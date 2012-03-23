Google Street View, Amazon haritasını nihayet kullanıma sundu

Haber Editörü
Geçtiğimiz Ağustos ayında Google'ın Street View ve Earth ekibinin Amazon ormanlarının 50km'lik kısmını fotoğraflayarak Street View hizmetine ekleyeceğini sizlere duyurmuştuk.
Yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından Rio Negro bölgesindeki nehirler, ormanlar ve kabileler hizmete yüklendi ve yaklaşık 50 000 fotoğraf ile Dünya Ormancılık Günü'nde kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Proje Yaşanabilir Amazon Derneği - FAS tarafından hayata geçirildi. Bölgenin pek çok bölümü Brezilya hükümeti tarafından insanların girişine kapatıldığı için bugüne kadar görülmeyen alanlar da Street View hizmetinde yer alacak.
Özellikle kabilelerin yaşam şekilleri ve farklı bitki türleri Google'ın hizmeti ile insanlığın bilgisine sunulmuş olacak. Google ayrıca projede kullanılan kamera ve laptopları da vakfa bağışladı. Amazon ormanlarını Google'ın resmi blogundan da gezebiliyorsunuz.
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