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Google Maps artık ülkemizde toplu taşıma bilgilerini de gösteriyor

Google Maps’in Türkiye’de de kullanıma sunduğu "Transit" özelliği ile artık İstanbul ve Ankara’da nereye hangi toplu taşıma aracının gittiğini, tarife ve saat bilgileriyle öğrenebileceksiniz.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Google Maps ve Street View uygulamalarının Türkiye App Store’da yayınlanmasıyla yerelleşme anlamında ilk sinyalleri veren platform, beklentileri boşa çıkarmayarak ülkemizdeki kullanıcılar için daha kapsamlı hizmet sağlamaya başladı.
Buna göre aslında Google Haritalar'da uzun zamandır yer alan ve ancak ülkemizde henüz yeni kullanıma açılan "Transit" özelliği sayesinde artık uygulama üzerinden toplu taşıma bilgilerine de ulaşabilmek mümkün hale geliyor. Şimdilik sadece İstanbul ve Ankara için geçerli olan transit fonksiyonunda toplu taşıma araçlarının güzergahları, geliş saatleri, durak ve tarife bilgileri yer alıyor.

Türkiye'deki kullanıcılar için 1100'den fazla hat bilgisi mevcut

Örneğin Ankara’da 19 Mayıs Stadyumu’ndan Anıtkabir’e gitmek istediğinizde Google Haritalar üç farklı ulaşım seçeneği sunarak maksimum 25 dakikada Anıtkabir’e ulaştırabiliyor. Elbette trafik yoğunluğu ve kaza gibi ulaşımı aksatabilecek etkenler yüzünden belirtilen sürelerde oynamaların yaşanabileceğini unutmamak gerek.
Ankara’da otobüs ve metro, İstanbul’da ise bu iki ulaşım aracına ek olarak deniz otobüsü, metrobüs, vapur, Marmaray, bazı dolmuş hatları ve tramvay bilgileri de haritada yer alıyor. Toplamda 1100'den fazla hat bilgisi içeren, şu an mobil ve masaüstü sürümleri için erişilebilir olan özelliğin ilerleyen dönemlerde daha fazla şehri kapsayacağı ifade ediliyor.

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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Duygulandırdın editör kardeş akşam akşam.
Atamıza selam olsun.
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skythunderr 2 yıl
toplu tasimanin mapse dahil olmasi cok buyuk kolaylik, yurt disina cikinca anladim bunu kimseye muhtac olmadan istedigin yere gidebilmek buyuk nimet:) sagolsun google amca londrada bana cok yarari dokundu, toplu tasima dahil olmasa o kadar gezemezdim.
toplu tasimanin mapse dahil olmasi cok buyuk kolaylik, yurt disina cikinca anladim bunu kimseye muhtac olmadan istedigin yere gidebilmek buyuk nimet:) sagolsun ...
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exterminant 2 yıl
çok bir işe yarayacağını düşünmesem de diğer ülkelerde kullanılabilen özelliklerin gelmesi iyi bir şey
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shadowtr 2 yıl
6 aydır var bu özellik zaten.
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swat882 2 yıl
Avrupa'daki gibi çalışırsa enfes olur
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DH Misafiri 2 yıl
Avrupada bilmediğin bir yere giderken o kadar iyi entegre etmişler ki, dakikasında her tarafa gidebiliyorsun, harita üzerinde aktif ulaşım bilgisini veriyor.
Türkiye'ye gelmesi güzel olmuş. Gerçekten google maps a entegre çalışıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu uygulama esasen yurt dışından gelen ziyaretçilerin işine yarayacaktır. Ülke içerisinde ki vatandaşlarımızın çok yoğun olarak kullanacakları bir uygulama olacağını sanmıyorum. Kaldı ki bu işi IETT mobiett ve trafi (ŞH dahil) gibi uygulamalar durakları ve araçların duraklara ulaşacakları zamanı başarılı bir şekilde gösteriyor.
Örneğin Berlin'e gittiniz ve dil bilmiyorsunuz yol bilmiyorsunuz ilk başvuracağınız kaynak bu olacaktır ulaşım için. Kısacası google maps ile ülkemize gelen ziyaretçiler istedikleri noktaya zahmetsizce ulaşabilecekler.
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RaptorFX 2 yıl
Kimi editör elin firmasını örnek verir babasının firmasıymış gibi, kimi editör Atasını. Güzel örnekler Cihan Pehlivan, tebrikler...
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asosyal mühendis 2 yıl
Saatinde gelecek mi? İçindek, yolcu sayısını da gösterecek mi? Şoförün resmini görebilecek miyiz?
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Umutcan 2 yıl
Iett'nin kendi uygulamasında daha basit versiyonu vardı ama bu çok daha iyi olmuş.
Offline özelliği de geldiğinden otomobili olmayan biri olarak ayrıca navigasyon uygulamalarına gerek bile duymuyorum.
Araç sahipleri için durum farklı olabilir tabi bilemiyorum.
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mcrew 2 yıl
here maps de zaten vardı ben kullanıyordum bazen
ama google bir şeyi yaptı mı tam yapıyor yarım yamalak yapmıyor
bu özelliği koyarken sadece otobüsleri değil dolmuş güzergahlarını eklemiş.
yandex mesela street view özelliğini google dan yıllar önce getirdi. Ama 4-5 tane şehirle başladı.
google street view özelliğini aktif ettiğinde sadece güneydoğu anadolu bölgesi yoktu.
işin komik yani dolmuş güzergahları nı da elin amerikan şirketinden öğreniyoruz
iett yine tüm güzergahları hangi otobüsün ne zaman geçeceğini kaç dk sonra geleceğini gösteriyor
ama istanbul minibüscüler odasının kendine ait bir web sitesi bile yokken
gelip de belediye ile ortak bir çalışma yapıp en azından haritadan hangi dolmuşun nereden geçtiğine bakacak bir uygulama yapması en azından bir web sitesi hazırlaması gerekirdi bu zamana kadar.
üç dört ayda bir gittiğim bir yere evimin önünden direk dolmuş geçtiğini daha yeni öğreniyorum mesela.
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kadirirdem 2 yıl
güzel kolaylık olur umarım diğer illere'de yakında gelir....
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google maps, google haritalar ve
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