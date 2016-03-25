Google 150 dolarlık Nik Collection fotoğraf düzenleme araçlarını bedava yaptı

Google sürpriz bir açıklamayla, Nik Collection yazılım paketinin artık ücretsiz olarak sunulacağını ve 2016 boyunca bu programları satın alan tüm müşterilere ücretlerini iade edeceklerini açıkladı. Arama devi, 2012 yılında Nik Software firmasını esas olarak mobil fotoğraf editörü Snapseed için satın almıştı. Ayrıca diğer uygulama ve hizmetleri içinde de bazı özelliklerini kullanmak istiyordu.

Nik Software, Snapseed'in yanı sıra Mac ve Windows platformlarında bağımsız masaüstü yazılımı olarak kullanılabilen ve Adobe Photoshop, Adobe Lightroom ve Aperture içinde eklenti olarak çalışabilen diğer yedi resim düzenleme aracıyla biliniyordu. Ayrıca şirket bunların her birini ayrı ayrı satıyordu. Google satın aldıktan sonra arama devi bu programların tümünü 149 dolarlık (430 TL) bir fiyatla satışa sundu.

kar elde etmesini engelleyince şirket mantıklı bir adım atarak yazılım paketini herkes için ücretsiz hale getirdi. Yapılan açıklamada 24 Mart 2016'dan başlayarak Nik Collection paketinde yer alan Analog Efex Pro, Color Efex Pro, Silver Efex Pro, Viveza, HDR Efex Pro, Sharpener Pro ve Dfine araçlarının ücretsiz olarak indirilebileceği duyuruldu. Fotoğraf meraklılarına yönelik bu yedi adet masaüstü eklentisini indirmek için Ücretsiz resim düzenleme yazılımlarının bolluğu, Google'ın bu yedilidenengelleyince şirket mantıklı bir adım atarak yazılım paketini herkes için ücretsiz hale getirdi. Yapılan açıklamada'dan başlayarak Nik Collection paketinde yer alanvearaçlarının ücretsiz olarak indirilebileceği duyuruldu. Fotoğraf meraklılarına yönelik bu yedi adet masaüstü eklentisini indirmek için buraya tıklayarak ilgili web sayfasına erişebilirsiniz.

https://plus.google.com/+NikCollection/posts/AFGsG2Di7EK