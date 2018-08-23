Google Play Protect, en kötü antivirüs aracı seçildi

Teknoloji Editörü
Google'ın Android kullanıcılarını saldırılardan korumaya yönelik geliştirdiği, yerleşik antivirüs aracı Play Protect, AV-TEST tarafından yapılan testlerde oldukça kötü puanlar alarak son sıraya yerleşti. Google'ın fena halde çuvalladığı testler, Android kullanıcılarının endişelenmeleri için yeterli doneler sunuyor.
Play Protect testlerde son sıraya yerleşti
Testler, Alman antivirüs ve güvenlik test enstitüsü AV-TEST tarafından gerçekleştirildi. Bağımsız IT-Security uzmanları, varsayılan ayarları kullanarak Android platformu için 21 güvenlik aracını değerlendirdiler. Bu araçların içinde Google Play Protect, 6'da 0 puan alarak son derece kötü bir performans sergiledi.
Yapılan testlerde Google Play Protect'in, Android platformundaki kötü amaçlı yazılımları gerçek zamanlı olarak sadece %70.1 oranında algılayabildiği ve ortalamanın %97.4 olduğu belirtiliyor. Son dört hafta içinde keşfedilen kötü amaçlı yazılımların ise %49.4'ünü yakalayan Google Play Protect, %96.7'lik ortalamanın oldukça gerisinde kaldı.Listenin en sonunda yer bulan Google Play Protect, 2 milyardan fazla cihazda yerleşik olarak kullanılıyor. Her ne kadar Google, Play Protect için "dünyanın en yaygın kullanılan mobil tehdit koruma hizmeti" sloganını kullanıyor olsa da performans açısından soru işaretleri taşıdığı bir gerçek. Eğer kötü amaçlı uygulamaları cihazınızdan uzak tutmak istiyorsanız, bu test sonuçlarından sonra, sadece Google Play Protect'e güvenmemenizi tavsiye ediyoruz.
https://www.av-test.org/en/antivirus/mobile-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam telefonlar için Linux lar var hem de tam açık kaynak yani Android gibi bir kısmı kapalı değil.
Telefonlar için Linuxlar:
Sailfish OS,B2G OS,Ubuntu OS,Firefox OS,Plasma OS,Tizen OS
Ama bunlardan bir tanesi bile neden en çok kullanılan olamadı işte o tartışılır.