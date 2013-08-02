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Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında Puffin Web Browser, Tiny Thief ve Real Boxing gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:

Uygulamalar:

Oyunlar:

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Fenomenon 6 yıl
Marge Simpson
bir ios kullanıcısı olarak direk bakiyim bu hafta sonu neler gelmiş diye girdim google play diyince tuhaf oldum hadi gözünüz aydın google düşünmüş sizleride
edit:bu ne arkadaş her şey paralı yine hiç bişey mi bedava olmamış vaz geçtim googleın düşündüğü filan yok size

hiç ağzından çıkanla kulağının duymadığının farkında değilsin sanırım, indirim diyor indirim, beleş uygulama demiyor. ayrıca yine beleş bissürü alternatif var
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Konungariket Sverige 6 yıl
bir ios kullanıcısı olarak direk bakiyim bu hafta sonu neler gelmiş diye girdim google play diyince tuhaf oldum hadi gözünüz aydın google düşünmüş sizleride

edit:bu ne arkadaş her şey paralı yine hiç bişey mi bedava olmamış vaz geçtim google'ın düşündüğü filan yok size
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Nokia Specialist 6 yıl
Ah ah Windows Phone ve android de hat üzerinden ödeme yapabilsek harika olacak
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Fatih617 6 yıl
Şu Google Play hediye kartlarını Türkiye'ye getirseler ne güzel olacak. Kredi kartı tanıtmaya tedirgin oluyorum, banka kartlarını da onlar kabul etmiyorlar. İlla ki korsan indirmeye zorluyorlar.
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gael 6 yıl
İninal kart kullanabilirsin
ben kullanmıyorum ama forumda konusuı vardı
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DaRKFoRCeS 6 yıl
ücretsiz sürümde illaki başka birinin kodu lazım oluyordu sürümün süresinin uzaması için.büyük boyutlu cihazlar için iyi.videolarda kasma ve takılma vardı full sürümünde aynısı devam ediyormu bilmiyorum.flash player a güzel bir alternatif.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
puffin borwser2ın üçretsiz versiyonu biraz yavaş gibi sanki kasıyor pro versiyonunu cok övmüşssünüz bu kadar özelliği olduğunu bilmiyodum denemek lazım
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HerryBertto 6 yıl
puffin browseri merak ettim yorumlari okuyunca..
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Jül Sezar 6 yıl
Moon reader kullanan var mi?
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exkalibur31 6 yıl
Tiny Thief'i almayı düşünüyorum. Deneyen kullanan var mı?
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Elder Wand 6 yıl
Fena indirimler yok,moon+ reader pro tavsiye edebilirim.Keza Puffin Browser'ı da.
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DasheriM 6 yıl exkalibur31
exkalibur31

Tiny Thief'i almayı düşünüyorum. Deneyen kullanan var mı?

Bece zevkli oyun. Başlarda oldukça kolay geliyor ama sonradan zorlaşmaya başlıyor.
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gel pc pc 6 yıl exkalibur31
exkalibur31
Tiny Thief'i almayı düşünüyorum. Deneyen kullanan var mı?

Farklı ve güzel bir oyun fena değil
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e-mcani 6 yıl
Puffin Browser, mouse cursor (trackpad) özelliğiyle gerçekten kullanışlı bir tarayıcı tavsiye ederim... özellikle türkiyedeki haber siteleri düşünüldüğünde hemen hepsi masaüstü deneyime göre hazırlanmış. anasayfadaki haberler arasında geçiş yapabilmek için mouse'a ihtiyaç oluyor (mouse hover özelliğinden). ama bunun dışında bu browser'ın bir başka özelliği de, bilgisayarda internete girerken bazen sadece flash player ihtiyacının dışında çeşitli eklentilerde gerekebiliyor (PC'den girerken), bu eklentileri de ayrıca yüklemek gerekmiyor... hatta hiç bir eklenti yüklemek gerekmiyor... en önemli özelliği, bu tarayıcıyı kullanırken sanki "vpn" kullanıyormuşsunuz gibi tüm "yasaklı" sitelere girebiliyorsunuz... "dns değiştirilerek" girilebilen sitelerden BAHSETMİYORUM... gerçek anlamda "tüm sitelere" girebiliyorsunuz, bilgisayardan bilenler için; hotspotshield gibi... ama bu tarayıcıda hiç bir eklenti falan gerekmiyor... reklam vs... de yok. hızıda gayet iyi... ama bunu yaparken nasıl bir yöntem kullanıyorlar bilmiyorum. sanki, "uzak bağlantı" özelliğiyle bir pc'den bağlanıyormuşsunuz gibi bir algı yarattı açıkçası bende ama bilmiyorum tabiki... bu nedenle siz yine de bu browser'ı kullanırken "kredi kartı" vs... bilgilerinizi kullanmayın... ama onun dışında gerçekten tam anlamıyla "özgürlük" sağlıyor...
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