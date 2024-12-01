Ronaldo ve MrBeast YouTube’u salladı: İki ayrı video geldi

Ronaldo ve MrBeast ortaklığı
İki kanalda da yayınlanacak aynı videonun tekrarlayan içerik sıkıntısı oluşturup oluşturmayacağı merak konusu olmuştu ancak buna da bir çare bulunmuş. Ronaldo kendi kanalında MrBeast ile kaleye şut mücadelesi yaptığı bir video koydu.
MrBeast ise golf, Amerikan futbolu, atletizm gibi farklı kategorilerde ünlü bir isim ile sıradan bir ismin karşı karşıya geldiği bir video yayınladı. Bu videonun son bölümünde ise Khalid isimli bir yarışmacı ile Ronaldo kaleye isabet mücadelesi yaptı. Khalid rakibini yenerek 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Bu iki video şimdiden on milyonlarca indirmeyi geride bıraktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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