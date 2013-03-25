Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Nik Sotfware'nin bütün eklentilerini için yeni bir paket hazırladı

6 yıl
570
1
3
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ürettiği başarılı fotoğraf düzenleme eklentileri ve Google tarafından satın alınmasıyla tanıdığımız Nik Software, içerisinde bütün eklentilerinin olduğu yeni bir paketin satışına başladı.
Adobe Photoshop, Lightroom ve Apple Aperture programları ile uyumlu olarak çalışabilen eklentiler, HDR fotoğraflar oluşturmaya yarayan HDR Edex Pro 2, filtreler ve renk ayarlamaları ve basit düzenlemeler için Color Efex Pro 4, ileri düzey siyah/beyaz fotoğraf düzenleme işlemleri için Silver Efex Pro 2, bölgesel renklendirme işlemleri için Viveza 2, fotoğraflara keskinlik vermek için Sharpener Pro 3 ve kumlama azaltma işlemleri için Dfine 2 isimlerine ve özellikleri sahipler.
 
Windows ve Mac işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen ve "Nik Collection by Google" ismiyle lanse edilen yeni eklenti paketine normalde 500$ fiyat ile sahip olunurken, yeni paket sayesinde 149$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
http://www.niksoftware.com/nikcollection/usa/index.php?view=intro%2Fmain.shtml 

http://www.niksoftware.com/nikcollection/usa/index.php?view=intro%2Fmain.shtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
hukumran 6 yıl
Eklentileri yenilememiş fiyat indirmişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Bunlar eskiden aşırı pahalıydı zaten, şimdi normal fiyata inmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 Performans Değerlendirmesi "HTC One, iPhone 5 ve Xperia Z'ye karşı" 6 yıl Ultrabook Dünyası Bölüm 1: "2si1 arada ultrabook'lar yeni video programımızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim