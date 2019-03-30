Google, yanlışlıkla yeni akıllı ekranı Nest Hub Max’i ortaya çıkardı

Akıllı ekranlar kendilerine yeni bir kategori açıyorlar. Özellikle sesli asistanların hızla gelişmesiyle birlikte akıllı ekran üreten firma sayısı da çoğaldı. Bunlardan biri de Google. Google’ın yeni bir akıllı ekran geliştirdiği uzun zamandır biliniyordu. Bu akıllı ekran Nest Hub Max ismiyle Google Store üzerinde görüldü.

Hem Nest, hem akıllı ekran

Google tarafından satın alınan Nest, güvenlik kamerası, termostat vb. görevleri yerine getiren akıllı ürünleriyle biliniyor. Nest Hub Max isimli akıllı ekranda da hem hareket ve ses uyarıları için Nest kamerası hem de akıllı asistan bulunacak.

Site üzerinde cihazın teknik özellikleri hakkında net bilgiler yok. Sadece 10 inç boyutunda ekran ile geleceği, Nest kamerası olacağı ve Google Duo aramalarına izin vereceği gibi temel bilgiler mevcut. Daha önceki sızıntılarda bu kameranın 12 MP Sony IMX277 sensör olacağı görülmüştü. Bu da yeni akıllı ekranı en yüksek çözünürlüklü Nest cihazı haline getiriyor.

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Nest Hub Max’in fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Ancak bazı yerlerde kendini göstermeye başladığına göre yakın zamanda tanıtılmasını beklemek hatalı olmayacaktır. Şu an satışta olan Home Hub kamera barındırmadığı için haliyle çok daha kısıtlı özelliklere sahip.

https://www.androidpolice.com/2019/03/29/google-accidentally-leaks-nest-hub-max-a-10-inch-smart-display-with-a-camera/