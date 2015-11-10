Google Hangouts'a yeni arama deneyimi

İnternet devi Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan anlık mesajlaşma ve konuşma servisi Hangouts, internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen sürümünde çok daha gelişmiş bir arama deneyimine geçiş yaptı.





Geçtiğimiz dönemde kendisine özel "Hangouts.google.com" adresi üzerinden bağımsız olarak erişilebilir hale getirilen Google Hangouts, Eduardo Fernández'in Google+ üzerinden yaptığı açıklamaya göre yeni süreçte artık çok daha hızlı yükleniyor, videoları daha keskin işliyor ve yeni arayüz yapısı kontrol butonları yerine konuşmaya odaklanılmasına aracılık ediyor.

Yeni Hangouts'u kendi içlerinde uzun süredir kullandıklarını belirten Fernández, video ve ses kalitesinin eskiye oranla daha iyi hale getirildiğini ve görüşmelere davetin de sadeleştirildiğini sözlerine ekledi.



