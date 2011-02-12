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Google düğün organizasyonlarına da el attı!

8 yıl
12,2b
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19
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arama motoru olarak başlayan Google, bugün dünyanın en büyük internet şirketi. Sunduğu servisler ile vazgeçilmezlerimiz arasına giren Google, yeteri kadar entegre olmadığını düşünmüş olacak ki, düğün organizasyonlarına da el attı. Aslına bakılırsa düğün organizasyonları bugün milyarlarca dolar büyüklüğünde bir iş kolu olmuş durumda. Kullanılacak gelin arabasından, düğünde verilecek servise, fotoğrafçıdan kuaföre kadar pek çok detayla ilgilenen organizasyon şirketlerinin sayısı hızla artarken, Google da organizasyonun teknolojik tarafını üstlenmeyi istiyor. Firma hazıladığı özel bir sayfa (http://www.google.com/weddings/ ) ile sunduğu servislerin düğün organizasyonlarında nasıl kullanılacağını anlatıyor.

Google düğün organizasyonları için dört temel servisini ön plana çıkartıyor;

- Google Sites
- Picnik
- Google Docs
- Picasa Web Albums

Google'ın yaptığı açıklamaya göre, evlilik hazırlıkları esnasında kullanıcılar Google Sites servisi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde kuracakları internet sitesinde tüm hazırlıkları, heyecanlarını, anılarını ve tabi ki düğüne ilişkin detayları, aile ve arkadaşlarıyla paylaşabilecekler. Picnik fotoğraf düzenleme servisi ile düğün fotoğraflarının düzenlenip kişiselleştirilebileceğine söyleyen Google, Docs altındaki döküman ve excel hizmetleri ile düğün bütçesi başta olmak üzere hazırlıkların kayıt altına alınabileceğini, Picasa Web Albums servisiyle de düğün fotoğralarının bir albüm şeklinde katılan ve katılmayan tüm tanıdıklarla paylaşılabileceğine vurgu yapıyor.


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Volkanbaba 8 yıl en beğenilen
yakında yerimize gerdeğe girerler
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
düğün , nişan, sünnet itina ile yapılır .
GOOGLE tel:0(712)35523465
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acbold 8 yıl
güzel bi düşünce olmuş,ülkemizde ne kadar değer verilir bilemicem ama...
bi açıdan bakıncada artniyet olarakda görebiliyorum aslında.ne kadar doğru bi düşüncedir tartışılır.bu resimlerin gizliliğini google koruyabilecekmi,bunun düşüncesindeyim.yoksa google aramalarındaki içerik sayısını artırmak için mi kullanıcaklar acaba...ülkemizde olmasada yurt dışınad çok ilgi görücek bi olay.ve çok üstüne düşülecek.yoğun bi potansiyeli olacak.bi o kadarda içerik fazlalığı...belki alakasız bi düşünce,ama insanın aklına gelmiyoor da değil :)
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Batuist 8 yıl
bence harika bir hizmet olmmuş... tabi memleketim insanı hizmet diyince sadece etrafında gördüğün dünya ile kendi bakış açısını sınırlayınca düğün dendiği zamanda mahalle aralarındaki salonlarda davul zurna ile insanların yaptıkları düğünleri anlıyor.. adamlar global düşünüyor.. ve bu servis onlar için değil zaten.. yukarıda arkadaş söylemiş mesela arkadaşında dediği gibi amerika gibi yerlerde düğünler öyle basit organizasyonlar değil.. çok fazla değer veriliyor ve gerçekten oldukça fazla yatırım yapılıp para döküyorlar bu iş için.. hadi onu geçtim tüm bu gelişmeleri takip etmek kayıt altına almak güzel bir olay.. artı düğüne gidemeyecek olanlar için ise çok güzel bir paylaşım platformu olacaktır.
bu haberi okurken bir şey daha aklıma geldi. googleda çalışanlar iş saatlerinin %20sini kendi işlerinden farklı birşeyle meşgul oluyorlar.. yani zamanının %20sini bir hobi edinip geçiriyorsun.. mesela gmail böyle bir zamanda vaktini geçiren çalışanlar tarafından ortaya çıkarılmış bir servis.. bu servisinde benzeri şekilde ortaya çıktığını düşündüm. yoksa kimin ne aklına gelir böyle birşey yapmak.. ama bence oldukça hoş... yaratıcı bir düşünce olduğu kanısındayım..
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Ice King 8 yıl
Googleın bir sonraki hedefi dünyayı ele geçirmek
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murdocklawless 8 yıl
abd'de bu düğün işleri acaip abartı oluyor. o kadar ayrıntı var ki adamlar bu işler için firmalar kurmuşlar ve acaip para dönüyor.
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Kulak Misafiri 8 yıl
Google'a bak sen...
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Anthony John Soprano 8 yıl
Ne yapacaklarını şaşırdılar
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