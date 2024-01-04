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    Anlık Bildirim

    Google Haritalar'a navigasyon sırasında 3 boyutlu görünüm özelliği geliyor

    Google Haritalar, Android, iOS ve Android Auto'da navigasyon sırasında 3D görünüm özelliğine kavuşuyor. Bazı kullanıcılara açılan özellik şuan için test ediliyor.
    Google Haritalar'a navigasyonda 3D görünüm özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar, Android, iOS ve Android Auto'da navigasyon sırasında 3D görünüm özelliğine kavuşuyor. Uygulamada şuanda bazı şehirler için 3 boyutlu binalar özelliği olsa da navigasyon açıkken bu özellik sunulmuyordu. Görünüşe göre Google aşama aşama bu özelliği devreye sokuyor.

    Google Haritalar'a navigasyonda 3D görünüm özelliği geliyor Tam Boyutta Gör

    Google Haritalar'a navigasyonda 3D görünüm özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Bazı kullanıcılar özelliğin kendilerine geldiğini belirtti. Özelliği kullanabilmek için navigasyonu açmadan önce 3 boyutlu görünümü aktifleştirmek ve navigasyon sırasında haritayı biraz yakınlaştırmak gerekiyor.

    Yeni özelliğe baktığımızda binaların görüşü engellememek için transparan olarak göründüğünü görüyoruz. Henüz kısıtlı sayıda kullanıcıya açılan özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağını bilmiyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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