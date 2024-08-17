Dünyanın en büyük bataryası inşa ediliyor: Tek seferde şebekeye 85 MW!

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Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı (DOE), elektrik şebekesini güçlendirmek amacıyla 389 milyon dolarlık bir hibe fonu sağladı. Bu fonun 147 milyon dolarlık kısmı, yenilikçi bir batarya projesine ayrıldı. Form Energy, bu fonla eski bir kağıt ve hamur fabrikasında dünyanın en büyük demir-hava bataryasını inşa etmeyi planlıyor.

Yeni nesil enerji depolama

Form Energy, eski kağıt ve kağıt hamuru fabrikası alanını, bir seferde şebekeye 85 MW'a kadar güç enjekte eden dünyanın en büyük batarya kurulumunu barındıran bir tesise dönüştürmeyi planlıyor. Pompajlı hidroelektrik santralleri gibi diğer enerji depolama çözümleri çok daha büyük kapasiteye sahip olsa da, bu yalnızca batarya teknolojisini kullanan bu ölçekteki ilk kurulum olacak.

Tam Boyutta Gör Form Energy'nin geliştirdiği demir-hava bataryaları, yenilikçi bir enerji depolama çözümü sunuyor. Bu bataryalar, demirin paslanma sürecini kullanarak enerji depoluyor ve gerektiğinde bu enerjiyi uzun süreli olarak şebekeye geri verebiliyor. Geleneksel lityum-iyon bataryalar yalnızca birkaç saatlik enerji sağlayabilirken, Form'un bataryaları 100 saat boyunca sürekli enerji sağlayabiliyor. Bu da onları rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesintili yenilenebilir kaynaklarla uyumlu hale getiriyor.

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Tamamlandığında 8.500 megavat-saatlik enerji depolama kapasitesine sahip olacak olan proje, ABD’nin Maine eyaletinde inşa edilecek. Bu kapasite, günümüzde mevcut olan batarya tesislerinden çok daha büyük olacak. Proje, özellikle kış aylarında artan enerji taleplerine karşı bölgeye önemli bir güvence sağlayacak. Bölgede sınırlı miktarda fosil gaz bulunması ve çevresel engeller nedeniyle yeni boru hatlarının inşa edilememesi, bu tür yenilikçi enerji depolama çözümlerinin önemini daha da artırıyor.

Form Energy, bu projeyle aynı zamanda demir-hava bataryalarının ticari ölçekteki ilk büyük uygulamasını da gerçekleştirmiş olacak. Şirket, 2028 yılına kadar projeyi tamamlamayı hedefliyor. Form Energy'nin bataryaları, demir ve su gibi güvenli ve çevre dostu malzemelerden üretildiği için, lityum-iyon bataryalarda zaman zaman karşılaşılan yangın riskini taşımıyor. Bu da, projenin çevre ve toplum sağlığı açısından daha güvenli bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Bir demir-hava bataryaları nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Demir-hava bataryaları basit ve her yerde bulunan malzemeler kullanıyor: demir, su ve hava. Demir-hava bataryaları, enerji depolama ve gerektiğinde bu enerjiyi serbest bırakma işlevini demirin oksidasyon (paslanma) süreciyle gerçekleştiriyor. Çalışması için tersine çevrilebilir paslanma prensibini ve yanıcı olmayan su bazlı bir elektrolit kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Enerji depolama aşamasında, batarya şarj edildiğinde demir (Fe) ve oksijen (O₂) birbirinden ayrılıyor. Bu süreçte, demir oksit (FeO) ayrışarak saf demir (Fe) ve oksijen (O₂) elde ediliyor. Bu işlem, dışarıdan verilen elektrik enerjisi ile gerçekleştiriliyor ve batarya, enerjiyi bu şekilde depoluyor. Enerjiye ihtiyaç duyulduğunda ise batarya deşarj oluyor ve depolanan enerji kullanıma sunuluyor. Bu aşamada, demir atomları havadaki oksijenle tekrar birleşiyor ve demir oksit (FeO) oluşuyor. Bu kimyasal reaksiyon sırasında doğal olarak enerji açığa çıkıyor ve bu enerji elektrik olarak kullanılabiliyor. Yani demirin oksitlenmesi (paslanması) sırasında açığa çıkan enerji, elektrik enerjisine dönüştürülüp ve şebekeye veriliyor.

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