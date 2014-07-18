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Google aşırı batarya tüketimine yol açan Chrome hatasını kapama sözü verdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Google aşırı batarya tüketimine yol açan Chrome hatasını kapama sözü verdi

Google'ın internette en çok kullanılan ikinci tarayıcı olma ünvanına sahip Chrome, yıllardır Windows sürümünde aşırı batarya tüketimine neden olan bir hata barındırmaktaydı. 

Bu hata çok gündemde olmasa da son dönemde yapılan testlerde ciddi bir olumsuz etki yaptığı ortaya çıktı. Tarayıcı üzerinden hiç bir işlem yapılmadığı zaman bekleme moduna geçmekten ziyade 1 milisaniyede bir sistemi tetikleyen bir oran belirliyor ve arka planda çalışsa dahi bu oranı koruyor. 

Internet Explorer ise YouTube gibi yoğun işlemlerde sistemi tetikleme oranını sıklaştırsa da bekleme konumunda bu oran 15.6 milisaniyeye düşüyor. Donanıma bağlı olarak 1 milisaniyelik bu oran batarya tüketimini yüzde 25 oranında artırabiliyor. 

Google yaptığı açıklamada hatanın farkında olduklarını ve mühendislik ekibi için öncelikli konu sınıfına alındığını belirtti. Ancak ne zaman hatanın giderileceği konusunda bilgi verilmedi. 

http://www.pcworld.com/article/2455442/chromes-been-eating-your-laptops-battery-for-years-but-google-promises-to-fix-it.html Yorum Yaz
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BARIŞ55 5 yıl en beğenilen
Arka planda o kadar şeyi upload et google sunucularına sonra şarj yesin tabi. Yersen...
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Şeker Hapı 5 yıl
Hazır girişmişken iOS için de geliştirsinler, çok pil tüketiyor.
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Bradley Cooper 5 yıl
son zamanlar google chrome da bir gariplikler olmaya başladı. sayfaları açmamalar kasmalar falan. bende istemsizce samsung un kendi tarayıcını denedim. mükemmel hızlı ve kullanışlı. chrome ile boşuna uğraşmışım
son zamanlar google chrome da bir gariplikler olmaya başladı. sayfaları açmamalar kasmalar falan. bende istemsizce samsung un kendi tarayıcını denedim. müke...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Acun_Ilıcalı 5 yıl
Android sürümüne cidden ayar çekmeleri lazım, android deki tartışmasız en iyi tarayıcı fakat şarj olayından dolayı kullanmıyorum.
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BekirTemel 5 yıl
Sonunda.
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Gencbeyiin 5 yıl
hele şükür
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BeyazHilal 5 yıl

çok iyi olur.
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Bey Amca 5 yıl
IE`de resim urlsi kopyala gibi şeyler olsaydı eğer hiç beklemem orada devam ederdim. Resim sürükleme linkini almak çok daha zor. Bu konuda biraz esnek olmaları lazım.
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redbest 5 yıl
Ie 11 çok daha iyi zaten. Chrome kullanmanın bir mantığı yok.
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Pulstar 5 yıl redbest
redbest

Ie 11 çok daha iyi zaten. Chrome kullanmanın bir mantığı yok.

Görünüşte öyle ancak bir çok sayfada hata veriyor.

Mesela, Facebook'ta bir paylaşıma yapılan yoruma fotoğraf eklenmiş diyelim. Internet Explorer'da bu fotoğrafın büyük halini görmek için üzerine tıklanamıyor; ancak Chrome'da tıklanıyor.

donanimhaber'de bir çok ikon kaymış vaziyette görünüyor, Chrome'da her şey yerli yerinde.

Bunlar neden oluyor anlamıyorum. Eskiden tarayıcılar arasında sadece hız ve Ram kullanım farkı vardı şimdi durum site tasarım farklılığına vardı.
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arkadasx 5 yıl
Chrome kullanmıyorum bana göre çok basit ve kalitesiz bir tarayıcıdır. Firefox gibi bir tarayıcı varken , chrome kullanan ancak fantazi yapıyordur.
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Elsa 5 yıl
Internet explorer 11 kullanan birakamiyor
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BARIŞ55 5 yıl Elsa
Elsa

Internet explorer 11 kullanan birakamiyor

Şimdi reklam engelleme (****plus) desteği de geldi mis gibi oldu. Daha fazlası için;

****plus.org
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Elsa 5 yıl
Hazır girişmişken windows phone'a da bir uygulama yapsınlar tarayıcı az
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Bradley Cooper 5 yıl
son zamanlar google chrome da bir gariplikler olmaya başladı. sayfaları açmamalar kasmalar falan. bende istemsizce samsung un kendi tarayıcını denedim. mükemmel hızlı ve kullanışlı. chrome ile boşuna uğraşmışım
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irish 5 yıl
En çok kullanılan 2. Tarayıcı derken?
Uzun zamandır Chrome açık farkla önde değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
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Seaword 5 yıl
Hazır girişmişken 3310a bir chorme çıkarsalar iyi olur bataryayıda tükentsin vallaha bişey demiycem
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rorschach_ 5 yıl irish
irish
En çok kullanılan 2. Tarayıcı derken?
Uzun zamandır Chrome açık farkla önde değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?

IE en çok kullanılan tarayıcı.
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Infinitum 5 yıl
Google'dan rahatsız olmaya başladım iyice...
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Şeker Hapı 5 yıl
Hazır girişmişken iOS için de geliştirsinler, çok pil tüketiyor.
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Fil Yutmus Boa Yılanı 5 yıl Şeker Hapı
Archimert
Hazır girişmişken iOS için de geliştirsinler, çok pil tüketiyor.

O chrome'dan değil
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