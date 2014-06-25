Google alan adı sağlayıcılığı işine giriyor





Blogger platformunu kullananlar yıllardır Google'ın üçüncü taraf sağlayıcılar üzerinden alan adı tahsis ettiğini ve alan adı ilişkili email hesapları tanımladığını iyi bilirler. Şimdi ise Google bu faaliyetini bağımsız bir hizmete dönüştürmek üzere.





Google Domains olarak kapalı beta sürecine başlayan hizmet, diğer alan adı sağlayıcılarının sunduğu özelliklere rakip olarak geliyor ve Google'ın internetteki hakimiyetini de kullanacağa benziyor.





Google'ın Domains platformu ile sunacağı hizmetler arasında ücretsiz gizli kayıt, alan adı uzantılı email hesabı, kolay alan adı yönlendirme, özelleştirilebilir alt alan adları, Google'ın hızlı altyapı desteği, kolay alan adı yönetim araçları, üçüncü taraf site yapımı araçlarının entegrasyonu, yeni alan adı uzantılarına destek yer alıyor.





Google Domains hizmetini denemek isteyenler ilk olarak davetiye talep etmek zorunda. Ancak davetiye gönderimi ene göre belirleniyor bilinmiyor. Google'ın yeni hizmetini ne zaman faaliyete sokacağı da belirsiz.

http://domains.google.com/about/features.html#domain-privacy