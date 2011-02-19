Google Nexus One'dan daha performanslı telefonlar 100$'ın altında fiyatlarla alınabilecek!

Google markasını taşıyan ilk telefon olarak teknoloji dünyasında kendine yer edinmeyi başaran Nexus One geçtiğimiz sene Ocak ayında lanse edilmiş, yüksek satış rakamlarına ulaşamasa da teknoloji tutkunları ve Android platformuna uygulama geliştiren yazılımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. HTC tarafından üretilen ve Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan telefon, çıktığı dönemde iPhone 3GS ile karşılaştırılmıştı. Google tarafından kendi internet sitesi üzerinden 529$'a satışa sunulan Nexus One, kısa bir süre önce yerini Samsung tarafından üretilen Nexus S modeline bırakmıştı. Bu kadar detayı anlattık çünkü Nexus One'dan daha performanslı Android telefonların, 2012 ile birlikte 100 doların altında fiyatlarla alınabileceği bildiriliyor.

Yukarıdaki iddia, Ericsson ve STMicroelectronics firmaları tarafından kurulan ST-Ericsson firmasına ait. Akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar için düşük güç tüketimli ve yüksek performanslı platformlar geliştirme hedefiyle yola çıkan firma, Mobil Dünya Kongresi'nde 32nm ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil platformlara ilişkin ilk bilgileri, endüstri ile paylaştı. Gelen son bilgilere göre ST-Ericsson, U4500 isimli yeni işlemcisiyle, 100 doların altında sunulacak ve Nexus One'dan daha performanslı olacak telefonlar planlıyor. ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan tek çekirdekli işlemcinin 600MHz'de çalıştığı ancak çok daha yeni olan mikroişlemci mimarisi sayesinde, Nexus One'ın 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisinden daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor.

Haberimizden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefon dünyasındaki gelişim, pek çok endüstri kolundan çok daha hızlı ilerliyor ve sadece bir sene öncesinin üst seviye telefonları, bir sene sonra giriş seviyesine inecek gibi görünüyor.