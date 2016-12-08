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Chrome’un Android uygulamasına çevrim dışı içerik görüntüleme özelliği geldi

Android uygulaması güncellenen Google Chrome’da artık internet bağlantınız olmasa dahi istediğiniz web sitesini, videoyu ve diğer içerikleri çevrim dışı görüntüleyebileceksiniz.
2 yıl
2,3b
1
23
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce masaüstü için 55. sürümünü indirmeye sunan Google Chrome, Flash’a ‘elveda’ diyerek HTML5'e geçiş yapmıştı. Aradan geçen birkaç günün ardından internet tarayıcısının bu kez Android uygulaması güncellendi. Hata iyileştirmelerinin yanı sıra önemli performans artışı gösteren Chrome’un en önemli yeniliği ise çevrim dışı içerik görüntüleme oldu.
Açıklamaya göre bir süredir test edilen özellikle birlikte artık web sayfalarını, videoları, fotoğrafları ve ses dosyalarını tek tıkla indirerek istediğiniz zaman internet bağlantınız olmasa da görüntüleyebileceksiniz. Geliştirilen indirme fonksiyonunu kullanabilmek için sadece adres satırının yanında yer alan indirme simgesine tıklamanız yeterli.
Uygulama aracılığıyla indirilen tüm içerikler türlerine göre -fotoğraf, video gibi- kategoriler altında listelenecek ve dosya boyutları yine bu ekranda yer alacak. Diğer taraftan metin alanlarında yanlış yazılan kelimeleri de vurgulamaya başlayan Google Chrome’un Android uygulamasında aynı masaüstündeki gibi gelişmiş arama yapabilmek de mümkün hale geliyor.

https://googlechromereleases.blogspot.com.tr/2016/12/chrome-for-android-update.html Yorum Yaz
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Cihan Pehlivan 2 yıl en beğenilen Roark
Orijinalden alıntı: Roark
çevrimdışı bitişik yazılır editör kardeş.

Merhaba,
TDK'nın web sitesine göre ayrı olarak yazılması gerekiyor. Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.
tdk.gov.tr/...
Sevgiler.
Orijinalden alıntı: Roarkçevrimdışı bitişik yazılır editör kardeş.Merhaba,TDK'nın web sitesine göre ayrı olarak yazılması gerekiyor...
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Pontus Euxinus 2 yıl
Güncelleme geldi, bilginize.
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velvetrevolver 2 yıl
Kasmama ram yememe ozelligi de gelmelk
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kadirirdem 2 yıl
güzel olmuş bu bazen arıyordum böyle bir özelliği...
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*siteci* 2 yıl
Opera kaç yıldır yapıyor bunu. Hatta sırf bu özellik için kullanan çok kişi var.
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Pontus Euxinus 2 yıl *siteci*
*siteci*
Opera kaç yıldır yapıyor bunu. Hatta sırf bu özellik için kullanan çok kişi var.

Opera'yı önceden kullanırdım. Artık pek hoşuma gitmiyor. Biraz daha sadelik arıyorum sanırım.
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Pontus Euxinus 2 yıl
Yandex Browser kullanıyordum. Güncelleme gelsin, sırf bunun için Chrome'a dönerim.
Yandex Browser'ın eklentiler ve reklam engelleme özelliği var ama çevrim dışı kullanım için indirme desteği nedeniyle Chrome.
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Spider_hip 2 yıl
Türk Telekom, Google'ın bu hamlesine karşılık misilleme olarak bundan sonra çevrimdışı aktivitelerdende kota düşüreceğini açıkladı.
Özelleştirme sonrası Türk Telekom'un SAHİBİ Paul Doany yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda Türkiye için daha büyük projelerle ortaya çıkacaklarını belirterek, parayı çok seven Microsoft ile, Windows'u kullanırken, pencereler açarken de kotanın düşebilmesi için ortak arge çalışmaları yürüttüklerini belirtti.
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exterminant 2 yıl
uzun zamandır güncellemiyordum sırf bu özellik için güncelleme yaparım
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Pontus Euxinus 2 yıl exterminant
exterminant
uzun zamandır güncellemiyordum sırf bu özellik için güncelleme yaparım


Bugün güncelleme geldi
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Roark 2 yıl
çevrimdışı bitişik yazılır editör kardeş.
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Cihan Pehlivan 2 yıl Roark
Orijinalden alıntı: Roark
çevrimdışı bitişik yazılır editör kardeş.

Merhaba,
TDK'nın web sitesine göre ayrı olarak yazılması gerekiyor. Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.
tdk.gov.tr/...
Sevgiler.
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Portraitclub 2 yıl
Tam bizlik zaten sık sık internet kesintileri olan bir ülkedeyiz uçurur bizi bu chrome.
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BekirTemel 2 yıl
iOS lütfen
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Mr. Cheritto 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
iOS lütfen

Batsın şu ios resmen çöp
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esmerbuyucu 2 yıl BekirTemel
iOS'ta eski WebKit'i kullanan Chrome'a mı
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