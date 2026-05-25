Star Wars eski günlerini mumla arıyor: Mandalorian filmi de gişede hayal kırıklığı yarattı

The Mandalorian and Grogu, Solo: A Star Wars Story'den Bile Kötü Açılış Yaptı
Star Wars serisinin albesini ne kadar yitirdiğinin son kanıtı da Mandalorian filmioldu. Yedi yıl sonra çıkan ilk Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu, bu hafta vizyona girdi. Ancak gişedeki açılışı, hiç de Disney'in umduğu gibi olmadı. Pek de iyi yorumlar almayan film, gişedeki açılışını 79 milyon dolarla yaptı. Bu meblağ sıradan bir film için başarılı kabul edilebilir ama yedi yıl sonra gelen ilk Star Wars filmi için tam anlamıyla hayal kırıklığı. Üstelik sonraki haftalara dair öngörüler de Disney için pek iç açıcı değil.
The Mandalorian dizisinden tanıdığımız Din Djarin ve minik çırağı Grogu, bu filmde yepyeni bir maceraya atılıyor. Filmde Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.