaşma ve konuşma servisi Hangouts, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre artık daha kaliteli ve kullanımı kolay.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Hangouts'a yeni arama deneyimi

İnternet devi Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan anlık mesajlaşma ve konuşma servisi Hangouts, internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen sürümünde çok daha gelişmiş bir arama deneyimine geçiş yaptı.

Geçtiğimiz dönemde kendisine özel "Hangouts.google.com" adresi üzerinden bağımsız olarak erişilebilir hale getirilen Google Hangouts, Eduardo Fernández'in Google+ üzerinden yaptığı açıklamaya göre yeni süreçte artık çok daha hızlı yükleniyor, videoları daha keskin işliyor ve yeni arayüz yapısı kontrol butonları yerine konuşmaya odaklanılmasına aracılık ediyor. 
Yeni Hangouts'u kendi içlerinde uzun süredir kullandıklarını belirten Fernández, video ve ses kalitesinin eskiye oranla daha iyi hale getirildiğini ve görüşmelere davetin de sadeleştirildiğini sözlerine ekledi.


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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Patren 3 yıl
bi skype yada whatsapp olamazlar o treni kaçırdı google
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drserk 3 yıl
google uygulamalarından beğenmediğim ne deseler ilk başta hangouts gelir.arama yapıyorum hat düşmüyor, arayan da ulaşamıyor
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
bu kızı arayabiliyoruzmu
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ugacomtr 3 yıl
Ekrandaki hangouts kısayolunun köşesine cevapsız aramalardaki gibi bildirimler gelmiyor. whatsapp facebook sms cevapsızdaki gibi 1,2 şeklinde bildirim simgesi gelmiyor :(
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meego 3 yıl
whatsap kadar rahat kullnımı yok ve en önemlisi bildirimler whatsapp kadar hızlı gitmiyor, Acilen kullanım kolaylığı getirmeleri lazım.
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