Google gerçek zamanlı aramayı yeniden etkinleştiriyor

Google henüz davetiye sistemiyle çalıştığı için yaygın kullanıma geçmeyen ancak buna rağmen yavaş yavaş dev sosyal ağların arasında yerini almaya başlayan Google+ için daha önce sona erdirdiği bir hizmetini yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor.





Google gerçek zamanlı arama özelliği aramayla ilgili verileri Twitter, Facebok ve diğer sosyal medya servislerinden de alarak sonuçlarına yansıtıyordu. Gündemi sarsan önemli olaylarda Google, Twitter ve Facebook kullanıcılarının konu ile ilgili ortaya koydukları gelişmeleri içeren gönderilerini görüntüleyerek daha güncel bilgileri ziyaretçilerine ulaştırıyordu.





Ancak geçen ay Google’ın Twitter ile anlık tweetlere erişim konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kullanışsız olacağı düşünülen hizmetin yayınına son verilmişti.





Google’ın başarılı mühendislerinden Amit Singhal, arama ekibinin gerçek zamanlı arama özelliğini aktif hale getirmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirtiyor. Ekip ayrıca Google+ kaynağından gelen gönderileri de bu özelliğe dahil etme konusunda denemeler yapıyor. Gerçek zamanlı arama özelliğinin asıl gönderi kaynağı Google+ olacak. Google+’ın yaygın kullanıma geçmesi ile bu ikili daha etkin olarak kullanılabilecek.





Gerçek zamanlı arama özelliğinde Twitter iletilerinin yer alıp almayacağı henüz belli değil. Ancak Google bu özelliği hayata geçirmek için Twitter ile bir anlaşma yapılmasını beklemeyecek gibi görünüyor. Twitter iletileri olmasa bile Google gerçek zamanlı arama hizmete sunulacak. Ayrıca Singhal Google+ içerisine de bir arama fonksiyonu eklenmesi için çalıştıklarını açıkladı.