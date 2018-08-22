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Chrome'un yeni tasarımı 4 Eylül'de kullanıma sunulacak

Arama devi Google'un popüler internet tarayıcısı Chrome'un yeni bir tasarımla geleceğini sizlere duyurmuştuk. Şirketten yaptığı açıklama ile yeni tasarımın 4 Eylül'de kullanıma sunulacağını duyurdu.
9 ay
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, hizmetlerinin görünümünü sürekli olarak yeniden gözden geçirmek ve güncelleme alışkanlığına sahiptir. Bunun son örneği ise popüler internet tarayıcısı Chrome. Şirket, Chrome 69 güncellemesi ile internet tarayıcısını daha önce hiç olmadığı kadar sade ve kullanışlı hale getirdiğini belirtiyor.

Chrome yeni görünümü materyal tasarım etkileri taşıyor

Hem masaüstü hem de Android versiyonlarının güncelleneceği Chrome tarayıcısında, bu değişiklikten en çok masaüstü versiyonun etkilendiği belirtiliyor. İlk olarak Chrome sekmelerinin yuvarlatılmış kenarlara sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca görüntülediğiniz ve o anda pasif olan sekmelerin daha kolay anlaşılabilmesini kolaylaştırmak için bir takım yeniliklerin getirildiği göze çarpıyor.
9to5Google sitesi tarafından alınan ekran görüntülerinde, Adres çubuğunun klasik dikdörtgen formunun, hap şeklinde bir tasarıma dönüştürüldüğü görülüyor. Adres çubuğunun açılır menüsünün de önemli ölçüde değiştirildiği belirtiliyor. Bundan böyle açılır menü ekran genişliğini tamamen kaplamayacak bunun yerine kısaltılarak ve köşeleri yuvarlatılarak, Adres çubuğunun bir parçasıymış gibi görünecek.
Son olarak "yeni sekme" düğmesinin Firefox'tan ilham alınarak basit bir "+" simgesi ile değiştirildiğini görüyoruz. Bir kısmını seveceğiniz bir kısmından ise hoşlanmayacağınız tüm bu yeniliklerin, 4 Eylül'de yayınlanacak olan Chrome 69 versiyonunda aktif olacak. Siz yine de yeni tasarımdan hoşlanmazsanız, mevcut tasarımla devam edebileceksiniz.

https://9to5google.com/2018/08/20/google-chrome-69-material-design-refresh/ Yorum Yaz
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menesozun 9 ay en beğenilen
İğrenç duruyor. Lütfen benimkini güncellemeyin.
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cabriyo 9 ay
tor browser a geçin rahatlayın, her yerde karşınıza çıkan saçma sapan reklamlardan. gizli gizli internetinizi kullanan google dan kurtulun.
2 Yanıt Yanıtla +6
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NeCRiS 8 ay
Arkadaşlar son güncellemden sonra yazılar ve renklere bi haller oldu. Nasıl düzeltebilirim?
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Die Ärzte 8 ay
herhangi bir sekmeye geçiş yapınca otomatik olarak sayfa kendini yeniliyor, bunu nasıl durdurabilirim?
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dortcahar 8 ay
Abi naptınız siz? Chrome'un tasarımındaki hoşluk less is more felsefesinden geliyordu. Firefox çakması yeni bir tasarım da neyin nesi? Üst kısım çok yer kaplıyor. Firefox tasarımı istesek firefox kullanırdık.
Neyseki eski görünüme dönmek oldukça kolay;
Adres satırına
chrome://flags/
yazıp entera basıyoruz çıkan ayar sayfasında UI Layout for the browser's top chrome kısmını defaulttan normale getiriyoruz.
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orcnd 8 ay
berbat bir şey oldu. ios 6 ya dönmek isteyenleri şimdi anlıyorum.
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N920C 8 ay
yenilendi mi android Chrome
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eto83 8 ay
Nasıl kullanıyorsunuz bunu ana ekranda sık kullanılanlar butonu bile yok bi siteye gircez bin takla atıyoruz silin gitsin
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Strange Night 8 ay
Vay be kendimi bildim bileli aynı tasarımdaydı Chrome sonunda değiştirdiler
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Fuat.Kamis 8 ay
Bende çok beğendim yeni hali çok sade ve estetik duruyor. Hızı da gayet iyi şu an için.
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bkaakco 8 ay
Fotoğraftan pek anlaşılmıyordu da kullanınca güzel geldi. Özellikle arama çubuğunda arama yaparken çıkan önerilerin görünümü çok daha iyi olmuş.
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THEKNIGHT 8 ay
az once gecis yaptim guncelleme indirdi ve bence sahane olmus =) bi de lazy loading ozelligini actim chrome://flags ayarlarindan. gercekten oncekli surume gore cok daha akici ve hizlanmis google chrome. yeni dizayni da guzel bence =)
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