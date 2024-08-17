Dünyanın en büyük bataryası inşa ediliyor: Tek seferde şebekeye 85 MW!

Form Energy, eski kağıt ve kağıt hamuru fabrikası alanını, bir seferde şebekeye 85 MW'a kadar güç enjekte eden dünyanın en büyük batarya kurulumunu barındıran bir tesise dönüştürmeyi planlıyor. Pompajlı hidroelektrik santralleri gibi diğer enerji depolama çözümleri çok daha büyük kapasiteye sahip olsa da, bu yalnızca batarya teknolojisini kullanan bu ölçekteki ilk kurulum olacak.
Tamamlandığında 8.500 megavat-saatlik enerji depolama kapasitesine sahip olacak olan proje, ABD’nin Maine eyaletinde inşa edilecek. Bu kapasite, günümüzde mevcut olan batarya tesislerinden çok daha büyük olacak. Proje, özellikle kış aylarında artan enerji taleplerine karşı bölgeye önemli bir güvence sağlayacak. Bölgede sınırlı miktarda fosil gaz bulunması ve çevresel engeller nedeniyle yeni boru hatlarının inşa edilememesi, bu tür yenilikçi enerji depolama çözümlerinin önemini daha da artırıyor.
Form Energy, bu projeyle aynı zamanda demir-hava bataryalarının ticari ölçekteki ilk büyük uygulamasını da gerçekleştirmiş olacak. Şirket, 2028 yılına kadar projeyi tamamlamayı hedefliyor. Form Energy'nin bataryaları, demir ve su gibi güvenli ve çevre dostu malzemelerden üretildiği için, lityum-iyon bataryalarda zaman zaman karşılaşılan yangın riskini taşımıyor. Bu da, projenin çevre ve toplum sağlığı açısından daha güvenli bir seçenek olduğunu gösteriyor.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.