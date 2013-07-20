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Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında RadiON, Great Big War Game ve Beat Hazard Ultra gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:

Uygulamalar:
Oyunlar:

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procaptain 6 yıl en beğenilen
malesef hepsi çöp
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CemALACA81 6 yıl
Adam gibi bir program olsada indirim yapsalar alsak. Google Play Store daki programlarin cogu amele yazilimlar. Rezalet. Ipad lar icin yazilan programlara baktim, daha pahali fakat her kurusunu hak eden yazilimlar.
Adam gibi bir program olsada indirim yapsalar alsak. Google Play Store daki programlarin cogu amele yazilimlar. Rezalet. Ipad lar icin yazilan programlara ...
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iboocum 6 yıl
daha bir kere bile haftasonu indirimiyle ucretsiz olan uygulama gormedim playstore'da ... appstoreda her hafta yeni yeni uygulamalar/oyunlar ucretsiz oluyor en azindan korsana yonlendirmiyor
daha bir kere bile haftasonu indirimiyle ucretsiz olan uygulama gormedim playstore'da ... appstoreda her hafta yeni yeni uygulamalar/oyunlar ucretsiz oluyor en ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Nihilous 6 yıl
Korsana devam diyen arkadaşlar, lütfen daha sonra gelipte Android'e uygulama çıkmıyor hepsi çöp gibi yorumlarda bulunmayın. Birde sakın android çok kasıyor stabilite yok demeyin, APK indirdiğiniz telefondan stabilite beklemeyin.
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Elder Wand 6 yıl
Olmasa da olurmuş,arkadaşlar haklı.
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ShafakCool 6 yıl
Afedersiniz de neresi çöp? Her indirim haberinin altına "çöp" yazma furyasını başlattınız son günlerde. Hangi birini aldınız ya da inceledeniz detaylıca?
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tunewiki 6 yıl
bize herzaman bedava apkmania sagolsun :)))
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acbold 6 yıl
Her indirimde olduğu gibi yararlı bir uygulama yok. Steam laf ediyoruz google indirimlerini düşününce steam' in kıymeti belli oldu.
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Diego11 6 yıl
Arkadaşlar bu android uygulamaları hakkında yazdıklarınızda gerçekten samimi misiniz? 1000 TL civarı tablet almayı düşünüyordum konumdan öneriler alıyordum. Fakat android konusunda tereddüte düşmeye başladım. Hemen her konuda androidde uygulama yok, çöp vs klasik cümleler kullanılmış. Eğer oruçlu ağzınızla kesinlikle samimiyim diyebiliyorsanız yol yakınken androidden vaz geçiyorum.

Bu da önceden açtığım tablet öneri konum:
forum.donanimhaber.com/...
2 Yanıt Yanıtla +1
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cengizhan1903 6 yıl
Olmasada olurdu
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Jacobıan 6 yıl
blackmart akar
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DH Misafiri 6 yıl
Beleş değil miydi ya bunlar zam yapmışlar :D
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StormLight 6 yıl
Yorumlara bakılırsa işe yarayacak uygulama yok sanırım.
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Sirchade 6 yıl
ya tamam emeğe saygı satın alın apk kurmayın diyosunuz da. beş para etmez uygulamaya 5$ derlerse ben ona neden para vereyim ki?
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Ciginix 6 yıl
Most Wanted indirimini bekliyorum, sanırım daha bir kaç sene beklerim.
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makaramasuko 6 yıl
çöp
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