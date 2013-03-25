Google, Nik Sotfware'nin bütün eklentilerini için yeni bir paket hazırladı





Ürettiği başarılı fotoğraf düzenleme eklentileri ve Google tarafından satın alınmasıyla tanıdığımız Nik Software, içerisinde bütün eklentilerinin olduğu yeni bir paketin satışına başladı.

Adobe Photoshop, Lightroom ve Apple Aperture programları ile uyumlu olarak çalışabilen eklentiler, HDR fotoğraflar oluşturmaya yarayan HDR Edex Pro 2, filtreler ve renk ayarlamaları ve basit düzenlemeler için Color Efex Pro 4, ileri düzey siyah/beyaz fotoğraf düzenleme işlemleri için Silver Efex Pro 2, bölgesel renklendirme işlemleri için Viveza 2, fotoğraflara keskinlik vermek için Sharpener Pro 3 ve kumlama azaltma işlemleri için Dfine 2 isimlerine ve özellikleri sahipler.

Windows ve Mac işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen ve "Nik Collection by Google" ismiyle lanse edilen yeni eklenti paketine normalde 500$ fiyat ile sahip olunurken, yeni paket sayesinde 149$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.niksoftware.com/nikcollection/usa/index.php?view=intro%2Fmain.shtml

http://www.niksoftware.com/nikcollection/usa/index.php?view=intro%2Fmain.shtml