Uydu görüntülerinden güneş paneli bulan yapay zeka geliştirildi

Yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem artarken, kullanımlarını tespit etmek de üzerinde çalışması gerekli bir durum haline gelmeye başlıyor. Stanford Üniversitesi araştırmacıları da uydu görüntülerinden güneş panellerini tespit edebilen bir yapay zeka geliştirmişler.

Bir milyardan fazla uydu görüntüsü kullanılmış

İlk etapta ABD üzerindeki güneş paneli sayısını tespit etmek isteyen ekip bir milyardan fazla uydu görüntüsü üzerinde çalışmalarını yürütmüş. DeepSolar adındaki sistem sayesinde görünür durumdaki tüm güneş panelleri tespit edilebilmiş. Gelen veriye göre ABD'de 1.47 milyon adet güneş paneli bulunmuş. Yöntem oldukça hızlı ve doğru ölçümler yapmayı başarıyor. Güneş paneli tarlalarından, çatılara yerleştirilmiş bireysel çözümlere kadar tüm paneller doğru bir şekilde bulunabilmiş.

DeepSolar sistemi sayesinde hükümetlerin, yenilenebilir enerji stratejilerini belirlemesine ve hangi bölgelerin güneş paneli yoğunluğu bakımından daha önde olduğunu görmesine kadar birçok alanda kullanılabilecek. Araştırmacılar hangi ABD eyaletinin daha çok güneş paneline sahip olduğunu görebileceğimiz bir harita da paylaşmışlar. Bu haritaya göre Kaliforniya en çok güneş paneli bulunan eyalet olarak görünüyor.

Ayrıca Bkz.

"IATA, hava yolu şirketlerinin türbülans verilerini paylaşabileceği platformu tanıttı"

DeepSolar’ın önündeki en büyük engel uydu görüntülerinin güncelliği ve kalitesi oluyor. Ayrıca bu görüntülerde bulunan güneş panellerinin eski mi veya kullanır durumdalar mı öğrenilemiyor. Çalışmaları daha detaylı incelemek istiyorsanız bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2018/12/19/stanford-deepsolar-ai/