Haber Editörü
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında Puffin Web Browser, Tiny Thief ve Real Boxing gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
Uygulamalar:
- Pod Player + - 0.99$
- Prime Dice D&D Pro - 1.95$
- ProCapture - camera + panorama - 1.99$
- Puffin Web Browser - 1.99$
- VidTrim Pro - Video Editor - 1.99$
- Moon+ Reader Pro - 2.49$
- Squeeze Control - 4.50$
Oyunlar:
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hiç ağzından çıkanla kulağının duymadığının farkında değilsin sanırım, indirim diyor indirim, beleş uygulama demiyor. ayrıca yine beleş bissürü alternatif var
edit:bu ne arkadaş her şey paralı yine hiç bişey mi bedava olmamış vaz geçtim google'ın düşündüğü filan yok size
ben kullanmıyorum ama forumda konusuı vardı
Bece zevkli oyun. Başlarda oldukça kolay geliyor ama sonradan zorlaşmaya başlıyor.
Farklı ve güzel bir oyun fena değil