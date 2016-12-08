Google Maps artık ülkemizde toplu taşıma bilgilerini de gösteriyor

Geçtiğimiz yıl Google Maps ve Street View uygulamalarının Türkiye App Store’da yayınlanmasıyla yerelleşme anlamında ilk sinyalleri veren platform, beklentileri boşa çıkarmayarak ülkemizdeki kullanıcılar için daha kapsamlı hizmet sağlamaya başladı.

Buna göre aslında Google Haritalar'da uzun zamandır yer alan ve ancak ülkemizde henüz yeni kullanıma açılan "Transit" özelliği sayesinde artık uygulama üzerinden toplu taşıma bilgilerine de ulaşabilmek mümkün hale geliyor. Şimdilik sadece İstanbul ve Ankara için geçerli olan transit fonksiyonunda toplu taşıma araçlarının güzergahları, geliş saatleri, durak ve tarife bilgileri yer alıyor.

Türkiye'deki kullanıcılar için 1100'den fazla hat bilgisi mevcut

Örneğin Ankara’da 19 Mayıs Stadyumu’ndan Anıtkabir’e gitmek istediğinizde Google Haritalar üç farklı ulaşım seçeneği sunarak maksimum 25 dakikada Anıtkabir’e ulaştırabiliyor. Elbette trafik yoğunluğu ve kaza gibi ulaşımı aksatabilecek etkenler yüzünden belirtilen sürelerde oynamaların yaşanabileceğini unutmamak gerek.

Ankara’da otobüs ve metro, İstanbul’da ise bu iki ulaşım aracına ek olarak deniz otobüsü, metrobüs, vapur, Marmaray, bazı dolmuş hatları ve tramvay bilgileri de haritada yer alıyor. Toplamda 1100'den fazla hat bilgisi içeren, şu an mobil ve masaüstü sürümleri için erişilebilir olan özelliğin ilerleyen dönemlerde daha fazla şehri kapsayacağı ifade ediliyor.