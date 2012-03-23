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Google Street View, Amazon haritasını nihayet kullanıma sundu

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Ağustos ayında Google'ın Street View ve Earth ekibinin Amazon ormanlarının 50km'lik kısmını fotoğraflayarak Street View hizmetine ekleyeceğini sizlere duyurmuştuk.

Yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından Rio Negro bölgesindeki nehirler, ormanlar ve kabileler hizmete yüklendi ve yaklaşık 50 000 fotoğraf ile Dünya Ormancılık Günü'nde kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Proje Yaşanabilir Amazon Derneği - FAS tarafından hayata geçirildi. Bölgenin pek çok bölümü Brezilya hükümeti tarafından insanların girişine kapatıldığı için bugüne kadar görülmeyen alanlar da Street View hizmetinde yer alacak.

Özellikle kabilelerin yaşam şekilleri ve farklı bitki türleri Google'ın hizmeti ile insanlığın bilgisine sunulmuş olacak. Google ayrıca projede kullanılan kamera ve laptopları da vakfa bağışladı. Amazon ormanlarını Google'ın resmi blogundan da gezebiliyorsunuz.

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Mertcan. 7 yıl
Bordo klavyelilerden sonra balta klavyeliler amazon ormanlarında..
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RAN7843 7 yıl
iyi hizmet brezilya iyi yapmış amazon ormanlarına insanların gişine yasaklaması insan oğlunun girdiği her yer talan olmuşturr iyi iş yapmışlarrr doğal yaşammm
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söny 7 yıl
Googledan beklediğim uygulamalar ama türkiyede ne kadar yaygın kullanıcak %5 10 en fazla
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berkaylive 7 yıl
harita.yandex.com.tr/... yandex evimin sokağına giriyor geri kaldın google :D
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Glukhovsky 7 yıl
Önce bi Türkiye'ye gelsinler
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel bir hizmet yine ayrıca buan harcanan emekde büyük.. Kabileler çıplakmı yaşıyor acaba? :))
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FX4100 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Güzel bir hizmet yine ayrıca buan harcanan emekde büyük.. Kabileler çıplakmı yaşıyor acaba? :))




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berkkarabacak 7 yıl
çok güzel bir çalışma yine google'dan.Hep merak etmişimdir bu ormanları.umarım kesilen bölgeleri sansürlenmemiştir
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