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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Snapseed'in geliştiricisi Nik Software'ı bünyesine kattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, iOS platformunun popüler fotoğraf uygulamalarından Snapseed ile ün kazanan geliştirici Nik Sofware'ı satın almak için gerekli anlaşmalara varmış durumda.

Söz konusu alımın tutarı hakkında henüz bir açıklama gelmemiş olsa da, bu konuda bilgi sahibi olan kaynakların belirttiğine göre, alımın en çok ücret ödenen ürünü olarak Snapseed uygulaması işaret edildi. 2011 yılında ''Yılın iPad Uygulaması'' seçilen ve yayınladığı ilk yıl içerisinde 9 milyon kullanıcıya ulaşan başarılı fotoğraf düzenleme uygulaması sonrasında ise, Mac ve Windows platformları içinde yayınlanmıştı. Ek olarak, uygulamanın Android platformu içinde geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtmekte fayda var. Alım ile birlikte Nik Software'den Snapseed'i geliştiren ekibin Google'ın Mountain View'deki merkezine yerleşeceği belirten kaynaklar, ekibin ''Google+'' için çalışacağını dile getiriyor.

Google'ın mobil platformda Snapseed tarzı bir fotoğraf düzenleme aracı ile Google+ kullanıcılarına daha iyi bir deneyim yaşatması beklenirken, en büyük rakiplerinden biri olan Instagram ve Facebook ikilisine karşı ne kadar başarılı olacağı ise halen merak konusu.

http://education.niksoftware.com/2012/09/17/google-acquires-nik-software/ Yorum Yaz
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