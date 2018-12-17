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İsveç, 2025 yılından itibaren sigarayı tamamen yasaklıyor

İsveç palamentosunda alınan bir karara göre, ülkede 2025 yılından itibaren sigara tüketimi yasaklanacak. Ülke önümüzdeki yıl stadyum, park ve tren istasyonlarında yasağı başlatıyor.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İtalya'da yayın yapan La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, İsveç parlamentosu aldığı bir karar ile 2025 yılından itibaren ülkede sigarayı tamamen yasaklayacağını duyurdu. Kademeli olarak uygulanacak bu yasak önümüzdeki yıl park, tren istasyonları ve stadyum gibi alanlardan başlayacak.

Tütün mamüllerinin satışı da yasaklanacak

İlk olarak 2005 yılında kapalı alanda sigara içmeyi yasaklayan ülkede yaşayan insanların yüzde 11'inin sigara tiryakisi olduğu belirtiliyor. Nüfusun yüzde 10'luk bir kesiminin ise belirli zamanlarda sigara içtiği ifade ediliyor.
Yasak bununla da kalmıyor zira İsveç'te 2025 yılından itibaren sigara, pipo tütünü, puro ve elektronik sigara da satılamayacak. Satanlar ve alanlar hakkında da yasal işlem yapılacağı bildiriliyor. Bakalım İsveç'in bu radikal kararını hangi ülke takip edecek hep beraber göreceğiz.

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201812171036668411-isvec-sigara-yasak/ Yorum Yaz
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Fenomenon 5 ay en beğenilen
%11 tiryaki, %10 arada içiyormuş.
bizde durum %50 tiryaki %30 arada içiyor.
adama sigara içmiyorum diyorum, neden içmiyorsun diyor, hiç içmedin mi diyor, ne zaman bıraktın diyor.
bizde yasaklanması çok zor.
%11 tiryaki, %10 arada içiyormuş.bizde durum %50 tiryaki %30 arada içiyor.adama sigara içmiyorum diyorum, neden içmiyorsun diyor, hiç içmedin mi diyor, ...
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Bloodin 5 ay
Darısı bizim başımıza, inşAllah en kısa sürede biz de kurtuluruz şu illetten...
3 Yanıt Yanıtla +124
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theCoffee 5 ay
Avrupa işte bu yüzden Avrupa.
3 Yanıt Yanıtla +79
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ilkerinanç 4 ay
Sigarayı bırakalı 10 seneden fazla oldu ağzıma bile sürmüyorum canım da çekmiyor ama tamamen yasaklamak bence yanlış.Yasak insana daha fazla cazip geliyor karaborsadan içen içer gene illegal yolları oluşur.Sigarayı kendi isteği ile bırakmadıkça bir anlam ifade etmez.Sigara içmeyenlerin ne kadar hakkı varsa içenlerin de o kadar hakkı var belli yerler ile kısıntı getirilebilir şartla ağırlaştırılabilir fiyatı yükseltilebilir vs bu yollarla insanlar caydırılma yoluna gidilebilir ama tamamen yasaklanamaz.Eşitlik ve özgürlüğe aykırı herşeyden önce.
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Rindaman 4 ay
şeker de çok kötü.
Bizim ülkede sigarayı bırak bütün mamüller olabildiğince ucuz ve dandik katkı kullanıyor..
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kummbara 5 ay
İyi olmuş. İsveçli evsizlerin bile kullandığı snus varken sigara içmek mantıksız olur zaten.
If you don't snus, you lose.
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Daimon88 5 ay
Türkiye'de olmaz böyle bir kanun. Çünkü olsa bile birçok insan uymaz o kanuna. Adam fabrikada boneyi takmıyor, amirin karşısında o şekilde dolanabiliyor, sivilde birçok insanın sigara içme yasağına uyacağı ütopyasına inanmıyorsunuzdur umarım. Türkiye burası, gerçekçi olun
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muhamnet 4 ay Daimon88
2008 de sigara yasağı ilk çıktığı zamanda bunu söyledi bazıları. "Olmaz oyle kanun, kimse uymaz buna..." diye. Türkiye de en hızlı uyum sağlanan yasak o oldu. Aynı gün ofiste sigara içilmez oldu. 5 kat aşağı iniyorlar o gün bugündür.
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Pyrrhos 5 ay
İşte olması gereken şey bu. Yok efendim poşete para getirelim, sigaranın vergisini arttıralım demekle olmuyor bu işler. Böyle diyorsan çıkar peşindesin demektir.
Eğer gerçekten insanların sağlığını düşünüyorsan, doğayı düşünüyorsan; sorunlu olan şeyi kökten kaldırırsın.
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C.CEMİL 5 ay Pyrrhos
işte asıl ayrıntı orada :)
yasaklayamayız deyip ,siz içmeyin demek nasıl bir iş ?
tv.lerde sürekli kamu spotu olarak gösteriyorlar ,bilmeyen ilgilenmeyen kişileri dahi meraklandırdığını düşünüyorum
hani arada sırada bir gösterseler amaç anlaşılır ama bazı kanallarda 15 dakika da bir gösteriyorlar
hele ki içki ve kumar savunucuları çok komik oluyorlar ,zorlamalı yaptıkları açıklamalar evlere şenlik :)
zannedersin hepsi kenara çekilip efendice bir iki kadeh içip bırakıyorlar
başkalarını kandırabilirler ama beni asla ,çünkü bir dönemler bende içki içtim ,üzüntülüyüm dersin içersin ,sevinçliyim dersin içersin
fazla içmeyeceğim dersin ama bir bakarsın şişenin dibi görülmüş :)
adli olayların büyük çoğunluğunun içki nedeniyle olduğunu bilmeyen mi var ?
kumar ise aileleri kökten bitiriyor
içki ve sigarayı vücut kabul ettikçe içersin ama kumar için böyle bir sınır yok
kaybettikçe hırslanırsın ve daha çok kaybedersin ,tabi her şeyini kaybetme durumunda bu defa kurtarmak için uğraşırsın
devlet bir şeye çok zararlı diyorsa onun satılmasına izin veremez ,vermemeli
öyle kendi evinde içsin falan olmaz ,ne yani o zaman insanlar evinde uyuşturucu içtiğinde niye karışıyorlar (eğer sadece kendine zarar verince sorun bitiyorsa)
isteyen istediği kadar bana laf söylesin umurumda değil
içki ve kumar sigaradan daha zararlıdır ,dışarıdakilere zarar vermiyorsa dahi (gerçi bu mümkün değil)en azından yakınlarına zararı dokunuyordur
içki sarhoş eder (etmiyorsa o zaman niye içilsin) yani kendin olmaktan çıkartır
kumar ise tüm topluma zarar getirir ,çünkü kaybeden kişinin psikolojisi bozulur ve ortalıkta serseri mayın gibi dolaşır
borçlarını ödemek için borç alır ama onu da ödemez
zaten genelde kötülükler birlikte gelir ,biri diğerini tamamlar
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AppleFB 5 ay
Bizim ünide yasaklıcak 2022 de bakalım neler olacak
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Venerable 5 ay
Ülkede bu kadar mutsuz ve ruh hastası insan varken sigarayı yasaklayamazsın. O sigarayı içme uğruna ölümü göze alan manyaklar var bu ülkede.
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naklow12 5 ay
Cok dogru bir karar tebrik ederim. Insanlarin kendi kendisini zehirlemesine sebep olan gereksiz bir urun. Ayrica Turkiye'de de bombos bir harcama ve para kaybi. Keske Turkiye'de de yasaklansa. Evinde arabasinda da icmesin bilader, agzinda tüttürüp gezen adamlar assiri saygisiz tavirlar sergiliyor farkinda degiller.
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vamp 5 ay
Sigara ile alkolu karistiranlar olmus. Alkol cok tuketilmedigi zaman faydalida olabilir. Sigaranin hicbir faydasi yok. Bir mekan dusunun. Herkes alkol tuketiyor. Alkol almayanlar zarar gorur mu? Zara gormez degil mi? Bir mekan dusunun herkes sigara iciyor. Sigara icmeyenler zarar gorur mu? Sigara icenden daha beter zarar gorur. Bu sebeple alkol ve sigaranin topluma zarari karsilastirilamaz. Birisi bireysel digeride toplumsal bir sorun.
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Umutcan 5 ay
Türkiye'de sigara içmek = cool olmak gibi bir algı var, devletin bu algıyı kırması lazım önce. Gençler sırf kızlara karşı havalı görünmek için sigaraya başlıyor.
Daha sonra yaş ilerleyince bırakamayıp pişman oluyorlar.
Yanımda içilmediği sürece beni ilgilendirmez tabi ki, herkes kendine zarar vermekte özgür ama yanındakilere zarar veriyorsa o özgürlükten çıkar.
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