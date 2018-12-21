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Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu

Google’un geçen yıl detaylarını paylaştığı tuz kullanarak enerji depolama projesi geliştirilmeye devam ediyor. Çalışmaların daha etkili yürütülebilmesi için Malta adında yeni bir şirket kuruldu.
5 ay
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Alternatif Enerji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu
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Google X isimli birim tarafından Malta kod adıyla geçtiğimiz sene duyurulan enerji depolama projesi oldukça dikkat çekmişti. Malta sayesinde, üretilen fazla enerji depolanıyor ve daha sonra istenildiğinde kullanabiliyor. Alphabet çatısı altında bulunan proje sonunda kendi şirketine kavuşmuş oldu.

Projenin kod adı şirkete verildi

Yeni kurulan şirkete Malta adı verildi. Çalışmalar artık bu şirket üzerinde devam edecek. Projenin temel yaklaşımı, özellikle rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji sistemleri tarafından üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin boşa gitmesini engellemek üzerine kurulu. Bir tarafta tuz diğer tarafta ise antifriz tankları bulunuyor. Yenilenebilir kaynaklar tarafından üretilen enerji ile buzdolaplarındaki sisteme benzer bir şekilde antifriz tankı soğutuluyor, tuz tankı ise ısıtılıyor, . Enerji geri kullanılmak istendiğinde ise sıcak ve soğuk tank arasında oluşan kuvvetli rüzgarların türbinleri çalıştırmasıyla elektrik ortaya çıkarılacak. Diğer sistemlere göre enerjinin çok daha uzun bir süre depolanabileceği söylenmiş.

Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu
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Ayrıca Bkz. "Uydu görüntülerinden güneş paneli bulan yapay zeka geliştirildi"

Malta, 26 milyon dolar yatırımla pilot tesisini geliştirme çalışmaya başladı. Ayrıca proje, Amazon’un patronu Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates gibi önemli isimlerden yatırım yapılmış. Yeni şirket sayesinde, günün farklı zamanlarında üretkenlikleri değişen yenilenebilir kaynaklarının enerjileri depolanarak daha efektif kullanılabilmeleri sağlanacak.


https://www.engadget.com/2018/12/19/alphabet-malta-energy-storage-salt-funding/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz
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mertov 5 ay en beğenilen
Haberi okurken "Enerji geri kullanılmak istendiğinde ise sıcak ve soğuk tank arasında oluşan kuvvetli rüzgarların türbinleri çalıştırmasıyla elektrik ortaya çıkarılacak" cümlesinden nasıl çalıştığını çıkaramadım. Sonra çeviri hatası olabilir diye verilen kaynağı okudum. Orda da bahsi geçen rüzgarla ilgili bilgi bulamayınca projenin kendi sayfasına gittim. Projenin sayfasında da kuvvetli rüzgarlarla ilgili hiç bir bilgi yok.
Haberi okurken "Enerji geri kullanılmak istendiğinde ise sıcak ve soğuk tank arasında oluşan kuvvetli rüzgarların türbinleri çalıştırmasıyla elektrik ortaya çı...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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mutercim 5 ay mertov
Muhtemelen plan ısı farkını Sterling motoru veya benzeri bir sistem ile yeniden elektrik enerjisine dönüştürmek şeklindedir. Yazar arkadaş bir an hayal gücünün kontrolü kaybetmiş anlaşılan.
Muhtemelen plan ısı farkını Sterling motoru veya benzeri bir sistem ile yeniden elektrik enerjisine dönüştürmek şeklindedir. Yazar arkadaş bir an hayal gücünün ...
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cocainbar 5 ay
Sahibinden satilik tuz gölü
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mertov 5 ay en beğenilen
Haberi okurken "Enerji geri kullanılmak istendiğinde ise sıcak ve soğuk tank arasında oluşan kuvvetli rüzgarların türbinleri çalıştırmasıyla elektrik ortaya çıkarılacak" cümlesinden nasıl çalıştığını çıkaramadım. Sonra çeviri hatası olabilir diye verilen kaynağı okudum. Orda da bahsi geçen rüzgarla ilgili bilgi bulamayınca projenin kendi sayfasına gittim. Projenin sayfasında da kuvvetli rüzgarlarla ilgili hiç bir bilgi yok.
2 Yanıt Yanıtla +13
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mutercim 5 ay mertov
Muhtemelen plan ısı farkını Sterling motoru veya benzeri bir sistem ile yeniden elektrik enerjisine dönüştürmek şeklindedir. Yazar arkadaş bir an hayal gücünün kontrolü kaybetmiş anlaşılan.
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crazywinner3 3 ay mertov
Tam orayı okurken hata verdi benim beyin. Yazar arkadaş fazla uçmuş
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interwap 5 ay
Akıllıca
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