Google Play'de yorum yapmak için artık Google+ profili kullanılacak

Servisleri arasındaki senkronizasyonu arttırmak adına yeni bir adım daha atan Google, Google Play'e yorum yazabilmek için Google+ profiliyle giriş yapmayı zorunlu hale getirmiş durumda.

http://www.droid-life.com/2012/11/26/full-google-integration-with-google-play-on-the-way/

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Söz konusu yenilikle birlikte kullanıcılar artık yorumlarını gerçek isimlerini kullanarak atabilecekken, bu uygulamanın öncesinde yazılan yorumlarda ise artık ''Bir Google Kullanıcısı'' ibaresi yer alacak. Google Pay için getirmiş olduğu yeni yorum sistemiyle yeni bir başlangıç yapan Google'ın Google+ entegresi sayesinde, uygulamalar hakkında gerçek isimler tarafından gönderilen daha yararlı yorumların sayısı artmış olacak.Google'ın Google Play'e yorum atmak için getirmiş olduğu zorunlu Google+ entegresinin yorumlarda nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.