Google aşırı batarya tüketimine yol açan Chrome hatasını kapama sözü verdi

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Google'ın internette en çok kullanılan ikinci tarayıcı olma ünvanına sahip Chrome, yıllardır Windows sürümünde aşırı batarya tüketimine neden olan bir hata barındırmaktaydı.
Bu hata çok gündemde olmasa da son dönemde yapılan testlerde ciddi bir olumsuz etki yaptığı ortaya çıktı. Tarayıcı üzerinden hiç bir işlem yapılmadığı zaman bekleme moduna geçmekten ziyade 1 milisaniyede bir sistemi tetikleyen bir oran belirliyor ve arka planda çalışsa dahi bu oranı koruyor.
Internet Explorer ise YouTube gibi yoğun işlemlerde sistemi tetikleme oranını sıklaştırsa da bekleme konumunda bu oran 15.6 milisaniyeye düşüyor. Donanıma bağlı olarak 1 milisaniyelik bu oran batarya tüketimini yüzde 25 oranında artırabiliyor.
Google yaptığı açıklamada hatanın farkında olduklarını ve mühendislik ekibi için öncelikli konu sınıfına alındığını belirtti. Ancak ne zaman hatanın giderileceği konusunda bilgi verilmedi.
http://www.pcworld.com/article/2455442/chromes-been-eating-your-laptops-battery-for-years-but-google-promises-to-fix-it.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Görünüşte öyle ancak bir çok sayfada hata veriyor.
Mesela, Facebook'ta bir paylaşıma yapılan yoruma fotoğraf eklenmiş diyelim. Internet Explorer'da bu fotoğrafın büyük halini görmek için üzerine tıklanamıyor; ancak Chrome'da tıklanıyor.
donanimhaber'de bir çok ikon kaymış vaziyette görünüyor, Chrome'da her şey yerli yerinde.
Bunlar neden oluyor anlamıyorum. Eskiden tarayıcılar arasında sadece hız ve Ram kullanım farkı vardı şimdi durum site tasarım farklılığına vardı.
Şimdi reklam engelleme (****plus) desteği de geldi mis gibi oldu. Daha fazlası için;
****plus.org
Uzun zamandır Chrome açık farkla önde değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
IE en çok kullanılan tarayıcı.
O chrome'dan değil
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