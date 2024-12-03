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    S Sport açıklama yaptı: LaLiga ve Serie A yayınları ile ilgili önemli gelişme

    Yasa dışı bahis reklamları ile başı dertte olan S Sport plaformu, abonelerin mağduriyetini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdilik LaLiga ülkemizden izlenebilecek gibi. 
    S Sport Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Avrupa liglerinden yapılan maç yayınları esnasında yasa dışı bahis reklamlarını engellemediği için üst sınırdan para cezası alan Saran Medya, S Sport platformundaki tüm maç yayınlarını durdurmuştu. 

    S Sport yayınlara kısmen devam ediyor

    S Sport platformundan yapılan açıklamaya göre İspanya LaLiga karşılaşmaları yarından itibaren yeniden yayınlanıyor. LaLiga ülkemize özel bir sinyal üretti ve yasa dışı bahis reklamları ekranlarda yer almayacak. 

    Ne var ki İtalya Serie A ligi için henüz bir sonuca varılamadı. Yine aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü gibi oyuncuların forma giydiği Portekiz ligi de geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak mı belirsiz. Ayrıca LaLiga yönetiminin özel sinyal politikasını ne kadar devam ettireceği de bilinmiyor. 

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