Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, e-posta servisi Gmail'deki güvenlik uyarılarını arttırıyor

Google, e-posta servisi Gmail'deki güvenlik uyarılarını arttırarak kullanıcılarını kötü niyetli siteler ve hack tehlikesinden korumayı hedefliyor. Devlet destekli saldırılara da önlem gelmiş durumda.
3 yıl
2,5b
1
Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, olası kimlik avı (phishing), kötü amaçlı yazılım (malware) ve hacklenme tehlikesini önlemek için tasarlanmış birkaç yeni özellikle birlikte Gmail e-posta servisini daha güvenli hale getirmeye çalışıyor. Arama devi bu hafta, Gmail aracılığıyla gönderilen ve  güvenli olmayan sitelere bağlantı sağlayabilecek linkler için güncellenmiş bir uyarı sistemi yaymaya başladı. Eğer Gmail'de tehlikeli bir bağlantıya tıklarsanız bilgisayarınızı korumak amacıyla daha fazla bilgi ve bunun yollarını gösteren tam sayfa bir uyarı göreceksiniz.
Google ayrıca, Gmail'de nadir görülen devlet destekli hack girişimleri için de önlemlerini arttırmış durumda. Arama devi genellikle gazeteciler, politikacılar ve aktivistlere yönelik gerçekleştirilen bu tip saldırıların her ne kadar Gmail kullanıcılarının yüzde 0.1'ini etkilediğini söylese de acil eylem gerektirdiğini düşünüyor. Artık bu saldırılara maruz kaldığından şüphelenilen hedeflere, hesaplarını nasıl koruyabileceklerini anlatan tam sayfa uyarı gösterilecek. Ayrıca mevcut uyarılara ek olarak sayfanın üst kısmında daha fazla bilgi için bir bağlantı içeren kırmızı bir şerit yerleştirilecek.
Google, Şubat ayında Güvenli İnternet Günü amacıyla kullanıcılarını, şifrelemeyi desteklemeyen bir hesaptan e-posta aldıklarında kırmızı kırık bir kilit simgesiyle uyarmaya başlamıştı. Şirket bu özelliğin kullanıma sunulmasından bu yana güvenli sunuculardan gelen e-posta miktarının yüzde 25 oranında arttığını söylüyor.

https://security.googleblog.com/2016/03/more-encryption-more-notifications-more.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone SE'nin pili kullanım sürelerinde iPhone 6S ve Galaxy S7'den üstün 3 yıl Oculus Rift yeni teknolojisiyle birlikte gecikmeyi azaltıyor 3 yıl Batman'in malikanesini Google Street View ile keşfedin 3 yıl GDDR5X örneklemesi başlıyor 3 yıl MSI, 3 ve 4 yollu SLI köprülerini duyurdu 3 yıl Oppo R9 ve R9 Plus ilk günde 180 binden fazla sattı 3 yıl 12.9 inç iPad Pro USB Type C kablo ile %64 daha hızlı şarj oluyor 3 yıl İşte 'Ay Köyü'nün tüm detayları 3 yıl McAfee: iPhone şifre çözme yöntemini Apple hiç sevmeyecek 3 yıl 2si1 "Korsan" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl AMD Radeon 400 serisi detaylanıyor 3 yıl General Mobile E-Tab 5 yeni yazılım güncellemesinden sonra açılmaz hale geliyor [GÜNCELLENDİ] 3 yıl Galaxy S7 Edge'nin Snapdragon 820 ve Exynos 8890 versiyonları karşı karşıya 3 yıl Korku unsurları ile bezeli Türk yapımı yeni bir RPG oyunu 3 yıl Google 150 dolarlık Nik Collection fotoğraf düzenleme araçlarını bedava yaptı 3 yıl Apple'ın yeni geri dönüşüm programı nasıl işleyecek? 3 yıl iOS 9.3 güncellemesi, önceki nesil cihazlar için durduruldu 3 yıl Oculus final sürüm Rift gözlüklerin dağıtımına başladı 3 yıl OnePlus 3'ün çıkış tarihi ve donanım özellikleri sızdırıldı 3 yıl Huawei P9 Lite sızdırıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google, e-posta servisi Gmail'deki güvenlik uyarılarını arttırıyor Sonraki Razer, BlackWidow serisini uygun fiyatlı yeni klavyelerle büyütüyor 3 yıl Terör olayları alışverişleri e-ticaret sitelerine kaydırdı 3 yıl Çin, geleceğin yarı iletken devi olmak için harekete geçti 3 yıl Samsung’dan Polaris kontrolcülü yüksek hızda SSD ürünleri 3 yıl Sadece 99 dolara akıllı telefonunuzu 3D yazıcıya çevirin 3 yıl Mesajlaşma uygulaması Line, Japonya'da GSM operatörü oluyor 3 yıl Fiber optik kablolar ile veri aktarım hız rekoru kırıldı: 57Gbps! 3 yıl Güneş'ten 100 trilyon kat daha parlak galaksiler 3 yıl Windows Phone akıllı telefonların yarısı Windows 10 güncellemesine hazır 3 yıl HTC 10 benchmark sonuçlarında Galaxy S7'yi geride bırakıyor 3 yıl Samsung, yeni bir katlanabilir ekranlı akıllı telefonun patentini aldı 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonu kitaplardan çok farklı olacak 3 yıl PlayStation 4.5 iddiaları güçleniyor 3 yıl Apple kendi güvenli sunucularını kurmaya hazırlanıyor 3 yıl ZyXEL Armor Z1 AC2350 "Hızlı ve Donanımlı" router incelemesi 3 yıl Kendi kendisini temizleyen elbiseler mi geliyor? 3 yıl Google'dan Periscope ve Facebook Live rakibi YouTube Connect 3 yıl Site adresini yanlış girdiğinizde neler oluyor? 3 yıl World of Tanks Blitz OS X platformuna geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim