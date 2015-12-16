Google, Star Wars'u gerçeğe dönüştürdü

Google'dan yeni bir artırılmış gerçeklik tecrübesi Lightsaber Escape. Telefonunuzu ışın kılıcına dönüştüren bu oyun ile Stromtrooper'lar ile savaşacaksınız.

Bilgisayardan Lightsaber Escape'in sitesine girdiğinizde site telefonunuz için bir kod verecek. Bu kodu Chrome'dan açtığınız zaman akıllı cihazınız ışın kılıcına dönüşecek. Oyun öncesi ışın kılıcınızı yani telefonunuzu nasıl kullanmanız gerektiğine dair birkaç bilgi veriliyor. İlk olarak telefonunuzu dik ve sıkı bir şekilde tutmanızı istiyor. Kılıcı nasıl kullanacağınıza dair hazır olup olmadığınızı anlamak için de bir deneme oyunu gerçekleşiyor ancak oyuna başlamadan önce karşınıza bir uyarı çıkacak. uyarı şöyle:

UYARI: Daha önce nöbet geçirdiyseniz veya geçirmeye eğiliminiz varsa bu deneyimi başlatmadan önce doktorunuza danışın.

Işın kılıcını kullanmayı da kavradığınızda gerçek bir mücadeleye başlıyorsunuz. Amaç karşınıza çıkan Stromtrooper'ları ışın kılıcınızla alt etmek. Oyunu oynamak için bir Star Wars hayranı olmanıza da gerek yok. Oldukça basit bir oyun olan Işın Kılıcıyla Kaçış oyunu ile artırılmış gerçeklik deneyimini siz de telefonunuz veya bilgisayarınızla yaşayabileceksiniz.





https://lightsaber.withgoogle.com/