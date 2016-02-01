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Google drone'lar ile gökyüzünden 5G internet sunmayı planlıyor

Teknoloji dünyasının devi drone'ları kullanarak gökyüzünden 5G internet sunmanın planlarını yapıyor. Project Skybender geleceğin internet teknolojisine ışık tutacak gibi
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Google drone'lar ile gökyüzünden 5G internet sunmayı planlıyor
Türkiye'de 4.5G interneti konuştuğumuz şu günlerde 5G internet için Google'ın önemli bir projesi bulunuyor. Şirket güneş enerjisiyle çalışan drone'lar sayesinde gökyüzünden 5G internet servisi sunmak istiyor. Bunun için çalışmalara başlandığı da söyleniyor. 
ABD'nin New Mexico eyaletindeki Virgin Galactic'in "Gateway to Space" terminalinde bulunan telsizler ve çok sayıdaki drone'la denemeler yapan Google projeye "Skybender" adını koymuş. Milimetrik radyo dalgalarıyla çalışan Skybender teorik olarak saniyede onlarca gigabite veri aktarabiliyor. Bunun 4G LTE teknolojisinden 40 kata kadar daha hızlı veri aktarımı anlamına geldiğini belirtelim. Buna karşın milimetrik radyo dalgalarının daha kısıtlı alana sinyal göndermeleri Google'ın karşılaştığı en büyük sorun olmuş. Google şu an radyo dalgalarının menzilini nasıl genişletebileceği üzerinde kafa yoruyor.
Skybender'da drone'lara ek olarak gerekli durumlarda Centuar denilen ve Google Titan adlı ekip tarafından yapılan pilotlu hava araçları da kullanılabilecek. Google, terminaldeki testlerine 2016 yılının Temmuz ayına kadar devam edebilmek için izin almış. 5G internetin 2020 yılında dünyadaki büyük ülkelerde kullanıma sunulacağı tahmin edildiğinden Google'ın önünde testlerini detaylı bir şekilde yapmak için hala zaman bulunuyor.


http://mashable.com/2016/01/31/google-skybender/#e0b83tGDhSqG Yorum Yaz
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experiment67 3 yıl en beğenilen
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Yeni haber bulamadığınızda aynısını farklı başlık altında paylaşmak etik davranış değildir.Eski paylaşımlara göz gezdirip eski değil yeni haber ayınlayın ...
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kadirirdem 3 yıl
Biz daha AKK ile ADSL ile ugrasalim Pehh..
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haydarkarapuar 3 yıl
türk telekom bu işe taş koyar bakır kablo çekmeyi beceremiyor
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Biz daha 4.5G'ye gecemedik.
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Hümiyettin 3 yıl Konuyu Hortlatan Adam
Konuyu Hortlatan Adam

Biz daha 4.5G'ye gecemedik.

Biz hala AKK ile uğraşıyoruz.
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Macella 3 yıl
Gözden kaçırmış olabilir büyütmeye gerek yok.
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experiment67 3 yıl en beğenilen
Yeni haber bulamadığınızda aynısını farklı başlık altında paylaşmak etik davranış değildir.
Eski paylaşımlara göz gezdirip eski değil yeni haber ayınlayın lütfen!

http://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Googledan-dronelar-ile-5G-interneti-yayma-projesi-Skybender.htm
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