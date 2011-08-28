Google Maps, Chrome tarayıcısı ve Android/iOS platformları için sesli arama özelliğine kavuşuyor

2005 yılında web tarayıcıları için yayın hayatına başlayan, 2007 yılından itibaren yaygın mobil işletim sistemlerinde kullanıma sunulan ve 2009 yılından sonra ise adım adım navigasyon özelliğine kavuşan Google'ın yenilikçi harita hizmeti Google Maps önemli fonksiyonlar kazanmaya devam ediyor.





Google'ın harita hizmetine eklediği en son özellik ise sesli arama fonksiyonu. Özellikle Android işletim sisteminden tanıdığımız sesle arama talimatı verme fonksiyonu masaüstü sistemlerde şimdilik sadece Chrome web tarayıcısı için başlamış durumda.





Google geçtiğimiz Haziran ayında haritalar servisi için sesle arama özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Özellik bölgelere göre peyder pey kullanıma sunulacak.





Chrome web tarayıcısından Google Maps hizmetine bağlanıldığında arama çubuğunda küçük mavi bir mikrofon ikonu beliriyor. İkona tıklayarak aramak istenen konum sesle iletiliyor. Google yeni fonksiyonun hecelenmesi zor kelimeleri de kolaylıkla tanıyabildiğini belirtiyor.





Mobil arayüzü için de erişilebilir hale gelen sesle arama fonksiyonu özellikle araç kullanımı esnasında sürücüleri konum bilgisi yazma derdinden kurtarıyor. Mobil platformlar için ise şimdilik Android ve iOS işletim sistemlerinin harita uygulamasında bu özellik kullanıma hazır.





İlerleyen haftalarda hem diğer mobil platformlar hem de diğer web tarayıcıları için erişime hazır hale gelecek.