Google, Street View özelliğine tsunami sonrası Japonya görüntülerini de ekledi

Yüzyılın en büyük felaketlerinden olan Japonya depremi Japon halkına büyük acılar yaşatırken, oluşan tsunami nedeniyle Fukuşima santrali tüm dünyaya korkulu anlar yaşatmış ayrıca bilişim sektörü de başta LCD üretimi olmak üzere zarar görmüştü.





Google da haritalar hizmetinin popüler uygulaması Street View güncellemesine Mart ayındaki felakette Japonya'nın büyük hasar gören bölgelerini ekleyerek felaketin boyutlarını gözler önüne sermeye çalışıyor. Bu çalışma Google'ın büyük felaketi dijital arşive taşıma girişiminin bir ürünü.





Bunun için Japonya'nın Kuzeydoğu bölgesinde 44 000km'lik bir alan fotoğraflandı. Kullanıcılar panoramik ve 360 derece olarak Fukushima dahil felaketin vurduğu sahil ve iç bölgeleri detaylı olarak inceleyebiliyor.





Google bu girişimle anıları taze tutmayı ayrıca bilimadamlarına doğal felaketler tarafından verilen hasarın anlaşılması imkanını vermeyi amaçlıyor.