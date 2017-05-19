Google Play 2017 ödülleri belli oldu

Google Play mağazasında her yıl başarılı geliştiricilerin ödüllendirildiği Google Play Awards, bu yıl da I/O geliştirici konferansında sahiplerini buldu. Ödüller toplamda 12 kategoride dağıtıldı.
Dün itibariyle açıklanan listede IFTTT gibi pek çok tanıdık ve başarılı uygulama var. Aslında ödül kazanmaları sürpriz olmadı diyebiliriz. Kategorilerde geliştiricilere verilen ödüller şöyle sıralanıyor:
En iyi uygulama
Memrise - Dil öğrenme konusunda verimli araçlar sunuyor ve ücretsiz
En iyi oyun
TRANSFORMERS: Savaşçılar - Yeni bir oyun olan Savaşçılar, Street Fighter tarzında geliştirilmiş ve ücretsiz
Etkileyici bağımsız oyunlar
Mushroom 11 - Daha önce de pek çok ödül almış başarılı grafiklere sahip bir platform oyunu ve 19TL
En iyi yeni girişler
HOOKED - Sohbet tabanlı hikaye anlatma
En iyi Android Wear uygulamaları
En iyi TV deneyimi
En iyi VR deneyimi
Virtual Virtual Reality - En yoğun ve eğlenceli VR tecrübesi 16TL
En iyi AR deneyimi
WOORLD - Project Tango temelli en iyi deneyim
En iyi çocuk uygulamaları
En iyi çoklu oyuncu
En iyi erişilebilirlik
En iyi sosyallik
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