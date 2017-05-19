Google Play 2017 ödülleri belli oldu

Google Play mağazasında her yıl başarılı geliştiricilerin ödüllendirildiği Google Play Awards, bu yıl da I/O geliştirici konferansında sahiplerini buldu. Ödüller toplamda 12 kategoride dağıtıldı.

Dün itibariyle açıklanan listede IFTTT gibi pek çok tanıdık ve başarılı uygulama var. Aslında ödül kazanmaları sürpriz olmadı diyebiliriz. Kategorilerde geliştiricilere verilen ödüller şöyle sıralanıyor:

En iyi uygulama

Memrise - Dil öğrenme konusunda verimli araçlar sunuyor ve ücretsiz

En iyi oyun

TRANSFORMERS: Savaşçılar - Yeni bir oyun olan Savaşçılar, Street Fighter tarzında geliştirilmiş ve ücretsiz

Etkileyici bağımsız oyunlar

Mushroom 11 - Daha önce de pek çok ödül almış başarılı grafiklere sahip bir platform oyunu ve 19TL

En iyi yeni girişler

HOOKED - Sohbet tabanlı hikaye anlatma

En iyi Android Wear uygulamaları

Runtastic Running & Fitness

En iyi TV deneyimi

RedBull TV

En iyi VR deneyimi

Virtual Virtual Reality - En yoğun ve eğlenceli VR tecrübesi 16TL

En iyi AR deneyimi

WOORLD - Project Tango temelli en iyi deneyim

En iyi çocuk uygulamaları

Animal Jam - Play Wild!

En iyi çoklu oyuncu

Hearthstone

En iyi erişilebilirlik

IFTTT

En iyi sosyallik

ShareTheMeal – Help children

Ayrıca Bkz. "Android O ile ilgili son yenilikler"