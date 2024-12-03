S Sport açıklama yaptı: LaLiga ve Serie A yayınları ile ilgili önemli gelişme

S Sport yayınlara kısmen devam ediyor
S Sport platformundan yapılan açıklamaya göre İspanya LaLiga karşılaşmaları yarından itibaren yeniden yayınlanıyor. LaLiga ülkemize özel bir sinyal üretti ve yasa dışı bahis reklamları ekranlarda yer almayacak.
Ne var ki İtalya Serie A ligi için henüz bir sonuca varılamadı. Yine aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü gibi oyuncuların forma giydiği Portekiz ligi de geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak mı belirsiz. Ayrıca LaLiga yönetiminin özel sinyal politikasını ne kadar devam ettireceği de bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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