Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor

Google'ın en popüler hizmetlerinden biri olan Google Lens gelişmeye devam ediyor. Şirketin resmi blog sitesinde yayınlanan bir makaleye göre Google Lens geçtiğimiz yıla oranla tanıyabildiği öğelerin sayısını inanılmaz bir şekilde yükseltmeyi başardı.

Gelişmeye devam ediyor

Yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl ortalama 250 bin öğeyi tanıyan Google Lens'in artık 1 milyar öğeyi tanımlayabildiği belirtildi. Bu genişlemenin, Google Lens'in optik karakter tanıma motorunun daha fazla ürün etiketi okuma konusunda geliştirilmesi sonrasında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca akıllı telefonlardan çekilen fotoğrafların da, bu veritabanının oluşmasında etkisi büyük.

https://www.blog.google/perspectives/aparna-chennapragada/google-lens-one-year/

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Tanımlayabildiği 1 milyar öğe rakamı,üzerinden satılan ürünlere bağlı olduğu için, 90'lardan kalma bir oyun konsolu veya nadir bulunan bir kitap gibi belirsiziçermiyor. Ancak merakını gidermek isteyen kullanıcıları fazlasıylabir altyapının oluştuğunu söylemek mümkün.