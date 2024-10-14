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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka destekli dolandırıcılık: Gmail kullanıcıları risk altında!

    Hackerlar, en deneyimli kullanıcıları bile kandırabileceklerini düşündükleri yapay zeka destekli dolandırıcılık aramasıyla Gmail hesap kullanıcılarını hedef almaya başladı.
    gmail yapay zeka dolandırıcılık Tam Boyutta Gör
    Microsoft çözüm danışmanı Sam Mitrovic, hackerların 2.5 milyar Gmail kullanıcısına yönelik son dolandırıcılık yöntemini açıkladı. Her şey, Mitrovic’in Gmail hesap kurtarma girişimini onaylamasını isteyen bir bildirim almasıyla başladı. Mitrovic, çoğumuzun yapacağı gibi isteği reddediyor ancak yaklaşık 40 dakika sonra, Google Sydney'den olduğunu iddia eden bir aramayı cevaplamadığına dair bir bildirim alıyor.

    Yapay zeka destekli arama

    Mitrovic, bir hafta sonra hesap kurtarma onayı için başka bir bildirim isteği aldığını söylüyor. Daha önce olduğu gibi, reddettikten yaklaşık 40 dakika sonra başka bir arama alıyor. Bu sefer açıyor ve Google Destek'ten olduğunu iddia eden bir kişiyle görüşmeye başlıyor. Adam, Gmail hesabında şüpheli bir etkinlik olduğunu doğruladığını ve bir saldırganın bir hafta boyunca hesabına eriştiğini ve hesap verilerini indirdiğini iddia ediyor.

    Mitrovic, aramanın geldiği telefon numarasını araştırıyor ve Google'ın iş sayfasından gelen meşru bir numara olduğunu görüyor. Bu da dolandırıcıların kullandığı yaygın bir taktik; Bir aramanın gerçekten nereden geldiği gizlenebiliyor. Mitrovic, bunun üzerine sözde Google çalışanının gerçek olup olmadığını doğrulamak adına kendisine bir e-posta gönderilmesini istiyor. Mail gelen kutusuna ulaştığında, "kime" alanında Google dışı bir alan adı yazdığını görüyor. Peki, yapay zeka bunun neresinde?

    Mitrovic, telaffuz ve konuşma aralığına bakarak telefonda görüştüğü kişinin aslında yapay zeka olduğunu anlıyor ve tabii ki dolandırıcılık olduğunu anlayarak görüşmeyi sonlandırıyor. Ancak hesap kurtarma bildirimini onaylasaydı veya kimlik bilgilerini arayana verseydi, dolandırıcılar hesabının kontrolünü ele alacaktı.

    Dolandırıcılıklar gittikçe daha karmaşık, ikna edici hale geliyor

    Mitrovic, "Dolandırıcılıklar giderek daha karmaşık, daha ikna edici hale geliyor ve her zamankinden daha büyük ölçekte yayılıyor. İnsanlar meşgul ve bu dolandırıcılık yöntemi çok inandırıcı. Birçok insanın buna kanması muhtemel. Dolandırıcılarla mücadele etmek için birçok araç var ancak bireysel düzeyde en iyi araç hala dikkatli olmak, temel kontrolleri yapmak veya güvendiğiniz birinden yardım istemek.” diyor.

    Phishing saldırılarından nasıl korunulur?

    Kimlik avı dolandırıcılıkları, bilgisayar korsanlarının kişisel ve finansal bilgilerinizi çalmaya çalıştığı en yaygın yollardan biri.

    Kötü amaçlı yazılımların veya uygulamaların aksine, bu dolandırıcılıklar herhangi bir yazılım yükleme gerektirmiyor. Hackerlar sizi linklere tıklamaya veya ekleri indirmeye zorluyor. Bu nedenle gelen kutunuzu kontrol ederken acele etmemeniz önemli.

    Kötü niyetli kişiler, kimlik avı girişimlerinde kendilerini sıklıkla bir şirketin/markanın e-posta adresini taklit ederek kendilerini gizlemeye çalışır. Yanlış yazılmış kelimeler veya kötü dilbilgisi gibi açık işaretlere dikkat edin ve doğru olduğundan emin olmak için gönderenin e-posta adresini veya telefon numarasını iki kez kontrol edin. Herhangi bir şirketten aldığınız yazışmaların gerçek olup olmadığından %100 emin değilseniz, her zaman ihtiyatlı davranmak en iyisidir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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