Chrome'un yeni tasarımı 4 Eylül'de kullanıma sunulacak

Teknoloji Editörü
Google, hizmetlerinin görünümünü sürekli olarak yeniden gözden geçirmek ve güncelleme alışkanlığına sahiptir. Bunun son örneği ise popüler internet tarayıcısı Chrome. Şirket, Chrome 69 güncellemesi ile internet tarayıcısını daha önce hiç olmadığı kadar sade ve kullanışlı hale getirdiğini belirtiyor.
Chrome yeni görünümü materyal tasarım etkileri taşıyor
Hem masaüstü hem de Android versiyonlarının güncelleneceği Chrome tarayıcısında, bu değişiklikten en çok masaüstü versiyonun etkilendiği belirtiliyor. İlk olarak Chrome sekmelerinin yuvarlatılmış kenarlara sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca görüntülediğiniz ve o anda pasif olan sekmelerin daha kolay anlaşılabilmesini kolaylaştırmak için bir takım yeniliklerin getirildiği göze çarpıyor.
9to5Google sitesi tarafından alınan ekran görüntülerinde, Adres çubuğunun klasik dikdörtgen formunun, hap şeklinde bir tasarıma dönüştürüldüğü görülüyor. Adres çubuğunun açılır menüsünün de önemli ölçüde değiştirildiği belirtiliyor. Bundan böyle açılır menü ekran genişliğini tamamen kaplamayacak bunun yerine kısaltılarak ve köşeleri yuvarlatılarak, Adres çubuğunun bir parçasıymış gibi görünecek.Son olarak "yeni sekme" düğmesinin Firefox'tan ilham alınarak basit bir "+" simgesi ile değiştirildiğini görüyoruz. Bir kısmını seveceğiniz bir kısmından ise hoşlanmayacağınız tüm bu yeniliklerin, 4 Eylül'de yayınlanacak olan Chrome 69 versiyonunda aktif olacak. Siz yine de yeni tasarımdan hoşlanmazsanız, mevcut tasarımla devam edebileceksiniz.
https://9to5google.com/2018/08/20/google-chrome-69-material-design-refresh/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyseki eski görünüme dönmek oldukça kolay;
Adres satırına
chrome://flags/
yazıp entera basıyoruz çıkan ayar sayfasında UI Layout for the browser's top chrome kısmını defaulttan normale getiriyoruz.
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chrome, chrome 69 ve