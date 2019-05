Google drone'lar ile gökyüzünden 5G internet sunmayı planlıyor

Türkiye'de 4.5G interneti konuştuğumuz şu günlerde 5G internet için Google'ın önemli bir projesi bulunuyor. Şirket güneş enerjisiyle çalışan drone'lar sayesinde gökyüzünden 5G internet servisi sunmak istiyor. Bunun için çalışmalara başlandığı da söyleniyor.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Virgin Galactic'in "Gateway to Space" terminalinde bulunan telsizler ve çok sayıdaki drone'la denemeler yapan Google projeye "Skybender" adını koymuş. Milimetrik radyo dalgalarıyla çalışan Skybender teorik olarak saniyede onlarca gigabite veri aktarabiliyor. Bunun 4G LTE teknolojisinden 40 kata kadar daha hızlı veri aktarımı anlamına geldiğini belirtelim. Buna karşın milimetrik radyo dalgalarının daha kısıtlı alana sinyal göndermeleri Google'ın karşılaştığı en büyük sorun olmuş. Google şu an radyo dalgalarının menzilini nasıl genişletebileceği üzerinde kafa yoruyor.

Skybender'da drone'lara ek olarak gerekli durumlarda Centuar denilen ve Google Titan adlı ekip tarafından yapılan pilotlu hava araçları da kullanılabilecek. Google, terminaldeki testlerine 2016 yılının Temmuz ayına kadar devam edebilmek için izin almış. 5G internetin 2020 yılında dünyadaki büyük ülkelerde kullanıma sunulacağı tahmin edildiğinden Google'ın önünde testlerini detaylı bir şekilde yapmak için hala zaman bulunuyor.







