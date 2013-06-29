Haber Editörü
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında Anomaly Korea, Chaos Rings II ve Plants vs. Zombies gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
- Carmageddon Promo - Ücretsiz
- Anomaly Korea - 0.90 $
- Sky Force Reloaded - 0.90 $
- Dig! - 0.99 $
- Earth And Legend - 0.99 $
- Plants vs. Zombies™ - 0.99 $
- Sonic Jump - 0.99 $
- Granny Smith - 1.04 $
- Pettson's Inventions - 1.04 $
- Reckless Racing 2 - 1.04 $
- Sprinkle - 1.04 $
- Combo Crew - 1.16 $
- Another World - 1.29 $
- Redneck Revenge - 1.29 $
- R-Type - 1.29 $
- Stealth Chopper - 1.49 $
- Raiden Legacy - 2.59 $
- CHAOS RINGS II - 7.06 $
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Kardes senden kurtulabilecegimiz bir sey soyle de onu yukleyelim