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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play Protect, en kötü antivirüs aracı seçildi

Arama devi Google'ın, Android cihazlarda yerleşik olan antivirüs aracı Play Protect, AV-TEST tarafından yapılan testlerde en kötü performansı göstererek sonuncu oldu.
9 ay
5,3b
1
18
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın Android kullanıcılarını saldırılardan korumaya yönelik geliştirdiği, yerleşik antivirüs aracı Play Protect, AV-TEST tarafından yapılan testlerde oldukça kötü puanlar alarak son sıraya yerleşti. Google'ın fena halde çuvalladığı testler, Android kullanıcılarının endişelenmeleri için yeterli doneler sunuyor.

Play Protect testlerde son sıraya yerleşti

Testler, Alman antivirüs ve güvenlik test enstitüsü AV-TEST tarafından gerçekleştirildi. Bağımsız IT-Security uzmanları, varsayılan ayarları kullanarak Android platformu için 21 güvenlik aracını değerlendirdiler.  Bu araçların içinde Google Play Protect, 6'da 0 puan alarak son derece kötü bir performans sergiledi.
Yapılan testlerde Google Play Protect'in, Android platformundaki kötü amaçlı yazılımları gerçek zamanlı olarak sadece %70.1 oranında algılayabildiği ve ortalamanın %97.4 olduğu belirtiliyor. Son dört hafta içinde keşfedilen kötü amaçlı yazılımların ise %49.4'ünü yakalayan Google Play Protect, %96.7'lik ortalamanın oldukça gerisinde kaldı.
Listenin en sonunda yer bulan Google Play Protect, 2 milyardan fazla cihazda yerleşik olarak kullanılıyor. Her ne kadar Google, Play Protect için "dünyanın en yaygın kullanılan mobil tehdit koruma hizmeti" sloganını kullanıyor olsa da performans açısından soru işaretleri taşıdığı bir gerçek. Eğer kötü amaçlı uygulamaları cihazınızdan uzak tutmak istiyorsanız, bu test sonuçlarından sonra, sadece Google Play Protect'e güvenmemenizi tavsiye ediyoruz.

https://www.av-test.org/en/antivirus/mobile-devices/ Yorum Yaz
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ALKaraca 9 ay en beğenilen SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

benim anlamadığım binlerce linux fanı programcı var
ve bunlar ps2 den mac e kader her türlü linux versiyonunu yaptılar
dahası android bile linux çekirdeği var ken
ama ne hikmetse serbest bir şekilde cep telefonları için bir linux yok !!!

ben mi salağım yoksa hepimizi salak yerine koyanlar mı var nedir !?

Hocam telefonlar için Linux lar var hem de tam açık kaynak yani Android gibi bir kısmı kapalı değil.
Telefonlar için Linuxlar:
Sailfish OS,B2G OS,Ubuntu OS,Firefox OS,Plasma OS,Tizen OS
Ama bunlardan bir tanesi bile neden en çok kullanılan olamadı işte o tartışılır.
SEO-Uzmanıbenim anlamadığım binlerce linux fanı programcı varve bunlar ps2 den mac e kader her türlü linux versiyonunu yaptıla...
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Umutcan 8 ay
Google play'de yayınlanan uygulamaları bir kontrole tabi tutsalar gerek de kalmayacak zaten. Geçenlerde halk bankasının sahte uygulamasını yapıp
play store'a atmışlar binlerce kişi indirmiş banka bilgileri çalınmış. Gerçekten bu kadar vurdumduymazlık ilginç.
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Ridooo 8 ay
Kendisini sadece playden bir uygulama indirince görüyorum. İki dk da tarıyor o kadar. Başka bir amacı yok sanırım, boşa şarj israfı. Kapatacağım...
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Canavarius Infectus 8 ay
Ben antivirus uygulaması olduğunu bile şimdi öğrendim. 😂
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cdemir 9 ay
Bunun bir örneği de Microsoft defender.
O da sistem kaynaklarını en fazla tüketen uygulama olmuş.
Kendi sistemlerine uygulama yazmaktan acizler.
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Requizm 9 ay cdemir
Defender'ın tek yararı crack uygulamaları engellemek.
Sadece crack yapıyorken karşıma çıkıyor. Dolaylı olarak işimi uzatmış oluyor ve bana göre sadece zararı oluyor

Bir keresinde sistemime reklam virüsü bulaştırmıştım. En bilindik trojendi kendisi. Defender onu bile algılayamadı, internetten malware indirip hallettim 2 dk de.
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kayamtky 9 ay
Başarısız olması gayet normal, çünkü Google antivirüs şirketi değil.
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jimhendrix 9 ay
yavaşlatmaktan başka bir işe yaramıyor google a yakışır şekilde leş.
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DeepestSea 9 ay
Eger cihaza apk yuklemiyorsan, uygulamalarin orjinalleriyle muhattap oluyorsan, kimsenin girmedigi ama nedense herkesin bilgi sahibi oldugu web sitelerini takip etmiyorsan korkulacak herhangi bir durum yok
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BlueDay_86 9 ay
İşe yaramaz çöp
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Tommy Shelby 9 ay
Gerçekten rezil bir uygulama
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SEO-Uzmanı 9 ay
benim anlamadığım binlerce linux fanı programcı var
ve bunlar ps2 den mac e kader her türlü linux versiyonunu yaptılar
dahası android bile linux çekirdeği var ken
ama ne hikmetse serbest bir şekilde cep telefonları için bir linux yok !!!
ben mi salağım yoksa hepimizi salak yerine koyanlar mı var nedir !?
2 Yanıt Yanıtla +1
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sepkov 9 ay
Hocam android de bir Linux? Ne kastettiniz acaba Linux derken?
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mrunseen 9 ay SEO-Uzmanı
Ubuntu mobile vardı ama durduruldu. Tizen de linuxdu sanırım
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ALKaraca 9 ay SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

benim anlamadığım binlerce linux fanı programcı var
ve bunlar ps2 den mac e kader her türlü linux versiyonunu yaptılar
dahası android bile linux çekirdeği var ken
ama ne hikmetse serbest bir şekilde cep telefonları için bir linux yok !!!

ben mi salağım yoksa hepimizi salak yerine koyanlar mı var nedir !?

Hocam telefonlar için Linux lar var hem de tam açık kaynak yani Android gibi bir kısmı kapalı değil.
Telefonlar için Linuxlar:
Sailfish OS,B2G OS,Ubuntu OS,Firefox OS,Plasma OS,Tizen OS
Ama bunlardan bir tanesi bile neden en çok kullanılan olamadı işte o tartışılır.
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