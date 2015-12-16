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Google, Star Wars'u gerçeğe dönüştürdü

Google, Lightsaber Escape oyunu ile Star Wars severlerin kalbinde taht kurdu. Chrome için geliştirilmiş bir deneyim olan bu oyunda ışın kılıcınızla Stormtrooper'lardan kaçıyorsunuz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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Google'dan yeni bir artırılmış gerçeklik tecrübesi Lightsaber Escape. Telefonunuzu ışın kılıcına dönüştüren bu oyun ile Stromtrooper'lar ile savaşacaksınız.
Google, Star Wars'u gerçeğe dönüştürdü
 
Bilgisayardan Lightsaber Escape'in sitesine girdiğinizde site telefonunuz için bir kod verecek. Bu kodu Chrome'dan açtığınız zaman akıllı cihazınız ışın kılıcına dönüşecek. Oyun öncesi ışın kılıcınızı yani telefonunuzu nasıl kullanmanız gerektiğine dair birkaç bilgi veriliyor. İlk olarak telefonunuzu dik ve sıkı bir şekilde tutmanızı istiyor.  Kılıcı nasıl kullanacağınıza dair hazır olup olmadığınızı anlamak için de bir deneme oyunu gerçekleşiyor ancak oyuna başlamadan önce karşınıza bir uyarı çıkacak. uyarı şöyle:
UYARI: Daha önce nöbet geçirdiyseniz veya geçirmeye eğiliminiz varsa bu deneyimi başlatmadan önce doktorunuza danışın.
Google, Star Wars'u gerçeğe dönüştürdü
 
Işın kılıcını kullanmayı da kavradığınızda gerçek bir mücadeleye başlıyorsunuz. Amaç karşınıza çıkan Stromtrooper'ları ışın kılıcınızla alt etmek. Oyunu oynamak için bir Star Wars hayranı olmanıza da gerek yok. Oldukça basit bir oyun olan Işın Kılıcıyla Kaçış oyunu ile artırılmış gerçeklik deneyimini siz de telefonunuz veya bilgisayarınızla yaşayabileceksiniz.


https://lightsaber.withgoogle.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Google Starwars Lightsaber: Escape'i denedim ve görüşlerimi blogumda ele aldım. Dileyen dostlar su adresten bakabilir: hamitgurakar.com/...
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cubukelemon 3 yıl
Bunun başka oyunları yok mu :)
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prodigyinfant 3 yıl
Google Starwars Lightsaber: Escape'i denedim ve görüşlerimi blogumda ele aldım. Biraz senkron problemi oluyor bu da eğlencesini kaçırıyor olayın. Dileyen dostlar su adresten bakabilir: Google Starwars Lightsaber: Escape
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LokmanHekim 3 yıl
Galaxy s3'de device not supported diyor.Chrome üzerinden giriş yapıldı ve güncel. ÇALIŞMADI!!!
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sis651 3 yıl
Linux'ta Chromium'u beğenmedi sanırım. :)
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LegendM 3 yıl
Mr.Legend
Xperia Z3 kullanıcısıyım oynayamadım.

Ben z3 compact marshmallow ile sorunsuz oynadim. Chrome kullanin oyun icin
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Mr.Legend 3 yıl
Xperia Z3 kullanıcısıyım oynayamadım.
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MK* 3 yıl
Telefonu masaya firlatan oldu mu
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Seyrim 3 yıl
Yani diğer markalar telefon değil mi..
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Spinata 3 yıl
Bunu Google Cardboard'la birleştirse ya. Daha güzel olmaz mı? iki telefon gerektirir ama daha bir yalandan arttırılmış gerçeklik deneyimi olur.
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ceo-tr 3 yıl
nexus a "device not supported" diyor

Düzeltme : :Galaxy Nexus u desteklemiyormuş


DESTEKLENEN MOBİL CİHAZLAR

iPhone 5, 6, 6+, 6s, 6s+
Nexus 4, 5, 6, 5X, 6P
Samsung Galaxy S3, S4, S5, S6, S6 Edge; Galaxy Note 3, 4
Moto G2.
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