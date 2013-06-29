Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.





Aralarında Anomaly Korea, Chaos Rings II ve Plants vs. Zombies gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:



