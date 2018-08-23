Google Play Protect, en kötü antivirüs aracı seçildi

Google'ın Android kullanıcılarını saldırılardan korumaya yönelik geliştirdiği, yerleşik antivirüs aracı Play Protect, AV-TEST tarafından yapılan testlerde oldukça kötü puanlar alarak son sıraya yerleşti. Google'ın fena halde çuvalladığı testler, Android kullanıcılarının endişelenmeleri için yeterli doneler sunuyor.

Play Protect testlerde son sıraya yerleşti

Testler, Alman antivirüs ve güvenlik test enstitüsü AV-TEST tarafından gerçekleştirildi. Bağımsız IT-Security uzmanları, varsayılan ayarları kullanarak Android platformu için 21 güvenlik aracını değerlendirdiler. Bu araçların içinde Google Play Protect, 6'da 0 puan alarak son derece kötü bir performans sergiledi.

Yapılan testlerde Google Play Protect'in, Android platformundaki kötü amaçlı yazılımları gerçek zamanlı olarak sadece %70.1 oranında algılayabildiği ve ortalamanın %97.4 olduğu belirtiliyor. Son dört hafta içinde keşfedilen kötü amaçlı yazılımların ise %49.4'ünü yakalayan Google Play Protect, %96.7'lik ortalamanın oldukça gerisinde kaldı.

https://www.av-test.org/en/antivirus/mobile-devices/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Listenin en sonunda yer bulan Google Play Protect,cihazda yerleşik olarak kullanılıyor. Her ne kadar Google, Play Protect için "dünyanın en yaygın kullanılan mobil tehdit koruma hizmeti" sloganını kullanıyor olsa da performans açısındantaşıdığı bir gerçek. Eğer kötü amaçlı uygulamalarıistiyorsanız, bu test sonuçlarından sonra, sadece Google Play Protect'eediyoruz.