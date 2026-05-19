The Mandalorian and Grogu, en düşük puanlı Star Wars filmlerinden biri oldu

The Mandalorian and Grogu'nun Eleştirmen Puanları Endişe Verici
Bugün filme yönelik basın ambargosu kalktı ve eleştiri yazıları yayınlandı. Böylece filmin eleştirmen puanı da belli oldu. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 54, Rotten Tomatoes puanı ise 64. Bu da The Mandalorian and Grogu'yu bugüne kadar çıkan en düşük puanlı Star Wars filmlerinden biri yapıyor.
The Mandalorian dizisinden tanıdığımız Din Djarin ve minik çırağı Grogu, bu filmde yepyeni bir maceraya atılıyor. Filmde Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.
The Mandalorian dizisinin yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmış olsa da diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekildi. Nitekim bu durum filme de yansımış gibi görünüyor. Filme dair pek çok eleştiride, bunun bir Star Wars filminden ziyade peş peşe eklenmiş iki Mandalorian bölümü gibi hissettirdiği söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.