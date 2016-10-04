Google: Otomobil değil, sürücü yapıyoruz

Amerikalıların sevdiği bir ifadedir "Next Big Thing", özellikle Apple meşhur etmiştir ama büyük şirketlerin gelecek vizyonları da bu prensip etrafında şekillenir, yani insanları şaşırtacak bir sonraki büyük yeniliğin peşine düşerler. İşin aslı henüz hiç bir firma doğru formulü bulmuş değil, farklı projeksiyonlar olsa da kimisi nesnelerin internetine yoğunlaşıyor kimisi ise yeni nesil otomobilleri geleceği şekillendirecek ürün grubu olarak görüyor.

Belli firmaların otomobil etrafında strateji geliştirdiği endüstri sırrı değil. Özellikle Google'ın yıllardır süre gelen sürücüsüz otomobil çalışmaları müthiş bir gelişim kaydetti. Şu an bu konuda belki da daha tecrübeli herhangi bir başka firma gezenegimizde bulunmuyor. Keza Apple'ın kendi otomobilini geliştirme için epeydir çalışma yürüttüğü, Titan adını taşıyan gizli projesi için 1000+ mühendisten oluşan bir ekiple ilerlediği zaman zaman gündeme geliyor. Ancak firmaları ayrıştıran önemli noktalar söz konusu, örneğin Google'ın yaptığı açıklamalar önemli ipuçları içeriyor.

Yakın geçmişte sürücüsüz otomobil ekibinden bazı önemli isimler kaybetmiş olsa da Google'ın mesaisi asla sonlanmıyor. Ancak eğer Google marka bir otomobil bekliyorsanız, malesef hayalkırıklığı yaşayacaksınız. Şirketin otonom araç projesini yöneten Dmitri Dolgov şirketin otomobil üretmekten ziyade sürücü üretmeye (sürücüsüz araçlar için otonom teknolojisi) yoğunlaştığını ifade etti. Google'ın Prius, Lexus ve kendi geliştirdiği prototip araç üzerinde testler yaptığını, yakında sürece Fiat Chrysler'in de katılacağını, sürücünün otomobilden bağımsız olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Yani Google, otomobil yerine otomobilleri sürücüsüz yapacak teknolojiyi geliştirmekle meşgul. Üstelik yapılan açıklama, Google'ın bu teknolojiyi dileyen üreticilere satacağı ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Sensör kontrolü, bulut bilgisi, harita yönetimi, yapay zeka, makine öğrenme ve görsel yorumlama gibi disiplinleri bir araya getiren otonom sürüş paketi, Google imzasıyla birlikte gelecekte pek çok markada karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Benzer bir strateji, iPhone ve PlayStation'ı hackleyen G. Hotz'un kurduğu Coma.ai şirketinin de vizyonu hatta 1000$'a kit hazırlamakla meşguller.

Son gelen bilgilere göre Apple'ın stratejisi de benzer vizyonda eksen değişikliği yaşayabilir. Titan Projesi'ne bağımsız bir otomobil projesi olarak başlayan şirket, donanımdan sorumlu eski başkan yardımcısı Bob Mansfield'ın geri dönmesinden sonra durum değerlendirmesi yapmış ve stratejisini yenilemişti. Yani Apple kanadında da yeni bir otomobil yerine otomobiller için gelişmiş sürüş sistemlerine tanık olabiliriz. Aksi de olabilir ki öyle olursa aslında Android vs. IOS benzeri bir tabloya bile tanık olabiliriz, bir tarafta yazılım ve donanımı özel kapalı kutu Apple otomobili, diğer tarafta ise Google'ın geliştirdiği kite sahip, birbirinden bağımsız çok sayıda otomobil gibi.

Ama kesin olan şu ki, bir değişiklik olmazsa Google marka bir otomobil görmeyeceğiz.