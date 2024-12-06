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    Google CEO’sundan itiraf: “Google Arama kökten değişecek”

    Google CEO'su Sundar Pichai, New York Times'ın DealBook zirvesi sırasında Google Arama’nın 2025 yılında kökten değişeceğini söyledi. Pichai, insanların şaşıracağını ifade etti.
    Google CEO’sundan itiraf: “Google Arama kökten değişecek” Tam Boyutta Gör
    Google CEO’su Sundar Pichai, New York Times'ın düzenlediği DealBook zirvesi sırasında yaptığı açıklamalarla teknoloji dünyasında ve özellikle “arama” camiasında heyecan yarattı. Pichai, şirketin arama motoru Google Search’ün (Google Arama) 2025 yılında “kökten değişeceğini” ifade etti.

    Google büyük değişiklikler geçirecek

    “Bence 2025’in başlarında bile, Arama'nın bugün olduğu yere kıyasla ne tür yeni şeyler yapabileceğini görünce şaşıracaksınız... Bence her zamankinden daha karmaşık soruların üstesinden gelebileceğiz” diyen Pichai, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın bu yılın başlarında yaptığı ve Google'ın yapay zeka yarışında “varsayılan kazanan” olması gerektiğini söylediği yorumuna da yanıt verdi.

    Pichai, “Microsoft'un kendi modelleri ile bizim modellerimizi yan yana karşılaştırmayı çok isterdim” dedi ancak Microsoft'un OpenAI ile olan ortaklığına atıfta bulunarak “başkasının modellerini kullandığını” da sözlerine ekledi.

    Google CEO’su köklü bir değişimin ilk aşamalarında olunduğunu söylerken gelecekte çok fazla yeniliğin olacağını ve bunu sağlamak için son teknolojiye sahip olacaklarını söyledi. Pichai’nin açıklamaları hem bir meydan okuma hem de değişimin ne kadar büyük olacağına dair bir tanıtım gibiydi.

    Firma bu yıl AI Overviews ile aramaya yapay zekayı entegre ederken video tabanlı web aramaları için Lens güncellemesini devreye aldı. Teknoloji devi ayrıca Microsoft, OpenAI ve yapay zekâ arama motoru Perplexity ile rekabet edebilmek için Gemini modelinde büyük bir güncelleme yapmayı planlıyor.

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