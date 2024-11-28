22 milyon kullanıcısı olan devasa IPTV ağı çökertildi

- En büyük korsanlık operasyonu
- IPTV ağının 560 bayisi vardı ve aylık 250 milyon euro kazanıyordu
- Korsan IPTV ağı nasıl çalışıyordu?
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En büyük korsanlık operasyonu
İtalyan Devlet Polisi, bugüne kadar görsel-işitsel korsanlığa karşı yürütülen en büyük operasyon olarak nitelendirilen "Operation Taken Down" kapsamında 102 şüpheliyi hedef aldı. 270'ten fazla İtalyan polis memuru ve uluslararası meslektaşları İtalya'nın çeşitli bölgelerinde, İngiltere, Hollanda, Romanya, Hırvatistan ve Çin'de baskınlar gerçekleştirdi.
IPTV ağının 560 bayisi vardı ve aylık 250 milyon euro kazanıyordu
Yetkililer, operasyon sırasında korsanlık ağının yöneticilerine ait 1.6 milyon euro değerinde kripto para ve 40.000 euro nakit paraya el koydu. Ancak bu miktar, korsanlık faaliyetlerinden elde edilen yıllık 3 milyar euro gelirle karşılaştırıldığında adeta devede kulak kaldı. Yasadışı hizmetten kaynaklanan yıllık maddi zararın ise 10 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.
Korsanlık ağı, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Sky, Dazn, Mediaset gibi büyük platformların içeriklerini yasa dışı yollarla kullanıcılara sunuyordu. Canlı ve isteğe bağlı içerikler, geniş bir organizasyon ağıyla yeniden satılıyordu.
Korsan IPTV ağı nasıl çalışıyordu?
Yasa dışı organizasyon, "mafya benzeri" bir yapı ile dikkat çekiyor. Her bir üye, ağda belirli bir rol üstleniyordu. Sahte kimlikler ve belgelerle mobil hesaplar açarak kredi kartı alıyor, sunucu kiralıyor ve TV abonelikleri için kayıt işlemlerini tamamlıyorlardı. Ayrıca şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanarak iletişimlerini gizlemeyi başarmışlardı.
İki yıllık bir soruşturma sonucunda gerçekleştirilen operasyon, dijital korsanlıkla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Europol ve İtalyan polisinin liderliğinde, korsanlık ağının karmaşık yapısı deşifre edildi ve dünya çapında milyonlarca kullanıcının eriştiği yasa dışı IPTV hizmeti devre dışı bırakıldı.Kaynakça https://www.techspot.com/news/105745-italian-led-international-investigation-takes-down-massive-illegal.html https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/european-law-enforcement-stops-illegal-iptv-service-providers Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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