Google Haritalar'ın arayüzü yeni renklerle güncellendi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda üç boyutlu görünüm, daha detaylı navigasyon ve filtreler gibi özelliklerle güncellenen Google Haritalar'ın şimdi de arayüz renkleri değişiyor. Geçtiğimiz aylarda test edilen değişiklik genel kullanıma sunulmaya başlandı.

Google Haritalar'a yapay zeka destekli yenilikler geliyor 3 hf. önce eklendi

Yeni renk paletiyle haritadaki öğelerin daha kolay ayırt edilebilmesi amaçlanıyor. Örneğin beyaz renkte olan yollar artık gri renkte gözüküyor. Böylelikle zum yapıldığında beliren yaya geçitleri daha görünür hale geliyor. Bina ve diğer yapıların renkleri gri ve açık sarı olarak korunmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Haritalarda otoyollar artık sarı yerine koyu gri renkte görünüyor. Gri renk ile yolların daha kolay seçilebilmesi sağlanmış. Park ve yeşil alanlarda ise açık tonda yeşil kullanılmaya başlanmış. Deniz rengi de daha açık maviyle değiştirilmiş.

Tam Boyutta Gör Yeni görünüm Android ve iOS kullanıcıları için sunulmaya başlandı. Güncelleme aşama aşama bütün kullanıcılara sunulacak.

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