Google aşırı batarya tüketimine yol açan Chrome hatasını kapama sözü verdi





Google'ın internette en çok kullanılan ikinci tarayıcı olma ünvanına sahip Chrome, yıllardır Windows sürümünde aşırı batarya tüketimine neden olan bir hata barındırmaktaydı.





Bu hata çok gündemde olmasa da son dönemde yapılan testlerde ciddi bir olumsuz etki yaptığı ortaya çıktı. Tarayıcı üzerinden hiç bir işlem yapılmadığı zaman bekleme moduna geçmekten ziyade 1 milisaniyede bir sistemi tetikleyen bir oran belirliyor ve arka planda çalışsa dahi bu oranı koruyor.





Internet Explorer ise YouTube gibi yoğun işlemlerde sistemi tetikleme oranını sıklaştırsa da bekleme konumunda bu oran 15.6 milisaniyeye düşüyor. Donanıma bağlı olarak 1 milisaniyelik bu oran batarya tüketimini yüzde 25 oranında artırabiliyor.





Google yaptığı açıklamada hatanın farkında olduklarını ve mühendislik ekibi için öncelikli konu sınıfına alındığını belirtti. Ancak ne zaman hatanın giderileceği konusunda bilgi verilmedi.

http://www.pcworld.com/article/2455442/chromes-been-eating-your-laptops-battery-for-years-but-google-promises-to-fix-it.html