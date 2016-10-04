Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google: Otomobil değil, sürücü yapıyoruz

Teknoloji şirketlerinin otomotiv endüstirisine olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bu konudaki en istekli firmalardan biri olan Google, otomobil dünyasına dönük vizyonunu paylaştı.
2 yıl
3,9b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerikalıların sevdiği bir ifadedir "Next Big Thing", özellikle Apple meşhur etmiştir ama büyük şirketlerin gelecek vizyonları da bu prensip etrafında şekillenir, yani insanları şaşırtacak bir sonraki büyük yeniliğin peşine düşerler. İşin aslı henüz hiç bir firma doğru formulü bulmuş değil, farklı projeksiyonlar olsa da kimisi nesnelerin internetine yoğunlaşıyor kimisi ise  yeni nesil otomobilleri geleceği şekillendirecek ürün grubu olarak görüyor. 
Belli firmaların otomobil etrafında strateji geliştirdiği endüstri sırrı değil. Özellikle Google'ın yıllardır süre gelen sürücüsüz otomobil çalışmaları müthiş bir gelişim kaydetti. Şu an bu konuda belki da daha tecrübeli herhangi bir başka firma gezenegimizde bulunmuyor. Keza Apple'ın kendi otomobilini geliştirme için epeydir çalışma yürüttüğü, Titan adını taşıyan gizli projesi için 1000+ mühendisten oluşan bir ekiple ilerlediği zaman zaman gündeme geliyor. Ancak firmaları ayrıştıran önemli noktalar söz konusu, örneğin Google'ın yaptığı açıklamalar önemli ipuçları içeriyor.
Yakın geçmişte sürücüsüz otomobil ekibinden bazı önemli isimler kaybetmiş olsa da Google'ın mesaisi asla sonlanmıyor. Ancak eğer Google marka bir otomobil bekliyorsanız, malesef hayalkırıklığı yaşayacaksınız. Şirketin otonom araç projesini yöneten Dmitri Dolgov şirketin otomobil üretmekten ziyade sürücü üretmeye (sürücüsüz araçlar için otonom teknolojisi) yoğunlaştığını ifade etti. Google'ın Prius, Lexus ve kendi geliştirdiği prototip araç üzerinde testler yaptığını, yakında sürece Fiat Chrysler'in de katılacağını, sürücünün otomobilden bağımsız olması gerektiğine inandıklarını söyledi. 
Yani Google, otomobil yerine otomobilleri sürücüsüz yapacak teknolojiyi geliştirmekle meşgul. Üstelik yapılan açıklama, Google'ın bu teknolojiyi dileyen üreticilere satacağı ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Sensör kontrolü,  bulut bilgisi, harita yönetimi, yapay zeka, makine öğrenme ve görsel yorumlama gibi disiplinleri bir araya getiren otonom sürüş paketi, Google imzasıyla birlikte gelecekte pek çok markada karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Benzer bir strateji, iPhone ve PlayStation'ı hackleyen G. Hotz'un kurduğu Coma.ai şirketinin de vizyonu hatta 1000$'a kit hazırlamakla meşguller.
Son gelen bilgilere göre Apple'ın stratejisi de benzer vizyonda eksen değişikliği yaşayabilir. Titan Projesi'ne bağımsız bir otomobil projesi olarak başlayan şirket, donanımdan sorumlu eski başkan yardımcısı Bob Mansfield'ın geri dönmesinden sonra durum değerlendirmesi yapmış ve stratejisini yenilemişti. Yani Apple kanadında da yeni bir otomobil yerine otomobiller için gelişmiş sürüş sistemlerine tanık olabiliriz. Aksi de olabilir ki öyle olursa aslında Android vs. IOS benzeri bir tabloya bile tanık olabiliriz, bir tarafta yazılım ve donanımı özel kapalı kutu Apple otomobili, diğer tarafta ise  Google'ın geliştirdiği kite sahip, birbirinden bağımsız çok sayıda otomobil gibi.
Ama kesin olan şu ki, bir değişiklik olmazsa Google marka bir otomobil görmeyeceğiz. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
001ATB 2 yıl
Aman bu işe Microsoft girmesin de ne olursa olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KRAMURAT 2 yıl
Biri lütfen gelecekten gelip gelecekteki insanların hayatını kurtarsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 2 yıl
uzaktan müdahale ile çok rahat şekilde sana kaza yaptırırlar ve kimse bunun sorumluluğunu üzerine almaz.sıfır güvenliğiniz olur.

günümüzde yazılımla uçağı kitleyip düşürebiliyorlar aga.yazılım başkasının elinde ise araba senin değildir.net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Tesla ve Google'ın bu konuda ki çalışmalarını başarılı buluyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 2 yıl
1000den fazla google mühendisinin çalıştığı projeyle ,hackerın yaptığı işi yan yana yazmak bence çok saçma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl
Terminatörlerin ulaşım araçları belli oldu. :D Anlaşılan o ki filmlerdeki gibi insansı robotlar, arabayı kullanmayacaklar. Arabaya komut verip, araba onları istedikleri yerlere görtürecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl
Türkiye'de olan araçların hepsi yapay zeka ile yönetilseydi kazalar % 98 falan azalırdı heralde, daha takip mesafesine uyan 1 kişi görmedim, gerçi uymaya kalksan arkadan ya çarparlar, yada taciz ederler heralde.

O yüzden insanlardan daha az hata yapan sürücüsüz araçların olması,özellikle uzun yol yapan araçlar için çok iyi bir gelişme.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nokta_28 2 yıl
Hack işlemi oldu diyelim.... SOnra arabaya kaza yaptırdılar... Sorumlu kim olacak...
Bence insanların hayatları makinelere bırakılmamalı...
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 2 yıl nokta_28
nokta_28

Hack işlemi oldu diyelim.... SOnra arabaya kaza yaptırdılar... Sorumlu kim olacak...
Bence insanların hayatları makinelere bırakılmamalı...

Belki acil durum sistemi gibi bir şey koyarlar. Bir düğmeye basınca otomobil hemen yana çekip durur. Ama bana kalırsa iyi tasarlandığı sürece makineler insan hayatını insanın kendisinden daha iyi koruyabilir. Google'ın sürücüsüz aracının çok az kazaya karışmış olması ve karıştığı kazalarda da suçlu tarafın çoğu zaman karşı taraf olması bunun en büyük kanıtı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 2 yıl nokta_28
Şifreleme algoritmalarinda yazılım açığı olmaz. Bu yüzden hacklenme olasılığı şifreli bir bağlantı kullanılırsa donanımsal erişim kurulmadan imkansız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk_ 2 yıl nokta_28
nokta_28

Hack işlemi oldu diyelim.... SOnra arabaya kaza yaptırdılar... Sorumlu kim olacak...
Bence insanların hayatları makinelere bırakılmamalı...

Aksine, sürüş sistemlerinin otonomlaşması insan müdahalesinden çok daha iyi sonuçlar verecektir. Zamanı gelince otonom sürüş sistemlerine uygun kanunlar ve kurallar sayesinde çok daha düzenli ve sistemli bir trafik sistemine kavuşuruz. Zaten şu an trafikteki en büyük sorun insan faktörüdür. İnsan dediğin düzene ve kurallara direnen bir canlı türüdür. Hayatın her alanında demiyorum ama trafikte otonom sistemler çok çok önemli..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bir arabamız için güncelleme beklemediğimiz kalmıştı zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 2 yıl
Donanımla uğraşmaktansa yazılımı geliştirip satmak daha karlı. Ancak yazılımda ortaya çıkacak sorun çok baş ağrıtır. Sanırım o nedenle yıllardır ince eleyip sık dokuyorlar. İnsansız araçlar yıllardır sokaklarda ama hala bu donanımda araç yok. (Kısmen tesla var.O da tam bir otonom sürüş sunmuyor.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3924 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, otonom ve
7 etiket daha sürücüsüz otomobil self-driving Yazılım teknoloji Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Erdi ÖZÜAĞ "Fx57"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Cast'in ismi üçüncü kez değiştiriliyor 2 yıl Çin'den şimdi de uzay turizmi atağı: İşte Dünyanın en büyük uzay uçağı 2 yıl Android 7.1 ile neler geliyor? 2 yıl Çevreci otomobillere ÖTV indirimi! 2 yıl Chromecast, 4K çözünürlüğe terfi etti 2 yıl 2016 Nobel Kimya Ödülü üç bilim insanına gitti 2 yıl Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü 2 yıl Yeni Note 7 nasıl anlaşılır? Kutu açılışı ve detaylar 2 yıl Battlefield 1′in Çanakkale Savaşı videosu büyük tepki çekti 2 yıl Lenovo: Microsoft, mobil işletim sistemine sahip çıkmıyor 2 yıl iPhone 7 satışları iPhone 6S’ten daha iyi 2 yıl Leonardo DiCaprio, Elon Musk'ın Mars yolculuklarına kayıt yaptırdı 2 yıl Yeni Marvel dizisi Iron Fist'in çıkış tarihi açıklandı 2 yıl Çocuğu ısıran timsah saldırı öncesi etrafında yüzerken GoPro'ya yakalandı 2 yıl Google Daydream gözlükleri tanıtıldı 2 yıl ASUS Rog Swift PG348Q 21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel" 2 yıl Google WiFi ağlarınızı yönetmeye geliyor 2 yıl MasterCard'ın selfie ile ödeme yöntemi hayata geçiriliyor 2 yıl Google Pixel: Yeni telefonlara merhaba deyin 2 yıl Huawei’den “Kapıdan Kapıya Servis” hizmeti ve ücretsiz ekran değişimi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google: Otomobil değil, sürücü yapıyoruz Sonraki Whatsapp’a çok yakında GIF desteği ekleniyor 2 yıl 2016 Nobel Fizik Ödülü ve Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu 2 yıl Rusya devlet çalışanlarına WhatsApp kullanmayı yasakladı 2 yıl Anki Overdrive tır yarışlarını sunar 2 yıl Mophie’den iPhone 7 için modüler kılıf 2 yıl WhatsApp için resim üzerine çizim dönemi başlıyor 2 yıl Meizu, Exynos yonga setinden vazgeçti 2 yıl Tesla 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre %70 fazla araç teslimi gerçekleştirdi 2 yıl Ben Affleck, yeni Batman filminin ismini açıkladı 2 yıl General Mobile GM5 Plus'da Android 7.0'a bakıyoruz 2 yıl Xiaomi Mi Note 2 de çift kamera ile geliyor 2 yıl BMW'den tamamen elektrikli araç atağı 2 yıl Facebook Messenger Lite kullanıma sunuluyor 2 yıl Müzik listelerinizi Spotify, iTunes, YouTube gibi platformlar arasında taşıyan uygulama 2 yıl Apple’ın OLED ekran tedarik edeceği iddiası Sharp hisselerini yükseltti 2 yıl Toyota'nın sevimli robotu "Kirobo Mini" satışa çıkıyor 2 yıl Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar 2017 yılında hizmete giriyor 2 yıl Trafik Sigortası için teklif sorgulama sayfası hizmete açıldı 2 yıl Üyeleri 3.5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başladı 2 yıl Türk Dil Kurumu: Kesme işaretinin kullanımını ilkokul çocukları dahi biliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim