Google Street View, Amazon haritasını nihayet kullanıma sundu

Geçtiğimiz Ağustos ayında Google'ın Street View ve Earth ekibinin Amazon ormanlarının 50km'lik kısmını fotoğraflayarak Street View hizmetine ekleyeceğini sizlere duyurmuştuk.





Yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından Rio Negro bölgesindeki nehirler, ormanlar ve kabileler hizmete yüklendi ve yaklaşık 50 000 fotoğraf ile Dünya Ormancılık Günü'nde kullanıcıların beğenisine sunuldu.





Proje Yaşanabilir Amazon Derneği - FAS tarafından hayata geçirildi. Bölgenin pek çok bölümü Brezilya hükümeti tarafından insanların girişine kapatıldığı için bugüne kadar görülmeyen alanlar da Street View hizmetinde yer alacak.



