Chrome'un yeni tasarımı 4 Eylül'de kullanıma sunulacak

Google, hizmetlerinin görünümünü sürekli olarak yeniden gözden geçirmek ve güncelleme alışkanlığına sahiptir. Bunun son örneği ise popüler internet tarayıcısı Chrome. Şirket, Chrome 69 güncellemesi ile internet tarayıcısını daha önce hiç olmadığı kadar sade ve kullanışlı hale getirdiğini belirtiyor.

Chrome yeni görünümü materyal tasarım etkileri taşıyor

Hem masaüstü hem de Android versiyonlarının güncelleneceği Chrome tarayıcısında, bu değişiklikten en çok masaüstü versiyonun etkilendiği belirtiliyor. İlk olarak Chrome sekmelerinin yuvarlatılmış kenarlara sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca görüntülediğiniz ve o anda pasif olan sekmelerin daha kolay anlaşılabilmesini kolaylaştırmak için bir takım yeniliklerin getirildiği göze çarpıyor.

9to5Google sitesi tarafından alınan ekran görüntülerinde, Adres çubuğunun klasik dikdörtgen formunun, hap şeklinde bir tasarıma dönüştürüldüğü görülüyor. Adres çubuğunun açılır menüsünün de önemli ölçüde değiştirildiği belirtiliyor. Bundan böyle açılır menü ekran genişliğini tamamen kaplamayacak bunun yerine kısaltılarak ve köşeleri yuvarlatılarak, Adres çubuğunun bir parçasıymış gibi görünecek.

https://9to5google.com/2018/08/20/google-chrome-69-material-design-refresh/

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Son olarak "" düğmesinin'tan ilham alınarak basit bir "" simgesi ile değiştirildiğini görüyoruz. Bir kısmını seveceğiniz bir kısmından ise hoşlanmayacağınız tüm bu yeniliklerin,'de yayınlanacak olanversiyonunda aktif olacak. Siz yine de yeni tasarımdan hoşlanmazsanız,devam edebileceksiniz.