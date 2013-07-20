Haber Editörü
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında RadiON, Great Big War Game ve Beat Hazard Ultra gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
Uygulamalar:
- Awesome Miniature Pro - 0.89$
- RadiON - 0.89$
- Knots 3D (Düğümler) - 0.99$
- Skysafari - 0.99$
- Bass Booster Pro - 1.05$
- DeblurIt Pro - fix photo blur! - 1.49$
- Distant Suns (max) - 2.99$
- Bounty Hunter: Black Dawn - 0.90$
- McPixel - 0.93$
- Flick Golf! - 1.05$
- Great Big War Game - 1.05$
- Beat Hazard Ultra - 1.07$
- Bombcats: Special Edition 1.99$
- Tales of Illyria (RPG) - 1.99$
- Frozen Synapse - 3.05$
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Bu da önceden açtığım tablet öneri konum:
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