Ronaldo ve MrBeast YouTube’u salladı: İki ayrı video geldi

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Tam Boyutta Gör İçerik üreticiliği dünyasının kralı haline gelen MrBeast ile sosyal medya dünyasının kralı Ronaldo, geçtiğimiz hafta bir araya gelmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. Ronaldo’nun kendi kanalında yayınlanan sohbet videosunda bu hafta için özel bir video sözü verilmişti. Bir değil iki video geldi.

Ronaldo ve MrBeast ortaklığı

İki kanalda da yayınlanacak aynı videonun tekrarlayan içerik sıkıntısı oluşturup oluşturmayacağı merak konusu olmuştu ancak buna da bir çare bulunmuş. Ronaldo kendi kanalında MrBeast ile kaleye şut mücadelesi yaptığı bir video koydu.

Ronaldo ve MrBeast YouTube’u salladı 1 hf. önce eklendi

MrBeast ise golf, Amerikan futbolu, atletizm gibi farklı kategorilerde ünlü bir isim ile sıradan bir ismin karşı karşıya geldiği bir video yayınladı. Bu videonun son bölümünde ise Khalid isimli bir yarışmacı ile Ronaldo kaleye isabet mücadelesi yaptı. Khalid rakibini yenerek 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Bu iki video şimdiden on milyonlarca indirmeyi geride bıraktı.

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