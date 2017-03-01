Google, Play Store yeniliklerini duyurdu

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Google, Play Store’u canlı tutmak ve geliştiricilerle potansiyel kullanıcılar arasındaki iletişimi yukarıya çıkarmak için Geliştiriciler Konferansı’nda Play Store’la ilgili yenilikleri açıkladı. Uzun bir süredir, geliştiriciler tarafından Play Store’daki uygulamalar için fiyat düzenlemesi yapma yetkisinin de açıklandığı yeniliklerin çoğu bugünden itibaren kullanıma sunulacak.

Daha önce test sürecinden geçen, indirime giren uygulamaların ön plana çıkarılması ve eski fiyatlarının üzerine çarpı işareti konularak alıcıların ne kadar tasarruf ettiklerini görme imkanı sunulması, Google tarafından oldukça işe yarar olarak nitelendirildi. Deneme sürecinde bu yeni özelliğin ücretli uygulamalardaki satışları 20 kat arttırdığının fark edilmesiyle birlikte artık bu özellik deneme sürecinden çıkıp, bugünden itibaren herkes için kullanılır hale gelecek.

Tabi geliştiricilerin uygulamalarının fiyatlarında indirim yapması ve yeni teklifleri potansiyel müşterilere sunması için bazı kısıtlamalar da getirildi. İlk olarak indirimli fiyat müşterileri kandıracak şekilde çok uzun süre boyunca tutulamayacak. Her fiyat teklifi için en az 1 en fazla 8 gün sınırı koyan Google ayrıca bir indirim teklifi bittikten sonra geliştiricinin yeniden indirim yapabilmesi için 30 gün beklemesi gerektiğini de açıkladı. Süre kısıtlamasının yanı sıra indirim yapmak için gereken minimum indirim oranı %30 olarak belirlendi.

Play Store’a gelen bir diğer yenilik de kullanıcıların oyunlara olan ilgisine yönelik. Google, yeni geliştirdiği bir algoritma ile sadece indirilen ve birkaç kez oynandıktan sonra kullanıcıların çoğunun oynamaya devam etmediği uygulamaların görünürlüğünü düşürerek indirildikten sonra kullanıcıları kendisine bağlayan ve nispeten daha fazla oynanan oyunları ön plana çıkaracak.

Ayrıca mağaza yakında ciddi bir değişikliğe giderek editörün önerileri kısmını kaldıracak ve yeni bölümler ile farklı tür ve stile dayanan başlıklar oluşturulacak.

https://www.engadget.com/2017/02/28/google-now-lets-developers-offer-sales-on-android-apps/