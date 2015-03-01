Google .app uzantılı alan adlarının tüm haklarını satın aldı

Geçtiğimiz aylarda da şirketin domain servisini başlattığını bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Kendi servisi üzerinden .app uzantılı alanları satması beklenen şirket ayrıca ödeme karşılığında .docs, .android, .free, .fyi, .foo uzantılarına da sahip oldu. Ayrıca şirketin ilerleyen dönemlerde ".dad," ".here," ".eat," ve".new domainlerine de sahip olmak istediği söyleniyor.
Şimdilik önemli bir adım gibi gözümese de .app domainlerini kullanmak üzere hali hazırda binlerce uygulama geliştirici potansiyel müşteri konumunda. Android ekosisteminin büyümesi ve bir yılda bir milyardan fazla yeni cihazda satılması uygulama geliştiricilerin de ilgisini çekiyor. Muhtemelen .app uzantısının satışına başlandığında uygulama sitelerinin bu uzantıya taşındığını göreceğiz.
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