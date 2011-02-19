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Google Nexus One'dan daha performanslı telefonlar 100$'ın altında fiyatlarla alınabilecek!

8 yıl
24,7b
1
19
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google markasını taşıyan ilk telefon olarak teknoloji dünyasında kendine yer edinmeyi başaran Nexus One geçtiğimiz sene Ocak ayında lanse edilmiş, yüksek satış rakamlarına ulaşamasa da teknoloji tutkunları ve Android platformuna uygulama geliştiren yazılımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. HTC tarafından üretilen ve Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan telefon, çıktığı dönemde iPhone 3GS ile karşılaştırılmıştı. Google tarafından kendi internet sitesi üzerinden 529$'a satışa sunulan Nexus One, kısa bir süre önce yerini Samsung tarafından üretilen Nexus S modeline bırakmıştı. Bu kadar detayı anlattık çünkü Nexus One'dan daha performanslı Android telefonların, 2012 ile birlikte 100 doların altında fiyatlarla alınabileceği bildiriliyor.

Yukarıdaki iddia, Ericsson ve STMicroelectronics firmaları tarafından kurulan ST-Ericsson firmasına ait. Akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar için düşük güç tüketimli ve yüksek performanslı platformlar geliştirme hedefiyle yola çıkan firma, Mobil Dünya Kongresi'nde 32nm ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil platformlara ilişkin ilk bilgileri, endüstri ile paylaştı. Gelen son bilgilere göre ST-Ericsson, U4500 isimli yeni işlemcisiyle, 100 doların altında sunulacak ve Nexus One'dan daha performanslı olacak telefonlar planlıyor. ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan tek çekirdekli işlemcinin 600MHz'de çalıştığı ancak çok daha yeni olan mikroişlemci mimarisi sayesinde, Nexus One'ın 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisinden daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor.

Haberimizden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefon dünyasındaki gelişim, pek çok endüstri kolundan çok daha hızlı ilerliyor ve sadece bir sene öncesinin üst seviye telefonları, bir sene sonra giriş seviyesine inecek gibi görünüyor.


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Bach 8 yıl en beğenilen
Türkiye'de o fiyata satılacağını pek sanmıyorum ama hayırlısı bakalım..
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Draguman 8 yıl
Türkiye'ye geldiğinde fiyatı 200 usd olur bizler neyi ucuza aldıkki onuda ucuza alalım modeli eskirse 2 sene sonra denilen fiyattan alabiliriz ona şüphem yok
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gkbrk07 8 yıl
güzel bir haber . daha iyi performans daha ekonomik fiyat. teknolojinin bu denli gelişmesi sevindirici. fakat şöyle bir ayrıntı var. 2012 de nexus one dan performanslı olmak (teknoloji böyle devam ederse) pek de övünülecek birşey değil ..
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Python 8 yıl
ülkemizde o tür fiyatlar olsa bile vergilerdi zarttı zurttu gene onu 200-250 dolara sabitleyeceklerdir, o yüzden bizim ülkemizde teknoloji ürünleri lüks ihtiyaç olarak görünmektedir.
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TR_001 8 yıl
Aslında bu tür haberler ile kullanıcılar bilinçlendirilmeye çalışılıyor ama yurdum insanı nedense herşeyin en doğrusunu kendisinin bildiği konsunda oldukça ısrarcı davranıyor. Android'in en büyük dezavantajı da açıkça görülebiliyor ki bugünün en hızlı telefonuna vereceğiniz yüklü meblağlar en geç 1 sene sonra kuşa dönüyor. Adroid telefonlar asla değerini koruyamıyor. Bu da Android' in geleceğini ciddi şekilde etkileyecek bir unsur olarak öne çıkıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
İlköncellikle merhaba pek sanmıyorum fiyatı o kadar düşeceğini hayal biraz o hayalprestlik
AMA OLURSA İYİ OLUR XD
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Tranquilizer 8 yıl
2012 mi? daha 11 ay var. şimdiden yapılır mı bu haber yau ayıp.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
100$ı ayrıdım köşeye gelirse 100$ a alırım neden almayayım ki ! :)
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drserk 8 yıl
şu çinli mei mu yanlış hatırlamyorsam piyasada yok galiba :) o da ucuz olur aslında. kıyaslama deyince iphoe modeli ile kıyaslanan bir telefon sonuçta :)
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lazloo 8 yıl
drserk

şu çinli mei mu yanlış hatırlamyorsam piyasada yok galiba :) o da ucuz olur aslında. kıyaslama deyince iphoe modeli ile kıyaslanan bir telefon sonuçta :)

Meizu
. Çok ucuz olacağını sanmam. Donanımı gayet sağlam çünkü.
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izmirbay 8 yıl
Yemin ediyorum o fiyata ailemin her bireyine birer tane alırım...
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kaptanos 8 yıl
250 liraya gerçekten nexus one dan daha performanslı androidli telefonlar çıkarsa peynir ekmek gibi gider tabi çin malı olmadıkları sürece :)
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sinuhe.s 8 yıl
Androidli teller icinde nexususun One yeri ayrı

Sıfır kutusunda cihaz bulsam alırım
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Bach 8 yıl en beğenilen
Türkiye'de o fiyata satılacağını pek sanmıyorum ama hayırlısı bakalım..
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erci541 8 yıl
100 dolar değil de 100 sterlin altı gayet performanslı makineler İlgiltere'de ORANGE'nin kendi ismini verdiği Orange San Francisco olarak satılıyor. Cihazın üreticisi vodafone'nin 945 modelini de üreten ZTE firması. Yakında ZTE SKATE modeli de çıkacak. En uygun fiyatlı android modelleri ZTE üretiyor.
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Jason Becker 8 yıl

Bach

Türkiye'de o fiyata satılacağını pek sanmıyorum ama hayırlısı bakalım..


Aynen. 100 dolara piyasaya çıksa Türkiye'ye en az 250 liradan girer.
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waltran 8 yıl
o zamanda çok daha kalitelileri, performanslıları çıkar 100$ altı olsa bile onun yüzüne bakmayız.
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