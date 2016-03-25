Google, e-posta servisi Gmail'deki güvenlik uyarılarını arttırıyor

Google, olası kimlik avı (phishing), kötü amaçlı yazılım (malware) ve hacklenme tehlikesini önlemek için tasarlanmış birkaç yeni özellikle birlikte Gmail e-posta servisini daha güvenli hale getirmeye çalışıyor. Arama devi bu hafta, Gmail aracılığıyla gönderilen ve güvenli olmayan sitelere bağlantı sağlayabilecek linkler için güncellenmiş bir uyarı sistemi yaymaya başladı. Eğer Gmail'de tehlikeli bir bağlantıya tıklarsanız bilgisayarınızı korumak amacıyla daha fazla bilgi ve bunun yollarını gösteren tam sayfa bir uyarı göreceksiniz.

Google ayrıca, Gmail'de nadir görülen devlet destekli hack girişimleri için de önlemlerini arttırmış durumda. Arama devi genellikle gazeteciler, politikacılar ve aktivistlere yönelik gerçekleştirilen bu tip saldırıların her ne kadar Gmail kullanıcılarının yüzde 0.1'ini etkilediğini söylese de acil eylem gerektirdiğini düşünüyor. Artık bu saldırılara maruz kaldığından şüphelenilen hedeflere, hesaplarını nasıl koruyabileceklerini anlatan tam sayfa uyarı gösterilecek. Ayrıca mevcut uyarılara ek olarak sayfanın üst kısmında daha fazla bilgi için bir bağlantı içeren kırmızı bir şerit yerleştirilecek.

Google, Şubat ayında Güvenli İnternet Günü amacıyla kullanıcılarını, şifrelemeyi desteklemeyen bir hesaptan e-posta aldıklarında kırmızı kırık bir kilit simgesiyle uyarmaya başlamıştı. Şirket bu özelliğin kullanıma sunulmasından bu yana güvenli sunuculardan gelen e-posta miktarının yüzde 25 oranında arttığını söylüyor.

https://security.googleblog.com/2016/03/more-encryption-more-notifications-more.html