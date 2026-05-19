The Mandalorian and Grogu, en düşük puanlı Star Wars filmlerinden biri oldu

Tam Boyutta Gör Bu yazın en merak edilen filmlerinden olan The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs Cuma günü dünyanın dört bir yanında vizyona girecek. Böylece Star Wars serisi, neredeyse yedi yıllık aranın ardından sinemalara dönmüş olacak. Ancak görünüşe bakılırsa bu dönüş Disney'in umduğu gibi görkemli bir dönüş olmayacak. Çünkü The Mandalorian and Grogu'ya dair ilk yorumlar hiç de iç açıcı değil.

The Mandalorian and Grogu'nun Eleştirmen Puanları Endişe Verici

Bugün filme yönelik basın ambargosu kalktı ve eleştiri yazıları yayınlandı. Böylece filmin eleştirmen puanı da belli oldu. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 54, Rotten Tomatoes puanı ise 64. Bu da The Mandalorian and Grogu'yu bugüne kadar çıkan en düşük puanlı Star Wars filmlerinden biri yapıyor.

The Mandalorian dizisinden tanıdığımız Din Djarin ve minik çırağı Grogu, bu filmde yepyeni bir maceraya atılıyor. Filmde Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

The Mandalorian dizisinin yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmış olsa da diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekildi. Nitekim bu durum filme de yansımış gibi görünüyor. Filme dair pek çok eleştiride, bunun bir Star Wars filminden ziyade peş peşe eklenmiş iki Mandalorian bölümü gibi hissettirdiği söyleniyor.

