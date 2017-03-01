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Google, Play Store yeniliklerini duyurdu

Google, Google Geliştiriciler Konferansı’nda bugünden itibaren geliştiricilerin, Play Sotre’da bulunan uygulamaları için indirim teklifleri sunabileceğini duyurdu.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Furkan Babur
Yazar
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Google, Play Store yeniliklerini duyurdu
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Google, Play Store’u canlı tutmak ve geliştiricilerle potansiyel kullanıcılar arasındaki iletişimi yukarıya çıkarmak için Geliştiriciler Konferansı’nda Play Store’la ilgili yenilikleri açıkladı. Uzun bir süredir, geliştiriciler tarafından Play Store’daki uygulamalar için fiyat düzenlemesi yapma yetkisinin de açıklandığı yeniliklerin çoğu bugünden itibaren kullanıma sunulacak.

Daha önce test sürecinden geçen, indirime giren uygulamaların ön plana çıkarılması ve eski fiyatlarının üzerine çarpı işareti konularak alıcıların ne kadar tasarruf ettiklerini görme imkanı sunulması, Google tarafından oldukça işe yarar olarak nitelendirildi. Deneme sürecinde bu yeni özelliğin ücretli uygulamalardaki satışları 20 kat arttırdığının fark edilmesiyle birlikte artık bu özellik deneme sürecinden çıkıp, bugünden itibaren herkes için kullanılır hale gelecek.

Tabi geliştiricilerin uygulamalarının fiyatlarında indirim yapması ve yeni teklifleri potansiyel müşterilere sunması için bazı kısıtlamalar da getirildi. İlk olarak indirimli fiyat müşterileri kandıracak şekilde çok uzun süre boyunca tutulamayacak. Her fiyat teklifi için en az 1 en fazla 8 gün sınırı koyan Google ayrıca bir indirim teklifi bittikten sonra geliştiricinin yeniden indirim yapabilmesi için 30 gün beklemesi gerektiğini de açıkladı. Süre kısıtlamasının yanı sıra indirim yapmak için gereken minimum indirim oranı %30 olarak belirlendi.

Play Store’a gelen bir diğer yenilik de kullanıcıların oyunlara olan ilgisine yönelik. Google, yeni geliştirdiği bir algoritma ile sadece indirilen ve birkaç kez oynandıktan sonra kullanıcıların çoğunun oynamaya devam etmediği uygulamaların görünürlüğünü düşürerek indirildikten sonra kullanıcıları kendisine bağlayan ve nispeten daha fazla oynanan oyunları ön plana çıkaracak.

Ayrıca mağaza yakında ciddi bir değişikliğe giderek editörün önerileri kısmını kaldıracak ve yeni bölümler ile farklı tür ve stile dayanan başlıklar oluşturulacak. 


https://www.engadget.com/2017/02/28/google-now-lets-developers-offer-sales-on-android-apps/ Yorum Yaz
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zf2 2 yıl en beğenilen
bence play store'a gelmesi gereken en büyük yenilik, uygulamalara küfürlü yorum yapılabilmesini engellemektir.Artık sansürle mi olur yoksa üç küfür bir ban diye bir kural mı çıkarırlar orasını bilemem. Bu tür saçma sapan küfürlü yorumlar hem uygulama geliştirenlerin şevkini kırmakta, hem de uygulamayı inceleyen kişileri rahatsız etmektedir.
bence play store'a gelmesi gereken en büyük yenilik, uygulamalara küfürlü yorum yapılabilmesini engellemektir.Artık sansürle mi olur yoksa üç küfür bir ban diye...
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3 Yanıt Yanıtla +45
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Mihrali Bey 2 yıl
Google Play önce bi tasarımını ve uygulama önerilerini düzeltsin. App Store bu konularda çok iyiyken Play Store 10 yıl önceden kalma gibi.
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grkm_evo 2 yıl
öncelikle küfür yazanlara ve sırf yorumları görünsün diye 1 yıldız verenlere müdahale etmeleri lazım
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jimhendrix 2 yıl
Tasarım leş gibi leş tiksiniyorum suan ki arayuzden. 3 ay once iyiydi.
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YolumBilgelik 2 yıl
Play storeye aile hesabı neden gelmiyor. Mesela 4 kişi aynı ücretli uygulamadan birlikte yararlansın.
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Glorfindel1907 2 yıl
Windows mağzası gibi daha derli toplu ve düzgün bir tasarıma geçse daha iyi olur bence.
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MS4343 2 yıl Glorfindel1907
tayfn1907
Windows mağzası gibi daha derli toplu ve düzgün bir tasarıma geçse daha iyi olur bence.

Derli topluda onda da temel uygulamalar var.Misal dün telefonun kendi klavyesi deli etti.Bazen algılıyor ,bazen algılamıyor.( ayarlarından Türkçe içindeki "tik" leri kaldırınca düzeliyormuş yine aynı ) .Bir tane bile işe yarar klavye uygulaması bulamadım.
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kadirirdem 2 yıl
Dolu çöp uygulama var bunların ve yorumların baştan arındırılması lazım...
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MaRQuE 2 yıl kadirirdem
Mazağanın barındırdığı uygulama sayısı artsın diye düşünyorlar galiba. Malum app store ile yarışıyorlar. Başka bir açıklama gelmiyor aklıma.
Konuya gelirsek, indirim bitiş tarihi uyarısı eklemişler. İlk karşılaştığımda, "Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil" uyarısı zannettim. Dikkatli bakınca kalan süre olduğunu farkettim.
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tugares 2 yıl
Trolleri engellesin yeterli, kendisine ve kullanıcılara yapabileceği en büyük iyilik bu olur.
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9unkarekoku 2 yıl
Birşey yükleyip sonra da attığım adımdan google play sorumludur gibi saçma sapan şeyler yazanları da engelleyin insanın görünce asabı bozuluyor. Ya adam akıllı inceleme olsun ya da hiç olmasın boş dursun. Çoluk çocukda kendine eğlenecek başka bir şey bulsun.
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olağan_şüpheli 2 yıl
gelen özellikler güzel.
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sadrag 2 yıl
Herseyden önce kendi algoritmasını düzeltsin! Kaç kişi GooglePlay e girip yeni yada farklı bir uygulamayla tanışabiliyor ki? Önceden bi "yeniler" vardı onuda trend olanlar diye çorbaya çevirdiler. Uygulamayı her açtığımda clash of clans, hayday mi nedir, tavuk çiftliği oyununu görüp durmaktan sinir geldi
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Mihrali Bey 2 yıl
Google Play önce bi tasarımını ve uygulama önerilerini düzeltsin. App Store bu konularda çok iyiyken Play Store 10 yıl önceden kalma gibi.
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