Google bulut servisinde kuantum bilgisayar kullanacak

Pek çok bilişim teknolojisi şirketi modern dünyanın en büyük hayallerinden olan kuantum bilgisayarları gerçeğe dönüştürmek içi çaba sarf ediyor. 2017’nin sonuna kadar geleneksel bilgisayarlardan çok daha üstün yeteneklere sahip olan kuantum bilgisayarını tanıtmak isteyen Google da bu şirketlerden biri. Kuantum teknolojisi üzerinde yıllardır araştırmalar yapan şirket geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuru ile laboratuvar çalışanlarının ve yapay zeka araştırmacılarının kuantum bilgisayarlarından erken erişim imkanı ile ücretsiz olarak faydalanmalarına izin vermişti. Şimdi ise Google’un bu teknolojiyi bulut servisinde kullanacağı düşünülüyor.

Bloomberg’ün haberine göre Google yıllardır para harcadığı bu teknolojiyi artık ticari kullanıma sunmak istiyor. Tabi şirketin kuantum bilgisayarını satışa çıkarmak için tahmin ettiği süre beş yıl ancak Google, kuantum bilgisayarları temel alan yeni bir veri merkeziyle bulut müşterilerine kuantum bilgisayarları, en azından bulut servisinde deneyimleme imkanı sunacak. Bloomberg, bu yeni veri merkezini embriyonik bir kuantum veri merkezi olarak tanımlarken Google’ın bu veri merkezi ile bugün olandan daha hızlı, daha güçlü bir bilgi işlem servisi sunacağını açıkladı.

IBM de Bulut Servisinde Kullanıyor

Tabi Google bu hamlesi ile bulut pazarında daha tercih edilesi bir hale gelecek olsa da yalnız değil. Geçtiğimiz yıl IBM ilk kez 5 qubit’lik kuantum bilgisayarını geliştiricilerin test etmesi için sunarken bu yılın başlarında da kuantum bilgisayarını bulut servisinde kullanmaya başlamıştı. IBM’nin yanı sıra bulut sektörünün bir diğer güçlü ismi Microsoft’un da kuantum bilgisayarlar ile ilgili çalışmaları olduğu biliniyor. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda bulut piyasası kuantum bilgisayarların rol oynadığı güçlü ve rekabetçi bir sektör haline gelecek.

Geleneksel bilgisayarlarda hesaplamaları yapmak için 1 ve 0 olmak üzere iki durum bulunur. Kuantum bilgisayarlar ise atom altı kuantum bitlerini yani qubit‘leri kullanırlar. Qubit’ler aynı anda birden fazla durumda olabilir (hem 0 hem de 1 durumunda) ve bu sayede aynı süre içerisinde normal bilgisayarlara göre çok daha fazla işlem yapabilir. Örnek vermek gerekirse 64 qubit’lik bir kuantum bilgisayarı 2^64 adet günümüz bilgisayarının yapabildiği işi yapabilir.

https://www.engadget.com/2017/07/17/google-puts-quantum-computers-to-work-in-cloud/