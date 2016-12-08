Chrome’un Android uygulamasına çevrim dışı içerik görüntüleme özelliği geldi

Google Chrome, Flash’a ‘elveda’ diyerek HTML5'e geçiş yapmıştı. Aradan geçen birkaç günün ardından internet tarayıcısının bu kez Android uygulaması güncellendi. Hata iyileştirmelerinin yanı sıra önemli performans artışı gösteren Chrome’un en önemli yeniliği ise çevrim dışı içerik görüntüleme oldu. Kısa süre önce masaüstü için 55. sürümünü indirmeye sunan, Flash’a ‘elveda’ diyerek'e geçiş yapmıştı. Aradan geçen birkaç günün ardından internet tarayıcısının bu kez Android uygulaması güncellendi. Hata iyileştirmelerinin yanı sıra önemligösteren Chrome’un en önemli yeniliği iseoldu.

Açıklamaya göre bir süredir test edilen özellikle birlikte artık web sayfalarını, videoları, fotoğrafları ve ses dosyalarını tek tıkla indirerek istediğiniz zaman internet bağlantınız olmasa da görüntüleyebileceksiniz. Geliştirilen indirme fonksiyonunu kullanabilmek için sadece adres satırının yanında yer alan indirme simgesine tıklamanız yeterli.

Uygulama aracılığıyla indirilen tüm içerikler türlerine göre -fotoğraf, video gibi- kategoriler altında listelenecek ve dosya boyutları yine bu ekranda yer alacak. Diğer taraftan metin alanlarında yanlış yazılan kelimeleri de vurgulamaya başlayan Google Chrome’un Android uygulamasında aynı masaüstündeki gibi gelişmiş arama yapabilmek de mümkün hale geliyor.

https://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2016/12/chrome-for-android-update.html