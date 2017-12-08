Google arama sonuçlarında ünlülerden yardım alıyor

Google aramalarının önemli bir kısmını şüphesiz ünlü kişilerin yaşamları ile ilgili detaylar oluşturuyor. Örneğin ünlü bir isim ile ilgili gündeme gelen gelişme sonrasında Google arama motoru büyük bir hareketlilik yaşıyor. Google bunu avantaja çevirme peşinde.

Ünlü cevapları

Hali hazırda ABD’de başlayan yeni proje kapsamında kullanıcılar, merak ettikleri soruları arattıklarında sonuçlarda ünlü isimler de kısa bir video ile yer almaya başlayacak. Örneğin Gina Rodriguez’in en sevdiği yemek veya Will Ferrell’ın davul çalıp çalamadığı sorularına bizzat ünlüler cevap verecek.

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Mobil arama sonuçlarında çıkan ünlü videoları ekranı kaplayarak kullanıcıya bir sürpriz yaşatmayı amaçlıyor. Hali hazırda Nick Jonas, Priyanka Chopra, James Franco, Tracee Ellis Ross ve Seth MacFarlane gibi pek çok ünlünün videosu sonuçlarda çıkmaya başladı. Sonraki aylarda daha fazla ünlü ve daha fazla video kullanıcılara sunulacak.

Yeni ünlü cevapları ile Google arama sonuçlarında etkileşimi biraz daha arttırmayı amaçlıyor. Bu konuda elbette rakibi yok ancak daha fazla etkileşim daha fazla reklam geliri anlamına geliyor.