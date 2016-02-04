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Google arama motorunun başındaki isim değişiyor

Teknoloji devi Google'ın yönetici kadrosunda önemli bir değişiklik yapılacak. Emekli olan Amit Singhal'in yerine Yapay Zeka bölümde yöneticilik yapan başına John Giannandrea geçecek.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google arama motorunun başındaki isim değişiyor
 
Google'ın arama motorunu geliştiren önemli isimlerden birisi Amit Singhal Şubat ayı sonunda emekliliğe ayrılacağını açıkladı. "Hazırladığım arama motoru çok iyi şekilde çalışıyor, artık emekliliğe ayrılma vaktim geldi" şeklinde konuşan yönetici artık ailesiyle daha fazla vakit geçireceğini ve hayır işleriyle uğraşacağını söyledi.
Google'daki işine 2000 yılında başlayan Singhal ilk günden bu yana arama motorunda yapılan değişikliklerin tümünde pay sahibi. İstenen bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması için çalışmalar yapan yöneticinin yerine ise Yapay Zeka bölümünün başkanı John Giannandrea getirilecek.
Emeklilik için istifasını Google'a sunan Amit Singhal 26 Şubat'ta iş arkadaşlarına veda edecek. Yeni ismin uzun vadede arama motoruna nasıl yenilikler katacağını ise hep birlikte bekleyip göreceğiz.

http://www.engadget.com/2016/02/03/google-has-new-search-leader/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alper-tgn 3 yıl
Bir o kalmıştı değişmeyen
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Cenkay KESER 3 yıl
Emekli olan tüm yabancılarda hayır işleri ile uğraşıyor arkadaş. Bizdeki kahveye gitme alışkanlığı bir şey heralde :D
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