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Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında F-Stop Media Gallery Key, Alien Breed ve Worms 2: Armageddon gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:

Uygulamalar: 
Oyunlar:

Bu arada Rockstar'ın indirim listesine de göz atmanızı tavsiye ederiz. 

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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
Orijinalden alıntı: Michuuu
blackmart başka hangi işe yarıyor?

blackmart bedava ve lite apk'larla dolu, bir çok apk ise çalışmıyor, dataları yok, google market çok arıza verir bilen bilir, o esnada alternatif girebileceğiniz bir kaç marketten biri.
Ama bir sorun var, çok yavaş, 200kb lık belge için 1 dk bekleyebilecek kimse var mı? Şu an hali içler acısı.
Orijinalden alıntı: Michuuublackmart başka hangi işe yarıyor?blackmart bedava ve lite apk'larla dolu, bir çok apk ise çalışmıyor, dataları yok, ...
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Srcn81 6 yıl
Hımm güzel.
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
Orijinalden alıntı: Michuuu
blackmart başka hangi işe yarıyor?

blackmart bedava ve lite apk'larla dolu, bir çok apk ise çalışmıyor, dataları yok, google market çok arıza verir bilen bilir, o esnada alternatif girebileceğiniz bir kaç marketten biri.
Ama bir sorun var, çok yavaş, 200kb lık belge için 1 dk bekleyebilecek kimse var mı? Şu an hali içler acısı.
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Lady GarGara 6 yıl
paypal ile google playden alısveris yapılıyor mu acaba?
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orhanyıldız 6 yıl
Kredi kartım yok, marketten bişey alamıyorum. Banka kartı ilede alışveriş yapılabilmeli bence...
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ace3 lte 6 yıl

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Holy Templar 6 yıl
hemen yüklenmesenize adama istiyorsa korsan yüklesin.ben pc için steam ve originden oyun alırım ama note 2 kullanmama rağmen telefondaki oyuna para vermem zaten günde 10 - 20 dk en fazla oynayacağım için para vermek mantıklı gelmiyor
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Salona 6 yıl
armanatilgan
dschannel
baba_mustafaBlackmarkette tonla şey bedava, final fantasy bile var ama 10 kb hızı var, 40 mb belgeyi yüklemek 2 saat kadar sürer yani.
Korsan kardeşim bilmiyorsan öğren haramdır,şerefsizliktir
Öyle deme ya, kredi kartı kullanmadığım için bende apk indiriyorum.

İninal kart al o zaman. Paran olduğunda alırsın oyununu uygulamanı.
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armanatilgan 6 yıl
dschannel
baba_mustafaBlackmarkette tonla şey bedava, final fantasy bile var ama 10 kb hızı var, 40 mb belgeyi yüklemek 2 saat kadar sürer yani.
Korsan kardeşim bilmiyorsan öğren haramdır,şerefsizliktir

Öyle deme ya, kredi kartı kullanmadığım için bende apk indiriyorum.
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dschannel 6 yıl
baba_mustafa
Blackmarkette tonla şey bedava, final fantasy bile var ama 10 kb hızı var, 40 mb belgeyi yüklemek 2 saat kadar sürer yani.

Korsan kardeşim
bilmiyorsan öğren
haramdır,şerefsizliktir
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abdulmusavvir 6 yıl dschannel
dschannel

baba_mustafa

Blackmarkette tonla şey bedava, final fantasy bile var ama 10 kb hızı var, 40 mb belgeyi yüklemek 2 saat kadar sürer yani.


Korsan kardeşim
bilmiyorsan öğren
haramdır,şerefsizliktir

Sen blackmarketi o şekilde kullanıyorsun demek, yazık sana. Açık kaynaklı gördüğün her şeyi korsan fırsatı olarak görmeyi bırakıp temiz bir hayata başlamasın artık.
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Nihilous 6 yıl
Su minecraft bir indirime girsin diye bekliyorum ama her gün baktığımda fiyatı artıyor. 5 dolardı, 6 dolar oldu.
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abdulmusavvir 6 yıl
Blackmarket'te tonla şey bedava, final fantasy bile var ama 10 kb hızı var, 40 mb belgeyi yüklemek 2 saat kadar sürer yani.
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