Google, New York'ta 1 milyar dolarlık yeni kampüs kuruyor

Google yaptığı açıklama ile ABD operasyonlarının önemli ölçüde genişlediğini duyurdu. Şirket New York'ta Google Hudson Square adlı yeni bir kampüs açıyor. Hudson Square’de yer alacağı açıklanan kampüs için 1 milyar dolar harcanacak. Arama devinin yeni kampüsü 157.935 metrekare büyüklüğünde olacak.

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New York aynı zamanda Google'ın neredeyse yirmi yıl önce Kaliforniya dışındaki ilk ofisini kurduğu yer. Şirketin eyaletteki varlığı o zamandan bu yana büyümeye devam etti. New York ofisi şu anda YouTube, Haritalar, Arama ve Reklamlar da dahil olmak üzere çeşitli bölümlerde çalışan 7.000'den fazla personele ev sahipliği yapıyor.

İstihdam kapasitesini 2 kat artıracak

Google, 2020 yılına kadar iki Hudson Street binasına ve ardından bina tamamlandıktan sonra 2022'de 550 Washington Street'e taşınmayı planladığını açıkladı. Şirket, 1 milyar dolarlık bu yatırımı ile birlikte önümüzdeki on yıl içinde New York'taki çalışan sayısını iki katından daha fazla artırabilecek kapasiteye ulaşmış olacak.

https://www.blog.google/inside-google/company-announcements/google-hudson-square-our-expanded-new-york-campus/