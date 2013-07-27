Uygulamalar:

Oyunlar:

de göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu arada Rockstar'ın indirim listesine de göz atmanızı tavsiye ederiz.

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Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.Aralarında F-Stop Media Gallery Key, Alien Breed ve Worms 2: Armageddon gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde: