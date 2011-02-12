Google düğün organizasyonlarına da el attı!

Arama motoru olarak başlayan Google, bugün dünyanın en büyük internet şirketi. Sunduğu servisler ile vazgeçilmezlerimiz arasına giren Google, yeteri kadar entegre olmadığını düşünmüş olacak ki, düğün organizasyonlarına da el attı. Aslına bakılırsa düğün organizasyonları bugün milyarlarca dolar büyüklüğünde bir iş kolu olmuş durumda. Kullanılacak gelin arabasından, düğünde verilecek servise, fotoğrafçıdan kuaföre kadar pek çok detayla ilgilenen organizasyon şirketlerinin sayısı hızla artarken, Google da organizasyonun teknolojik tarafını üstlenmeyi istiyor. Firma hazıladığı özel bir sayfa (http://www.google.com/weddings/ ) ile sunduğu servislerin düğün organizasyonlarında nasıl kullanılacağını anlatıyor.

Google düğün organizasyonları için dört temel servisini ön plana çıkartıyor;

- Google Sites

- Picnik

- Google Docs

- Picasa Web Albums

Google'ın yaptığı açıklamaya göre, evlilik hazırlıkları esnasında kullanıcılar Google Sites servisi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde kuracakları internet sitesinde tüm hazırlıkları, heyecanlarını, anılarını ve tabi ki düğüne ilişkin detayları, aile ve arkadaşlarıyla paylaşabilecekler. Picnik fotoğraf düzenleme servisi ile düğün fotoğraflarının düzenlenip kişiselleştirilebileceğine söyleyen Google, Docs altındaki döküman ve excel hizmetleri ile düğün bütçesi başta olmak üzere hazırlıkların kayıt altına alınabileceğini, Picasa Web Albums servisiyle de düğün fotoğralarının bir albüm şeklinde katılan ve katılmayan tüm tanıdıklarla paylaşılabileceğine vurgu yapıyor.