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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Play'deki kişisel uygulama önerileri mobil cihazlarda da devreye girdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Android platformunun uygulama ihtiyacını karşılayan Google Play'e yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor.

Market üzerinde daha önceleri birçok başlık altında uygulama tavsiyeleri sunan servis şimdide bu önerileri tamamen kişiye özel bir hale getirmiş durumda. Web üzerinde yaklaşık bir aydır etkin olarak kullanılabilen kişiye özel öneriler kısmına şimdide mobil cihazlar üzerinden de erişilebiliyor.

Öneriler bölümü Google Play'deki uygulamalar sekmesinin altında yer alırken, bu önerilerin oluşturulması için kullanıcının Google+ üzerindeki arkadaşlarının +1'lediği uygulamalar, kullanıcının bulunduğu bölgedeki popüler uygulamalar ve benzer kullanıcıların tercih ettikleri uygulamalardan yola çıkılıyor. Google'ın kişiye özel olarak oluşturduğu bu listede yer alan ilgilenilmeyen herhangi bir uygulama kullanıcı isteğiyle listeden çıkarılabiliyor.

Uygulama mağazasına yeni özellikler katmaya devam ederek daha verimli bir kullanıcı deneyimi sunmak isteyen Google'ın bu konuda daha ne gibi işler yapacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 


http://pocketnow.com/2012/08/30/play-store-recommendations/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pocketnow+%28pocketnow.com%29&utm_content=Google+Reader Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LKLC 7 yıl
dün görmüştüm ben de. play store un geliştirilmesi açısından iyi.
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