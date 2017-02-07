Dünyanın en eski emojisi 17. yüzyıldan kalma bu simge olabilir

Slovakya'nın batısında, Çek Cumhuriyeti sınırı yakınında bulunan Trençin şehrindeki Arşiv Dairesi Müdürü Peter Brindza, yaptığı açıklamayla tarihin en eski emojisini bulmuş olabileceklerini duyurdu. 1635 tarihli belgede noter Jan Ladislaides’in imzasının hemen altında gülen bir yüzün yer aldığını belirten Brindza, söz konusu şeklin günümüz emojilerinin atası olabileceğini dile getirdi.

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Yüz simgesinin dünyanın ya da Slovakya’nın en eski ifadesi olup olmadığı konusunda kesin bir şey söylemekten kaçınan arşiv müdürü, Trençin bölgesi için en eskilerden biri olduğunu bildirdi. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda tarihin bilinen en eski gülen yüz figürü Robert Herrick’in 1648 tarihinde kaleme aldığıisimli şirinde keşfedildi fakat daha sonra bunun döneme ait tipografi özelliği olduğu anlaşıldı.Benzer diğer araştırmalara göre’de Carnegie Mellon Üniversitesi profesörlerindenilk kez güzel yüz simgesini kullanan kişi olarak biliniyor. 1998 veya 1999 yılında ise Japonya'da NTT DoCoMo'nun i-mode mobile internet platformunda çalışantarafından şehirdeki insanların ve diğer nesnelerin yaptıkları şeylerden (hareket ve işlevlerinden)emojinin yaratıldığı ifade ediliyor.