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Uydu görüntülerinden güneş paneli bulan yapay zeka geliştirildi

Stanford Üniversitesi güneş panellerinin kullanıldığı bölgeler ve sayılarını bulmak amacıyla uydu görüntülerini inceleyen yapay zeka geliştirdi. Sisteme DeepSolar adı verilmiş.
5 ay
10,7b
1
15
Alternatif Enerji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Uydu görüntülerinden güneş paneli bulan yapay zeka geliştirildi
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Yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem artarken, kullanımlarını tespit etmek de üzerinde çalışması gerekli bir durum haline gelmeye başlıyor. Stanford Üniversitesi araştırmacıları da uydu görüntülerinden güneş panellerini tespit edebilen bir yapay zeka geliştirmişler.

Bir milyardan fazla uydu görüntüsü kullanılmış

İlk etapta ABD üzerindeki güneş paneli sayısını tespit etmek isteyen ekip bir milyardan fazla uydu görüntüsü üzerinde çalışmalarını yürütmüş. DeepSolar adındaki sistem sayesinde görünür durumdaki tüm güneş panelleri tespit edilebilmiş. Gelen veriye göre ABD'de 1.47 milyon adet güneş paneli bulunmuş. Yöntem oldukça hızlı ve doğru ölçümler yapmayı başarıyor. Güneş paneli tarlalarından, çatılara yerleştirilmiş bireysel çözümlere kadar tüm paneller doğru bir şekilde bulunabilmiş.

DeepSolar sistemi sayesinde hükümetlerin, yenilenebilir enerji stratejilerini belirlemesine ve hangi bölgelerin güneş paneli yoğunluğu bakımından daha önde olduğunu görmesine kadar birçok alanda kullanılabilecek. Araştırmacılar hangi ABD eyaletinin daha çok güneş paneline sahip olduğunu görebileceğimiz bir harita da paylaşmışlar. Bu haritaya göre Kaliforniya en çok güneş paneli bulunan eyalet olarak görünüyor.

Uydu görüntülerinden güneş paneli bulan yapay zeka geliştirildi
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Ayrıca Bkz. "IATA, hava yolu şirketlerinin türbülans verilerini paylaşabileceği platformu tanıttı"

DeepSolar’ın önündeki en büyük engel uydu görüntülerinin güncelliği ve kalitesi oluyor. Ayrıca bu görüntülerde bulunan güneş panellerinin eski mi veya kullanır durumdalar mı öğrenilemiyor. Çalışmaları daha detaylı incelemek istiyorsanız bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.


https://www.engadget.com/2018/12/19/stanford-deepsolar-ai/ Yorum Yaz
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kaazto28 5 ay en beğenilen
Türkiye bunu beğendi. Kim Elektrik üretiyorsa vergi verecek.
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deoks 5 ay
Her programa yapay zeka demek de moda oldu.
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rukaplan 4 ay
Güneş enerjisinden elektrik üretip evinizi aydınlatabilirsiniz. Elektrik faturanız sıfır olur.
Ancak yatırım maliyeti yüksektir. Kaç yılda amorti edeceğini hesaplamak gerekir.
Ayrıca tüketmediğiniz elektriği (fazlasını) sisteme satabilirsiniz. Ancak yanlış hatırlamıyorsam satıştan elde edilecek gelire ek vergi geldi.
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vonderplanitz 4 ay rukaplan
Bir yerde okumuştum, güneş enerjisi her gün tüm cihazlar, ev ve işyerleri ısınma dahil, fabrikalar ve araçlarda (otomobil, toplu taşıma, gemi, uçak) ihtiyaç duyduğu enerjinin 5000 katı enerjiye sahipmiş.
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yesil1026 5 ay
Her programa yapay zeka denmiyor. Günümüzde özellikle machine learning/deep learning ile yazılmış programlara yapay zeka deniyor. Yapay zekanın kapsamı daha geniş olsa da yeni trend deep learning. ve bu projenin sitesinde de deep convolutional neural network ile yapıldığı belirtilmiş yani evet, yapay zeka. Hatta ODTÜ'de yanılmıyorsam yine uydu görüntülerinden güneş tarlaları değil de başka alanları (orman alanı, binalar ve yollar) bulan bir random forest algoritması yazılmıştı proje olarak.
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kaazto28 5 ay en beğenilen
Türkiye bunu beğendi. Kim Elektrik üretiyorsa vergi verecek.
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vonderplanitz 5 ay kaazto28
Güneşten elektrik üretmek neden vergiyle cezalandırılsın ki? Türkiye begendi ifadesi de yanlış; 82M insana tek tek sordun mu? "ben begendim" diyeceksin.
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deoks 5 ay
Her programa yapay zeka demek de moda oldu.
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NimbleSoul 5 ay deoks
"Akıllı" furyası bitti. Sıra yapay zekaya geldi. Birkaç yıla bu da biter başka bir şey gelir.
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vonderplanitz 5 ay deoks
Uydu dedikleri de 35bin km uzakta uydu görüntüleri değil zaten. 10-15km yüksekten cekilmiş görüntüler. O yüzden o görüntülerden milyonlarca var zaten.
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Panamalı Hasta 5 ay deoks
YAPAY ZEKA OLDUĞU İÇİN OLABİLİR Mİ?
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