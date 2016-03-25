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Google 150 dolarlık Nik Collection fotoğraf düzenleme araçlarını bedava yaptı

Google, fotoğraf meraklılarına yönelik yedi adet fotoğraf düzenleme programı içeren 150 dolarlık Nik Collection yazılım paketinin artık ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Google sürpriz bir açıklamayla, Nik Collection yazılım paketinin artık ücretsiz olarak sunulacağını ve 2016 boyunca bu programları satın alan tüm müşterilere ücretlerini iade edeceklerini açıkladı. Arama devi, 2012 yılında Nik Software firmasını esas olarak mobil fotoğraf editörü Snapseed için satın almıştı. Ayrıca diğer uygulama ve hizmetleri içinde de bazı özelliklerini kullanmak istiyordu.
Nik Software, Snapseed'in yanı sıra Mac ve Windows platformlarında bağımsız masaüstü yazılımı olarak kullanılabilen ve Adobe Photoshop, Adobe Lightroom ve Aperture içinde eklenti olarak çalışabilen diğer yedi resim düzenleme aracıyla biliniyordu. Ayrıca şirket bunların her birini ayrı ayrı satıyordu. Google satın aldıktan sonra arama devi bu programların tümünü 149 dolarlık (430 TL) bir fiyatla satışa sundu.
Ücretsiz resim düzenleme yazılımlarının bolluğu, Google'ın bu yediliden kar elde etmesini engelleyince şirket mantıklı bir adım atarak yazılım paketini herkes için ücretsiz hale getirdi. Yapılan açıklamada 24 Mart 2016'dan başlayarak Nik Collection paketinde yer alan Analog Efex Pro, Color Efex Pro, Silver Efex Pro, Viveza, HDR Efex Pro, Sharpener Pro ve Dfine araçlarının ücretsiz olarak indirilebileceği duyuruldu. Fotoğraf meraklılarına yönelik bu yedi adet masaüstü eklentisini indirmek için buraya tıklayarak ilgili web sayfasına erişebilirsiniz.

https://plus.google.com/+NikCollection/posts/AFGsG2Di7EK Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Başlıkdaki bedava yazısı hariç hiçbir şeyi okumadan hemen indirdim, sağolun :)
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apodur 2 yıl
Hber için teşekkür ederim.
Ancak bana bedava PC oyunu veren haberler de lazım :)
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cmoss 3 yıl
Bu güzel haberi sıcağı sıcağına sunduğunuz için donanım haber editörlerine teşekkürler...
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kadirirdem 3 yıl
Para verenler güzel bir dua etmiştir :)))
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StarSOzi 3 yıl
Google dan önce Nik iken verdiğim para analarının ak sütü kadar helal olsun. Her cent ine deydi fazlasıyla da geri döndü :)
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Başlıkdaki bedava yazısı hariç hiçbir şeyi okumadan hemen indirdim, sağolun :)
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deoksiriboz1001 3 yıl
çökün
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_-CeZa-_ 3 yıl
2016 öncesi satın alanlar bu haberle kahrolmuştur. :D
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Ussuz 3 yıl
Para iadesi yapmak helal olsun
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soneday 3 yıl
harika haber
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