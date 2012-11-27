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Google Play'de yorum yapmak için artık Google+ profili kullanılacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Servisleri arasındaki senkronizasyonu arttırmak adına yeni bir adım daha atan Google, Google Play'e yorum yazabilmek için Google+ profiliyle giriş yapmayı zorunlu hale getirmiş durumda.

Söz konusu yenilikle birlikte kullanıcılar artık yorumlarını gerçek isimlerini kullanarak atabilecekken, bu uygulamanın öncesinde yazılan yorumlarda ise artık ''Bir Google Kullanıcısı'' ibaresi yer alacak. Google Pay için getirmiş olduğu yeni yorum sistemiyle yeni bir başlangıç yapan Google'ın Google+ entegresi sayesinde, uygulamalar hakkında gerçek isimler tarafından gönderilen daha yararlı yorumların sayısı artmış olacak.

Google'ın Google Play'e yorum atmak için getirmiş olduğu zorunlu Google+ entegresinin yorumlarda nasıl bir etki yaratacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.droid-life.com/2012/11/26/full-google-integration-with-google-play-on-the-way/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Googel play dan parmak tan kan ölçümü tansiyon ölçümü gibi şeyler indirdik kullandım su an iptal ediyorum ben ve eşimin parmak izi vs den oluşacak sakıncalı durumlardan google play sorumludur
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THUGGER 3 yıl
Guzelmis
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DH Misafiri 3 yıl
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DH Misafiri 4 yıl
Ben google playda uygulamalara yorum yapıyorum ama yorumum hiç görünmüyor. Yorum yaptıktan sonra en yeni yorumlara bakıyorum orda da görünmüyor. Nasıl düzelir?
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Hi Guy 5 yıl
2012
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DH Misafiri 5 yıl
Ya ben yorum yazmak istiyorum önüme yazı çıkıyor bi türlü bulamaım tabletten gogle+ yagiriyorum olmuyor yardım edin yorum yazamıyorum yada yıldız koyamıyorum gmaile bile girdim olmadı şöyle yazıyor "Malesef Google+ profiliniz oluşturulmadı. Daha sonra tekrar deneyin." yazıyor lütfen yardım edin :(
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black_67 5 yıl
aslında engelleyeceksin yorumu

böylelikle 1 puan yorum üstte olsun diyen sığırlardan kurtuluruz
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DH Misafiri 5 yıl
Yahu bir yorum yazamadik playda g+ sa katil yaziyo tamam diyoruz yorum yazilamadi diyor g+zaten acik vaziyette yinede yazilmiyor
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-Ege 6 yıl
Bende inatla Google+ kullanmak istemiyorum insanı zorluyorlar.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Millet ifşa olacak demek.
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Guest-F8946C419 6 yıl
2 gün sonra google + kullananların sayısında artış oldu, facebook'u telaş sardı diye haber yaparlar.
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Amedra 6 yıl
Google+ şahsen belirli bir kitleye sahip, benim asıl korktuğum Facebook'daki saçma sapan insanların bu ortamı keşfetmesidir. Google+'a entegreli yapmasalardı keşke.
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