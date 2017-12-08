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Google arama sonuçlarında ünlülerden yardım alıyor

Bir ünlüyle ilgili merak ettiğiniz bir soruyu Google üzerinde arattığınızda bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Aradığınız sorulara cevabı artık ünlülerin kendisi verecek.
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Ekrem71
Haber Editörü
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Google aramalarının önemli bir kısmını şüphesiz ünlü kişilerin yaşamları ile ilgili detaylar oluşturuyor. Örneğin ünlü bir isim ile ilgili gündeme gelen gelişme sonrasında Google arama motoru büyük bir hareketlilik yaşıyor. Google bunu avantaja çevirme peşinde.

Ünlü cevapları

Hali hazırda ABD’de başlayan yeni proje kapsamında kullanıcılar, merak ettikleri soruları arattıklarında sonuçlarda ünlü isimler de kısa bir video ile yer almaya başlayacak. Örneğin Gina Rodriguez’in en sevdiği yemek veya Will Ferrell’ın davul çalıp çalamadığı sorularına bizzat ünlüler cevap verecek.

Ayrıca Bkz. "Mi Pad isim hakkına Apple engeli"

Mobil arama sonuçlarında çıkan ünlü videoları ekranı kaplayarak kullanıcıya bir sürpriz yaşatmayı amaçlıyor. Hali hazırda Nick Jonas, Priyanka Chopra, James Franco, Tracee Ellis Ross ve Seth MacFarlane gibi pek çok ünlünün videosu sonuçlarda çıkmaya başladı. Sonraki aylarda daha fazla ünlü ve daha fazla video kullanıcılara sunulacak.

Yeni ünlü cevapları ile Google arama sonuçlarında etkileşimi biraz daha arttırmayı amaçlıyor. Bu konuda elbette rakibi yok ancak daha fazla etkileşim daha fazla reklam geliri anlamına geliyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/12/07/google-selfie-style-celebrity-answers/ Yorum Yaz
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Astforum 1 yıl
Eğlenceli olur bence de... :)))
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artenis 1 yıl
reklamda yenilik, umarız çözümcü olur.
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