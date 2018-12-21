Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu

Google X isimli birim tarafından Malta kod adıyla geçtiğimiz sene duyurulan enerji depolama projesi oldukça dikkat çekmişti. Malta sayesinde, üretilen fazla enerji depolanıyor ve daha sonra istenildiğinde kullanabiliyor. Alphabet çatısı altında bulunan proje sonunda kendi şirketine kavuşmuş oldu.

Projenin kod adı şirkete verildi

Yeni kurulan şirkete Malta adı verildi. Çalışmalar artık bu şirket üzerinde devam edecek. Projenin temel yaklaşımı, özellikle rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji sistemleri tarafından üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin boşa gitmesini engellemek üzerine kurulu. Bir tarafta tuz diğer tarafta ise antifriz tankları bulunuyor. Yenilenebilir kaynaklar tarafından üretilen enerji ile buzdolaplarındaki sisteme benzer bir şekilde antifriz tankı soğutuluyor, tuz tankı ise ısıtılıyor, . Enerji geri kullanılmak istendiğinde ise sıcak ve soğuk tank arasında oluşan kuvvetli rüzgarların türbinleri çalıştırmasıyla elektrik ortaya çıkarılacak. Diğer sistemlere göre enerjinin çok daha uzun bir süre depolanabileceği söylenmiş.

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Malta, 26 milyon dolar yatırımla pilot tesisini geliştirme çalışmaya başladı. Ayrıca proje, Amazon’un patronu Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates gibi önemli isimlerden yatırım yapılmış. Yeni şirket sayesinde, günün farklı zamanlarında üretkenlikleri değişen yenilenebilir kaynaklarının enerjileri depolanarak daha efektif kullanılabilmeleri sağlanacak.

https://www.engadget.com/2018/12/19/alphabet-malta-energy-storage-salt-funding/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl