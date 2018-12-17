İsveç, 2025 yılından itibaren sigarayı tamamen yasaklıyor

Teknoloji Editörü
İtalya'da yayın yapan La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, İsveç parlamentosu aldığı bir karar ile 2025 yılından itibaren ülkede sigarayı tamamen yasaklayacağını duyurdu. Kademeli olarak uygulanacak bu yasak önümüzdeki yıl park, tren istasyonları ve stadyum gibi alanlardan başlayacak.
Tütün mamüllerinin satışı da yasaklanacak
İlk olarak 2005 yılında kapalı alanda sigara içmeyi yasaklayan ülkede yaşayan insanların yüzde 11'inin sigara tiryakisi olduğu belirtiliyor. Nüfusun yüzde 10'luk bir kesiminin ise belirli zamanlarda sigara içtiği ifade ediliyor.Yasak bununla da kalmıyor zira İsveç'te 2025 yılından itibaren sigara, pipo tütünü, puro ve elektronik sigara da satılamayacak. Satanlar ve alanlar hakkında da yasal işlem yapılacağı bildiriliyor. Bakalım İsveç'in bu radikal kararını hangi ülke takip edecek hep beraber göreceğiz.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201812171036668411-isvec-sigara-yasak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bizde durum %50 tiryaki %30 arada içiyor.
adama sigara içmiyorum diyorum, neden içmiyorsun diyor, hiç içmedin mi diyor, ne zaman bıraktın diyor.
bizde yasaklanması çok zor.