Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
485
1
24
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında Anomaly Korea, Chaos Rings II ve Plants vs. Zombies gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yunusfurkanayse 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.

ADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.
----------------------------------------------------------
insanları uyandıralım arkadaşlar birçok kişi reklamlar yuzunden saç baş yoluyor ve reklamardaki subliminal mesajlar sayesinde beynimiz kirleniyor, araştırın cahil kalmayın. olabildigince yayalım lütfen. sorusu olan mail atabilir: ethereal.marine@gmail.com
---------------------------------------------------------

Kardes senden kurtulabilecegimiz bir sey soyle de onu yukleyelim
DH MisafiriADBL0CK indirin DH'in iğrenç reklamlarından kurtulun!! Firefox ve Chrome eklentisidir.ADBL0CK indirin DH'in i...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 6 yıl
Google Play için indirim haberleri görmek, gözlerimizi yaşartıyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WmGMD 6 yıl
Almayı düşündüğüm 1 kaç şey var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EstrEmO 6 yıl
Sonunda beni appstore konularını baltalamaktan vazgeçirdiniz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kungfukid 6 yıl EstrEmO
EstrEmO

Sonunda beni appstore konularını baltalamaktan vazgeçirdiniz.





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkantasdemir 6 yıl
Mobil odeme gelsin google play e.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makaroncu 6 yıl
Sesimizi duyan varmış demek ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 6 yıl
Boş hepsi, işe yarayan birşey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhangur123 6 yıl
STEAM deki taş gibi indirimler varken, ben kasa ve laptop pc de devam ederim, arkadaş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAVİT 6 yıl
Alcatraz
plants vs zombies zaten 99 cent değil miydi.

Merhaba, 2.99 $'lık bir fiyat etiketi vardı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 6 yıl
kim alır ki bunları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 6 yıl
App store'da free oluyor google play yeni yeni indirimleri yapmaya başladı <.<
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackhbosss 6 yıl
hangi uygulamaya para verdiğimi hatırlamıyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alcatraz 6 yıl
plants vs zombies zaten 99 cent değil miydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
485 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
2 etiket daha android google play
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Microsoft BUILD: Windows RT 8.1 ön inceleme 6 yıl 2si1: "Tatile Gitmeyen" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim