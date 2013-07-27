Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı

Haber Editörü
Aralarında F-Stop Media Gallery Key, Alien Breed ve Worms 2: Armageddon gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
Uygulamalar:
- Robird - 0.99$
- Couch-to-5K - 1.99$
- tinyCam Monitor PRO (SALE!) - 1.99$
- F-Stop Media Gallery Key - 2.49$
- Satellite Safari - 2.99$
- Servers Ultimate Pro - 5.96$
Oyunlar:
Bu arada Rockstar'ın indirim listesine de göz atmanızı tavsiye ederiz.
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blackmart bedava ve lite apk'larla dolu, bir çok apk ise çalışmıyor, dataları yok, google market çok arıza verir bilen bilir, o esnada alternatif girebileceğiniz bir kaç marketten biri.
Ama bir sorun var, çok yavaş, 200kb lık belge için 1 dk bekleyebilecek kimse var mı? Şu an hali içler acısı.