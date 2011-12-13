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Google, Street View özelliğine tsunami sonrası Japonya görüntülerini de ekledi

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüzyılın en büyük felaketlerinden olan Japonya depremi Japon halkına büyük acılar yaşatırken, oluşan tsunami nedeniyle Fukuşima santrali tüm dünyaya korkulu anlar yaşatmış ayrıca bilişim sektörü de başta LCD üretimi olmak üzere zarar görmüştü.

Google da haritalar hizmetinin popüler uygulaması Street View güncellemesine Mart ayındaki felakette Japonya'nın büyük hasar gören bölgelerini ekleyerek felaketin boyutlarını gözler önüne sermeye çalışıyor. Bu çalışma Google'ın büyük felaketi dijital arşive taşıma girişiminin bir ürünü.

Bunun için Japonya'nın Kuzeydoğu bölgesinde 44 000km'lik bir alan fotoğraflandı. Kullanıcılar panoramik ve 360 derece olarak Fukushima dahil felaketin vurduğu sahil ve iç bölgeleri detaylı olarak inceleyebiliyor. 

Google bu girişimle anıları taze tutmayı ayrıca bilimadamlarına doğal felaketler tarafından verilen hasarın anlaşılması imkanını vermeyi amaçlıyor.  

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thedevilhimveryself 7 yıl en beğenilen
Allah kimseye yaşatmasın...
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alpa07 7 yıl
Antalyadayım denize 0. düşündümde :( çok kötü bir durum
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furkant1 7 yıl
Endonezyayada yaptığı gib, XXXXXXX tarafından kasıtlı yapılan bişey bu "tsunami"
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ihsando77 7 yıl
google ne zaman street view i türkiyeye getirecek???yandex.com dan istanbuldaki hemen hemen heryer gözküyor.google nerede???
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DD252Admin 7 yıl
Google ne yapsın, aylarca onu kapatan biz değilmiyiz? Neden Türkiye'ye önem versin? [Konu Dışı]

Ben inanıyorum ki bu felaketten Japonya en kısa sürede kurtulacak ve yaralarını saracaktır.

Google da haritalar hizmetinin popüler uygulaması Street View güncellemesine Mart ayındaki felakette Japonya'nın büyük hasar gören bölgelerini ekleyerek felaketin boyutlarını gözler önüne sermeye çalışıyor. Bu çalışma Google'ın büyük felaketi dijital arşive taşıma girişiminin bir ürünü.

Bunun için Japonya'nın Kuzeydoğu bölgesinde 44 000km'lik bir alan fotoğraflandı. Kullanıcılar panoramik ve 360 derece olarak Fukushima dahil felaketin vurduğu sahil ve iç bölgeleri detaylı olarak inceleyebiliyor.


Kutluyorum Felaketi görmezden gelmedikleri için; kutluyorum yaşananlara sırtlarını dönmedikleri için. Kutluyorum Google'ı bu girişime aracılık edip insanlığa gerçekleri belgelediği için.

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Nightmare70 7 yıl
işin ilginç yani böyle yol yok olmuş resmen 7-8 metre kaymış adamlar 1 hafta sonra tekrar yapmışlar mükemmel bir şekilde çok çalışkanlar
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Kir$of 7 yıl
Zaten ülkemizde insan hayatı gerçekten ucuz,kaçak konutlar veya yapı malzemesinden kâr elde edebilmek için saçma sapan yapı inşaa edenler cirit atıyor,caydıracak ceza zaten yok.Van bunun en büyük örneği oldu bize oradaki vatandaşın başını sokabileceği bir evi bile kalmadı ama halen ders aldığımızı sanmıyorum,aynı olay İstanbul'da gerçekleşince bu senaryo çok daha korkunç olacak,Allah Türkü korusun başka birşey demiyorum,çünkü zaten diğer birimlerin koruyacağı yok
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emirizmir 7 yıl
Japonlar kısa zamanda toparlanıp bu afetten ders çıkaracak ve nükleer santral tsunami ile ilgili önemlerini de alacak.
Türkiye de malesef İstanbul'da olacak deprem için arama kurtarma ekipleri ve çadır sayısı gibi deprem sonrası yapılacakları planlayıp binler göz göregöre ölecek. Kendimizi yakında Street view'de yıkım fotoğrafları ile görmemiz yakındır.
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S 7 yıl emirizmir
emirizmir

Japonlar kısa zamanda toparlanıp bu afetten ders çıkaracak ve nükleer santral tsunami ile ilgili önemlerini de alacak.

Türkiye de malesef İstanbul'da olacak deprem için arama kurtarma ekipleri ve çadır sayısı gibi deprem sonrası yapılacakları planlayıp binler göz göregöre ölecek. Kendimizi yakında Street view'de yıkım fotoğrafları ile görmemiz yakındır.

+1
Büyükşehir belediyesi de anca 2 katlı mezar yapsın, binaları iyileştirmek yerine.
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Masso 7 yıl
@thedevilhimveryself
Amin ... :(
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Guest-F8946C419 7 yıl
Zor abi zor..Allah sabır versin cümlemize..
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thedevilhimveryself 7 yıl en beğenilen
Allah kimseye yaşatmasın...
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