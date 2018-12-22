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Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor

Arama devi Google'ın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Google Lens'in artık 1 milyar öğeyi tanıyabildiği açıklandı. Artık çevrenizdeki daha çok şey hakkında bilgi alabileceksiniz.
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın en popüler hizmetlerinden biri olan Google Lens gelişmeye devam ediyor. Şirketin resmi blog  sitesinde yayınlanan bir makaleye göre Google Lens geçtiğimiz yıla oranla tanıyabildiği öğelerin sayısını inanılmaz bir şekilde yükseltmeyi başardı.

Gelişmeye devam ediyor

Yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl ortalama 250 bin öğeyi tanıyan Google Lens'in artık 1 milyar öğeyi tanımlayabildiği belirtildi. Bu genişlemenin, Google Lens'in optik karakter tanıma motorunun daha fazla ürün etiketi okuma konusunda geliştirilmesi sonrasında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca akıllı telefonlardan çekilen fotoğrafların da, bu veritabanının oluşmasında etkisi büyük.
Tanımlayabildiği 1 milyar öğe rakamı, Google Shopping üzerinden satılan ürünlere bağlı olduğu için, 90'lardan kalma bir oyun konsolu veya nadir bulunan bir kitap gibi belirsiz nesneleri içermiyor. Ancak merakını gidermek isteyen kullanıcıları fazlasıyla tatmin edecek bir altyapının oluştuğunu söylemek mümkün.

https://www.blog.google/perspectives/aparna-chennapragada/google-lens-one-year/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 ay
biz fakir olduğumuz için galiba
bu kadar öğe olduğunu bilmiyorduk !
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esmerbuyucu 5 ay
Pixel 3 dxomark'tan 101 puan almış. Haberi yapsaydınız bari.
9to5mac.com/...
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huzzeyin 5 ay
Bizim halıyı tanımıyor daha bu kişi.... Zemin mi diyor. Yok tavan :) ayrıca Türkiyede çalışmıyormuş uygulama. İlla başka sitelerden yükle diyor. Virüse bulaş :)
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