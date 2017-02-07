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Dünyanın en eski emojisi 17. yüzyıldan kalma bu simge olabilir

Slovakyalı ulusal arşiv yöneticileri tarihin bilinen en eski emojisini keşfettiklerini iddia etti. Araştırmacılar yayınladıkları bu görseldeki simgenin 17. yüzyıldan kalma emoji olduğunu düşünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
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21
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Slovakya'nın batısında, Çek Cumhuriyeti sınırı yakınında bulunan Trençin şehrindeki Arşiv Dairesi Müdürü Peter Brindza, yaptığı açıklamayla tarihin en eski emojisini bulmuş olabileceklerini duyurdu. 1635 tarihli belgede noter Jan Ladislaides’in imzasının hemen altında gülen bir yüzün yer aldığını belirten Brindza, söz konusu şeklin günümüz emojilerinin atası olabileceğini dile getirdi.
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Yüz simgesinin dünyanın ya da Slovakya’nın en eski ifadesi olup olmadığı konusunda kesin bir şey söylemekten kaçınan arşiv müdürü, Trençin bölgesi için en eskilerden biri olduğunu bildirdi. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda tarihin bilinen en eski gülen yüz figürü Robert Herrick’in 1648 tarihinde kaleme aldığı "To Fortune" isimli şirinde keşfedildi fakat daha sonra bunun döneme ait tipografi özelliği olduğu anlaşıldı.
Dünyanın en eski emojisi 17. yüzyıldan kalma bu simge olabilir
 
Benzer diğer araştırmalara göre 19 Eylül 1982’de Carnegie Mellon Üniversitesi profesörlerinden Dr. Scott Fehlman ilk kez güzel yüz simgesini kullanan kişi olarak biliniyor. 1998 veya 1999 yılında ise Japonya'da NTT DoCoMo'nun i-mode mobile internet platformunda çalışan Shigetaka Kurita tarafından şehirdeki insanların ve diğer nesnelerin yaptıkları şeylerden (hareket ve işlevlerinden) 180 adet emojinin yaratıldığı ifade ediliyor.


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flowerhorn 2 yıl en beğenilen Starrk35
Starrk35
Haber diye açılan başlığa bak... suç sende değil, seni editör yapanda.

Haklısın , haber dediğin "Survivor Havuç bu hafta neler yaptı inanamayacaksınız "
Olacak dimi ?
Starrk35Haber diye açılan başlığa bak... suç sende değil, seni editör yapanda.Haklısın , haber dediğin "Survivor Havuç bu hafta...
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Starrk35 2 yıl
Haber diye açılan başlığa bak... suç sende değil, seni editör yapanda.
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alito 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Leipold 2 yıl
Dunyanin en eski emojisini turk arkeologlar ve bilim adamlari Konyanin guneyindeki Catalhoyuk'te kesfetmislerdir. Ahanda resmi;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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merveyanar 2 yıl
ilk emoji falan değildir ya 17inci yyüzyılda ne emojisi :)
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mbs02 2 yıl
Bence alakası yok adam imzasının yanına yuvarlak içerisinde üç nokta koymuş o kadar.
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abrenax 2 yıl
Olabilir tabi neden olmasın
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onur1971 2 yıl
Tarih aklımızda bulunsun Kim millyoner olmak istere gidesek bi gün belki karşımıza 30.000 TL sorusu olarak çıkabilir
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sdc55 2 yıl
daha ağlayan yüzü bulacaklar durun bakalım
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kadirirdem 2 yıl
Daha çok somurtmuş gibi duruyor...
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KaleyDeskop 2 yıl
gülmüyor be bildiğin somurtmuş :D
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Zodion 2 yıl
Emojiler çok overrated
Bu hariç tabi ki
／人◕‿◕人＼
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